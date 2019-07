Deputatul USR Lavinia Cosma: Activitatea aeroportului stagnează. E nevoie de un nou manager!

Share



Discutam într-o ediție trecută despre activitatea parlamentară a deputatului USR Lavinia Cosma și aminteam că vom continua dialogul nostru venind mai spre casă. În interviul pe care ni l-a acordat, deputatul Cosma face o radiografie dură a activității Aeroportului Transilvania Târgu Mureș care a fost redeschis în vara anului trecut și numără de atunci aproximativ același număr de curse, spre Londra, Frankfurt, Memmingem, Budapesta și retur, iar vara chartere spre Antalya. Între timp, pentru o scurtă perioadă de timp, TAROM a operat o cursă internă București – Târgu Mureș și retur.

Reporter: Unul dintre domeniile de care v-ați interesat de când sunteți parlamentar este cel legat de activitatea aeriană din județul Mureș, mai precis de activitatea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș. Ce ați constatat acolo și de ce a fost nevoie de acea intervenție recentă din ședința Consiliului Județean, mă gândesc că nu a venit din neant, ci a fost justificată de anumite motive?

Deputat Lavinia Cosma: Aeroportul ar fi trebuit să fie pentru noi ca județ o mare oportunitate de dezvoltare. Astăzi, când vorbim despre aeroport, situația stă în felul următor: avem un aeroport care un număr foarte mic de zboruri, avem niște dosare care sunt pe rol în instanță, aștept să văd cum vor fi finalizate și ca și cetățean vreau să știu dacă oamenii respectivi sunt sau nu vinovați, sunt sau nu nevinovați. Sper ca într-un timp rezonabil să avem un răspuns, dar vreau să știu în timpul vieții mele, metaforic vorbind, pentru că am îmbătrânit așteptând. Avem o conducere a aeroportului care este lipsită de competență, i-am cerut de fiecare dată demisia acestui domn manager. Cei de la Consiliul Județean mi-au spus în scris că tot personalul aeroportului are calificative bune și foarte bune, iar într-o dimineață, la 5 dimineața, când încă exista zborul spre București, i-am făcut în direct o demonstrație acestui manager al aeroportului că timpul de check-in alocat fiecărui pasager este foarte lung. Dacă zborul respectiv avea 100 de pasageri, la timpul de check-in alocat fiecărei persoane, ar fi trebuit să întârzie zborul, cu siguranță, pentru că nu ar fi terminat check-in-ul în timp util. Aș vrea să știu cum acei oameni au calificative bune și foarte bune?

Toate aceste lucruri le pot dovedi la orice oră, nu sunt impresii, nu sunt păreri.

Pe de altă parte, Consiliul Județean este foarte mulțumit de domnul de la aeroport. Trăgând linie, noi pierdem ca oraș și ca județ în fiecare zi. Ne afectează turismul, afectează mediul de afaceri, pentru că sunt oameni de afaceri care s-ar deplasa mult mai ușor cu avionul, pentru a încheia contracte, de ce nu?

Rep.: Ați vorbit de lipsa de competență a managementului de la aeroport, cum argumentați această afirmație?

L. C.: Cu siguranță, calitățile sale profesionale sunt potrivite în alt context, dar nu în acesta, pentru că activitatea aeroportului prin exemplele pe care le-am dat stagnează. Asta înseamnă că persoana respectivă nu are competențele necesare pentru acest post. Așa cum i-am demonstrat la 5 dimineața că oamenii pe care îi are în subordine nu știu cum să își facă treaba. De asemenea să nu uităm că avem un număr scăzut de zboruri.

Rep.: Dar numărul acesta scăzut de zboruri nu poate fi justificat de nivelul de dezvoltare a județului, de activitatea economică a județului și oarecum să nu fie justificată introducerea altor curse aeriene, în condițiile în care suntem într-un triunghi cu aeroporturile din Sibiu și Cluj-Napoca unde viața economică e mai dinamică, ceea ce ar fi, haideți să îi spunem așa, o circumstanță atenuantă?

L. C.: Lucrurile sunt legate clar, dar nu are circumstanțe atenuante pentru că nu am văzut un plan de marketing. Îmi scriau mie oamenii pe Facebook în timpul în care era operată cursa TAROM Târgu Mureș-București: dar avem cursă de București?

În toată această perioadă am vorbit cu oameni, am primit de la angajați ai aeroportului scrisori în care reclamă deficiențe majore în activitatea aeroportului. Nu m-am trezit eu peste noapte că acest aeroport nu funcționează și că acest manager nu are competențele necesare pentru acest post.

Toate aceste exemple înseamnă un singur lucru că acolo trebuie un manager, care să facă ordine în propria curte, care să evalueze oamenii respectivi și care să aibă un plan de dezvoltare a aeroportului.

Ligia VORO

