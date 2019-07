INTERVIU cu Rareș Pop, adolescentul inspirat de sensibilitatea cuvântului

Share



Rareș Pop, în vârstă de 17 ani, elev în cadrul Colegiului Național „Unirea” din Târgu-Mureș, a luat în considerare scrierea unui roman introspectiv pe care are curajul, voința și motivația să îl expună audienței târgumureșene. Tânărul a acceptat invitaţia cotidianului Zi de Zi de a dezvălui, în cadrul unui interviu, detaliile din spatele deciziei de a scrie, respectiv de a publica romanul, a cărui titlu încă nu a fost dezvăluit.

Reporter: Ce anume te inspiră să scrii?

Rareș Pop: Pot spune că sunt inspirat de tot ceea ce mă înconjoară! Este absolut fascinant cum fiecare peisaj, fiecare om pe care îl întâlnesc sau fiecare melodie pe care o aud, ascunde o adevărată poveste. Cu toții trăim în propria noastră carte de basme.

Rep.: Ce te motivează să scrii o carte?

R.P.: Fiecare dintre noi are câte ceva de zis. Eu am ales să îmi transpun gândurile, sentimentele, ideile în cuvinte, și să le aștern pe o foaie de carnețel. Și așa s-a croit și motivația… Vreau să mă fac auzit, să îmi împărtășesc concepțiile pe care le am asupra lumii cotidiene, a societății în care trăim. Vreau să adaug un strop de culoare în pictura tumultuoasă a umanității, a culturii și a artei.

Rep.:Pe ce se bazează viitorul tău roman, care este ideea care stă la baza acestuia?

R.P.: O iubire imposibilă cu tente filosofice asupra universului în care personajele sunt supuse unor răsturnări neașteptate, sună gălăgios de provocant în mintea mea.

Rep.: Care parte din tine o transpui în munca ta?

R.P.: Predominat, inima. În munca mea se poate regăsi atât suflet, cât și pasiune. Consider că sensibilitatea cuvântului și intensitatea sentimentului trebuie să fie nelipsite dintr-o creație literară. Un roman bine executat poate dizolva la propriu realitatea, aruncând cititorul în lumea personajelor, în universul fantastic în care absolut totul este posibil.

Rep.: Ce reprezintă pentru tine propria ta imaginație?

R.P.: Propria mea imaginație reprezintă arta de a trăi. Capacitatea de a imagina diverse realități este vitală pentru mine. Nici nu îmi pot închipui cum ar arăta o lume fără creativitate, fără idei de împărtășit, fără cuvinte de rostit… Probabil ar fi pictată în tonuri de gri, ca și mintea umană. Imaginația este, fără dar și poate, motorul creației.

A consemnat Andreea SĂLĂGEAN