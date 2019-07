Performerii examenului de Evaluare Naţională. Antonia Roxana Muică: “E important să munceşti zilnic”

Share



La nivelul județului Mureș, 13 elevi au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională, rezultatele fiind făcute publice marți, 25 iunie, pe pagina web www.evaluare.edu. În interviul următor, cotidianul Zi de Zi vă prezintă o elevă aflată pe lista performerilor care au obţinut nota maximă la examenul de Evaluare Naţională: Antonia Roxana Muică, de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş.

Reporter: Având în vedere rezultatele tale, care crezi că este cheia succesului școlar?

Antonia Roxana Muică: Eu cred că pentru a avea succes școlar e important atât să muncești zilnic și să încerci să nu pierzi firul cât și să mai beneficiezi de pauze din când în când, să eviți stresul excesiv.

Rep.: Ai avut nevoie de ore suplimentare de pregătire, în particular?

A.R.M.: La școală am lucrat destul de mult pentru acest examen, dar am lucrat și acasă. Am beneficiat doar de câteva ore de gramatică.

Rep.: Ce viziune ai asupra cadrelor didactice? Ți-au oferit susținerea necesară? Care a fost profesorul sau profesorii care au avut cel mai puternic impact asupra ta?

A.R.M.: Cadrele didactice ne-au susținut în decursul celor opt ani și ne-au ambiționat să muncim cât mai mult pentru a ne simți împliniți în momentul atingerii scopurilor. Nu pot menționa un singur profesor, deoarece atât Gabriela Buta, profesoară de limba şi literatura română, cât și Adriana Oaneş, profesoară de matematică, au avut un impact pozitiv asupra mea, datorat severității și a dedicării de care dădeau dovadă. Un alt profesor care m-a influențat pozitiv este profesorul de istorie Nicolae Balint, care mereu m-a ajutat cu sfaturi și care m-a învățat nenumărate lecții de viață.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale?

A.R.M.: Hobby-ul meu principal este dansul, pe care îl practic de opt ani.

Rep.: Cum ai reuşit să păstrezi echilibrul dintre şcoală și viaţa extrașcolară?

A.R.M.: Mereu am reușit să îmi fac temele și să învăț într-un timp mai scurt pentru a mă bucura din plin și de alte activități extrașcolare.

Rep.: Care este liceul la care aspiri să îţi continui studiile?

A.R.M.: Îmi doresc să continui la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și să urmez profilul Ştiinţele naturii deoarece consider că este profilul pe care mă pliez cel mai bine.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN