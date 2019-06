Galerie Foto: Zi de aleasă sărbătoare pentru creștinii ortodocși din Uila

Share



Credincioșii ortodocși din localitatea Uila, comuna Batoș au trăit luni, 24 iunie, un moment de bucurie cu ocazia sărbătorii hramului bisericii din sat, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, păstorită de părintele Marius Borșan.

Construcția bisericii, tălmăcită de părintele Ioan Sabin Stoica

La momentul de sărbătoare au onorat cu prezența un sobor de preoți din satele vecine, precum și preoții care au slujit în anii trecuți în Uila, printre care părintele Ioan Sabin Stoica, care a făcut o radiografie a construcției bisericii din Uila.

„Primul preot al acestei parohii a fost părintele Vasile Chiorean, cu prim corator Gavril Citirigă, un veșnic apărător al credinței ortodoxe și al românismului. A venit apoi părintele Marga Ignat, Dumnezeul să-l odihnească, care a stat în parohia Batoș-Uila o jumătate de an , după care am venit eu, al treilea preot , care a slujit la Uila 20 de ani, iar la Batoș mult mai mult. În vremea aceea, slujeam în casă, căreia îi spunem „Biserica noastră”, prim corator fiind Vasile Batin. Tot în vremea aceea, mulți dintre uileni au avut ideea să se facă o nouă biserică, și toată lumea a fost de acord. La acest moment de sărbătoare nu îl putem uita pe cel care ne-a ajutat întru începuturi, pe primarul de atunci Ilie Hărșan, care a hotărât ca sediul CAP-ului să ni-l dăruiască nouă, unde să ridicăm această minunată biserică. În vremea aceea, când ne-am apucat de biserică, prim corator era Cristian Nelu, Dumnezeul să-l ierte și să-l odihnească. Atunci, nu am avut nevoie de firme mari , poate nu ne puteam permite financiar, iar meșter la lucrări ne-a fost Gheorghe Neagu. Tot în acele vremuri ale construcției bisericii era inginerul Emil Tămășan, care era director la Gostat și care ne-a ajutat cu multe materiale, inclusiv pictura a plătit-o din buzunarul dumnealui. Au mai fost destui astfel de oameni în Uila, cu toții au pus trup și suflet la această biserică, fiecare a contribuit cu ce a putut , și s-a ridicat această biserică frumoasă, mândrie mare pentru uileni”, a spus părintele Ioan Sabin Stoica.

La rândul său, părintele Daniel Cota, care slujit la Uila înaintea actualului părinte, Marius Borșan, a subliniat menirea și rostul bisericii într-o comunitate.

„În general, strămoșii nostri, atunci când s-au așezat undeva, s-au grăbit să-și ridice un lăcaș de închinare. Au simțit că legătura dintre cer și pământ este biserica, au simțit că de fapt biserica este punctul lor de sprijin cel mai puternic și mai important, fapt pentru care au zidit biserici. Noi le spunem biserici modeste, dar de fapt sunt imperiale, acele bisericuțe de lemn care ne îndeamnă la smerenie, cu mirosul lor specific, cu aerul lor care ne îndeamnă la meditație, biserici cu care neamul românesc a mers înainte din cele mai străvechi timpuri. Aceste biserici au fost cele care ne-au ajutat să putem trece peste toate năpastele. Țăranul roman a știut întotdeauna că biserica este punctul de sprijin. Bisericile sunt importante pentru noi, chiar dacă unii spun că se pot ruga și acasă. Însă, biserica înseamnă punctul central al unei comunități. Până la momentul sfințirii, biserica ea este un dar pe care oamenii îl fac către Dumnezeu, iar din momentul sfințirii, biserica devine un dar a lui Dumnezeu pentru oameni. Biserica este punctul de sprijin al credinciosului. Aici ne naștem, în biserică devenim într-adevăr oameni și tot aici suntem candidați la sfințenie”, a precizat părintele Daniel Cota.

Mulțumiri aduse binefăcătorilor bisericii

La rândul său, Marius Borșan, părintele proh al bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Uila a adus un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au făcut posibil momentul de aleasă sărbătoare din parohia Uila.

„Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce s-a făcut în această frumoasă zi de sărbătoare, mulțumesc părinților slujitori de la Rușii Munți, Șieuț, Goreni, Batoș, Dedrad. Mulțumiri se cuvin primarului Dumitru Dinu Cotoi și membrilor Consiliului Local Batoș pentru sprijinul dat bisericii noastre în toți acesti ani, precum și tuturor celor implicați în organizarea acestei sărbători .Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți la Sfânta Rugăciune săvârșită cu ocazia sărbătorii Hramului bisericii noastre”, a spus părintele Marius Borșan.

Momentul de sărbătoare a fost completat cu un recital de pricesne cu participarea grupurilor din comuna Uila alături de oaspeții veniți de la Reghin și Tulgheș.

Uila, șapte secole de istorie

Printre cei prezenți la momentul de sărbătoare al celor din Uila s-a numărat și Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș, care a subliniat multitudinea de motive de sărbătoare pentru inimosa comunitate a celor din Uila.

„În fiecare sat din comuna Batoș ne întâlnim în zi de sărbătoare. Iată că și la Uila, sat cu oameni inimoși și buni gospodari, s-a organizat această minunată zi de sărbătoare, fapt pentru care le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion sau derivatele acestuia. În acest an 2019, denumit și „Anul omagial al satului românesc”, spun la mulți ani tuturor credincioșilor din satul Uila și cu ocazia unui eveniment deosebit, în acest an se împlinesc 700 de ani de la prima atestare documentară a satului Uila. Mă bucur că ne-am întâlnit cu toți, îmbrăcați în ia românească, care și ea la rândul ei își serbează ziua, cinstită și ea atât de frumos aici la noi în comuna Batoș”, a precizat primarul comunei Batoș.