Chioşcurile, buticurile şi tarabele, interzise în staţiunea Sovata!

Primarul oraşului Sovata, Fülöp László Zsolt, a declarat luni, 1 iulie, pentru Agerpres, că Staţiunea Balneoclimaterică Sovata şi-a recăpătat aspectul arhitectural din perioada interbelică, în urma deciziei primăriei de a interzice chioşcurile, buticurile şi tarabele, fapt ce a pus în valoare clădirile construite între cele două războaie mondiale.

“Noi ne mândrim cu perioada interbelică a staţiunii, cu anul 1920, când venea aici o clientelă destul de sofisticată, era un ambient nemaipomenit de a petrece timpul liber, se vede şi în construcţiile care au fost ridicate atunci. Noi încercăm să menţinem acest aspect arhitectural şi acel ambient, iar clientela să aprecieze aceste lucruri. Asta tinde spre o calitate superioară (…) În fiecare an facem o schimbare spre bine. Primăria Sovata s-a apucat să demoleze şi să nu mai aprobe lucrări provizorii, chioşcuri, buticuri etc. Eu zic că acest lucru se vede bine în staţiune şi este foarte apreciat acum”, a declarat Fülöp László Zsolt.

Edilul a precizat că toţi comercianţii au fost obligaţi să îşi ridice tarabele şi chioşcurile de pe trotuare şi să deschidă magazine în spaţiile din clădirile cu aspect interbelic de pe arterele principale, astfel încât trotuarele să rămână libere, iar turistul să nu fie agasat de insistenţele vreunui comerciant.

Potrivit lui Fülöp László Zsolt, preferinţele turiştilor s-au schimbat simţitor în ultimii ani, nu mai doresc chefuri şi muzică, ci recreere şi un contact permanent cu natura.

“Sovata este aparte, atât arhitectural, cât şi din punct de vedere a naturii. Aerul este oxigenat, avem multă pădure (…) Drumul Sării, construit din fonduri europene în jurul Lacului Ursu, este vizitat în fiecare zi de foarte multă lume. Deşi este în centrul staţiunii, totuşi omul simte că este undeva departe, în mijlocul naturii. La sfârşit de săptămână aici sunt şi peste 10.000 de turişti, deşi vremea a fost un pic cam rece. Dar în ultima perioadă am remarcat că hotelurile, camerele de 3-4 stele sunt ocupate cu foarte mult timp înainte. Foarte multe lucruri s-au schimbat în ultima perioadă. Dacă până acum puteam să vorbim despre sezonul estival şi sezonul de iarnă, iar în afară de acestea, în extrasezon, era destul de linişte în staţiune, în ultima perioadă lucrurile au început să se schimbe. În weekend-uri e plină staţiunea, de multe ori sunt weekend-uri prelungite, aşa că ne mândrim cu foarte mulţi turişti. Anul trecut am avut 640.000 de nopţi cazate legal – la case particulare nu avem controlul asupra înnoptărilor – dar este un volum destul de mare. După ce se deschide Lacul Ursu, în acest an s-a deschis la mijlocul lunii iunie, turiştii sunt mai numeroşi. Putem spune că vremea nu a perturbat numărul turiştilor în staţiune, mai ales că în acest an tichetele de vacanţă sunt obligatorii, este un volum foarte mare şi cetăţenilor români le place foarte mult la Sovata. În 2017 au fost 605.000 de nopţi de cazare, în acest an vor fi şi mai mulţi, fiindcă sunt voucherele şi în mod sigur volumul turiştilor va fi şi mai mare”, a afirmat edilul Fülöp László Zsolt.

Primarul a arătat că administraţia publică face tot posibilul ca turiştii să se simtă bine la Sovata, mai ales că Lacul Ursu din Staţiunea Balneoclimaterică Sovata a fost redeschis, întrucât acesta a ajuns la temperatura optimă pentru balneaţie.

Potrivit SC Balneoclimaterica SA Sovata, Lacul Ursu, care a împlinit 144 de ani de la formarea sa, este cel mai mare lac helioterm din lume, cu cea mai mare concentraţie salină de pe planetă, are o temperatură de 29°C la suprafaţă şi de 41°C la adâncimea de 1,5 metri, cu o adâncime maximă de circa 3.000 de metri.

Pe baza unor cercetări efectuate s-a stabilit că atât Lacul Ursu, care este cel mai frecventat loc de către turiştii care vizitează Staţiunea Balneoclimaterică Sovata, cât şi zona lacului, deţin trei recorduri mondiale. În acest sens, un prim record mondial constă în faptul că Ursu este lacul helioterm cel mai mare şi mai cald din lume, al doilea record ar fi că este singurul lac cu apă sărată înconjurat de un munte de sare cu o vegetaţie bogată, datorită solului vulcanic care s-a depus în timp, iar al treilea record mondial – este singurul lac natural din lume a cărui dată de naştere se cunoaşte cu o precizie de un minut: 27 mai 1875, ora 11.00.

Începând din 1928, în Sovata există baza de tratament de pe malul Lacului Ursu, care a fost primul stabiliment balnear realizat în această zonă, urmând apoi baza de tratament de la Lacul Negru, în 1933, iar în 1973 baza de tratament de la Hotelul Sovata, actualul Hotel Danubius Health Spa.

Lacul Ursu este cel mai important dintre cele cinci lacuri cu apă sărată existente în staţiunea Sovata – Aluniş, Roşu, Verde, Negru şi Mierlei – şi şi-a primit denumirea datorită formei sale, care seamănă cu o blană de urs desfăşurată.

