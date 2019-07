INTERVIU. Laura Coroianu, CEO EMAGIC: „Rețeta de la AWAKE este: muzică, artă și idei“

Share



Festivalul AWAKE ajunge în acest an la cea de-a treia ediție. Cei care au participat în anii trecuți vor regăsi pe domeniul Teleki din Gornești, județul Mureș același cadru natural special, aceeași atmosferă unică, devenită deja marcă distinctivă și, pe lângă programul variat și line-up-ul ofertant, se vor putea bucura de o zi în plus, fiindcă festivalul va dura în acest an patru zile, între 15 și 18 august. Tema acestei ediții este Bohemian Blast, un manifesto dedicat minților libere, creative și boeme.

Co-organizator al festivalului este compania EMAGIC, înființată în 2005 și responsabilă pentru aducerea în România a unor artiști de referință precum Depeche Mode, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Roger Waters sau Lady Gaga. Laura Coroianu, CEO EMAGIC a fost prezentă la Târgu Mureș cu prilejul turneului național al platformei Feed Your Mind, care a adus în fața publicului din Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu și București 47 de speakeri locali și naționali, cu o experiență vastă în domenii precum antreprenoriat, educație financiară, tehnologie, muzică, educație, sustenabilitate și multe altele.

Cu ocazia prezenței la Târgu Mureș, Laura Coroianu a vorbit despre festivalul AWAKE și poziționarea acestuia pe harta festivalurilor românești și a oferit și un interviu cotidianului Zi de Zi în care a povestit despre ediția din acest an, evoluția festivalului, unicitatea lui, sustenabilitate și comunitatea care aderă la valorile pe care AWAKE le promovează.

Reporter: Ați resimțit ca pe o provocare inițiativa de a introduce pe piața muzicală din România conceptul de festival boutique, care încă nu e foarte cunoscut la noi?

Laura Coroianu: Da, în mod clar a fost o provocare și, având în vedere că echipa EMAGIC cu asta se ocupă, cu provocări și cu pionierat în domeniul industriei muzicale, de la primul concert sold-out live pe un stadion în România – Depeche Mode, în 2006 – până la unul din cele două prime mari festivaluri, cum a fost B’Estfest, nouă ne plac întotdeauna proiectele noi și foarte challenging. Conceptul de festival boutique, într-adevăr, nu este încă cunoscut în România, deși în Europa de Vest s-a răspândit uluitor în ultimii 10 ani. Sunt festivaluri despre care poate știți, cum ar fi Boomtown în Anglia sau Down the Rabbit Hole în Olanda, există o grămadă din aceste festivaluri care se bazează foarte mult nu numai pe muzică, dar și pe o sumă de experiențe. Fiecare trebuie să-și aleagă nișa lui, pentru că un festival boutique, în esență, este un festival nișat care își dorește să construiască o comunitate cu aceleași afinități, cu aceleași gusturi, fie ele muzicale, fie, de exemplu, de artă. Cei care vin la AWAKE apreciază arta în diversele ei forme: că citesc o carte, că se inspiră dintr-o operă literară la umbra copacilor, o operă pe care și-au împrumutat-o de la biblioteca din pădure, așa-zisa Forest Library, sau admiră instalațiile de artă contemporană care sunt risipite prin festival, făcând din acesta un fel de muzeu în aer liber concomitent cu un festival de muzică. Rețeta de la AWAKE este: muzică, artă și idei. Conceptul acestui festival este de a strânge laolaltă o comunitate nu foarte mare. E adevărat, am mărit capacitatea festivalului de la 10 000 la 12 000 de oameni pe zi și am mărit festivalul de la 3 zile la 4 zile, dar promitem că aici ne oprim, pentru că vrem să strângem tocmai această comunitate care are aceste gusturi și aceste aspirații și activități similare.

Sunt așteptați aproximativ 50 000 de participanți

Rep.: Raportat la publicul care a frecventat până acum festivalul, credeți că ați strâns numărul pe care îl anticipați sau pe care vi-l doreați?

L.C.: Da. În primul rând, am făcut o progresie foarte mare de la prima la a doua ediție, am crescut cu un pic peste 30%, ceea ce este o creștere sănătoasă și importantă. Anul acesta ne așteptăm să creștem poate un pic mai mult de 30%. De exemplu, anul trecut am avut o singură zi care a fost completă, am ajuns la 10 000 oameni sâmbăta, iar în total am avut cam 26 700 de participanți. Anul acesta, cu cele 4 zile de festival, ne îndreptăm spre 50 000 de participanți. Dar, după cum spuneam, aici ne oprim și nu dorim să depășim formatul festivalului.

Rep.: Din ce zone ale țării sau din străinătate provin cei mai mulți participanți la AWAKE?

L.C.: Cei mai mulți participanți la AWAKE vin din București, Târgu Mureș și Cluj, cu contribuții importante din Timișoara și din Iași, un pic din Sighișoara și din Brașov. E interesant, pentru că Clujul are deja niște festivaluri mari și totuși AWAKE reușește să atragă și publicul clujean.

„Trebuie să rămâi creativ, să inovezi de la un an la altul“

Rep.: Un procentaj important din populația județului Mureș e de etnie maghiară. Ați luat în calcul acest fapt când ați organizat festivalul? Care este oferta pentru publicul maghiar?

L.C.: Încă de la prima ediție am avut în line-up artiști maghiari și avem în continuare. Dacă la început ne-am orientat spre niște formații un pic mai mainstream cum era Irie Maffia, anul trecut ne-am dus puțin pe zona un pic mai alternativă, de pildă Fran Palermo, care au fost foarte interesanți, și cred că o să încercăm să explorăm trupe din Ungaria pe care îți dorești să le vezi și ai această ocazie mai degrabă la AWAKE decât în alte părți.

Rep.: Piața festivalurilor de muzică din România se aglomerează de la an la an. Nu este o competiție dificilă ca organizator să atragi oameni la un festival nou, să îi fidelizezi și să continui demersul?

L.C.: Este, dar trebuie să rămâi creativ, să inovezi de la un an la altul. Noi suntem un festival boutiqe și avem în fiecare an o temă. Anul trecut a fost New Funky Royals, anul acesta va fi Bohemian Blast. Ăsta este unul dintre elementele care ne fac complet diferiți față de restul festivalurilor și e un element ludic important, e o chestie foarte jucăușă și ne-am bucurat foarte mult că anul trecut, când am introdus ideea de temă, s-au prins în joc foarte mulți participanți. Trebuie să inovezi, să vii mereu cu ceva nou, să dezvolți activitățile de festival, e foarte important, și până la urmă se vor cerne lucrurile. Așa se întâmplă întotdeauna în orice fel de domeniu sau industrie sau business. Evident, e un moment în care toată lumea se înghesuie să facă un anumit produs, un anumit tip de business și, până la urmă, după un anumit număr de an, lucrurile se cern și rămân numai cei care pot să susțină fenomenul respectiv.

Un festival sustenabil

Rep.: Referitor la platforma Feed Your Mind din cadrul festivalului, ce subiecte și teme ați remarcat că se numără printre preferatele publicului?

L.C.: Cred că foarte importante sunt discuțiile pe teme de dezvoltare personală în general, de creativitate, de industrii creative – am avut anul trecut niște speakeri foarte interesanți din industriile creative: Monica Jitariuc, Valentin Suciu, oameni cu foarte mare experiență și cu niște decenii în spate în industriile creative din România. Foarte interesant a fost panelul pe ecologie, și asta e o temă care interesează foarte tare în continuare, și faptul că noi continuăm această temă izvorăște din ADN-ul festivalului, pentru că noi am plecat cu un concept de festival sustenabil. Multe festivaluri, probabil, zic că vai, cât de sustenabili suntem și vai, ce facem noi pentru ecologie și awareness pe ecologie. Noi am plecat, însă, cu ideea că vom construi un festival cumpărând 20 m cubi de lemn din care am făcut niște module speciale care se pot îmbina în fel și chip. Am avut o echipă de arhitecți extraordinari care au făcut acest design, și noi am spus că cinci ani de zile vom construi decorurile din festival, inclusiv baruri și Forest Library, din aceste module de lemn pe care le rearanjăm și le reinventăm pentru ca de fiecare dată să fie o altă experiență. Ăsta mi se pare un modul cu adevărat sustenabil. O să facem, la fel ca și anul trecut, de altfel, cu mare succes, o colectare selectivă foarte riguroasă și o educare a publicului. Ca să zic mai concret: în prima zi, voluntarii care stăteau în zona de colectare selectivă au remarcat că oamenii încercau să își arunce sticla sau farfuria de la food courts ca să scape cât mai repede, să se ducă mai departe. A doua zi au stat și au început să asculte, iar în a treia zi toată lumea arunca unde trebuie, plasticul mergea la plastic, hârtia la hârtie. Oamenii ascultaseră, înțeleseseră și cred că astea sunt niște practici foarte importante pe care le poate face un festival, un asemenea forum unde se strâng zeci de mii de oameni, de unde chiar poți să faci o activitate foarte serioasă de educare. Evident, bine ar fi să se continue mai departe la nivel național pentru că noi în România nu am ajuns la momentul în care colectăm selectiv sau de multe ori colectăm selectiv și dup-aia le ducem pe toate la groapa de gunoi și le aruncăm împreună.

Rep.: Pentru cineva care n-a călcat până acuma la AWAKE și poate că nici n-a auzit despre festival prea multe lucruri, care ar fi principalul motiv pentru care ar trebui să vină la ediția din acest an?

L.C.: Pentru această atmosferă extraordinară care se creează datorită comunității AWAKE. E o atmosferă de libertate, un schimb de idei și de distracție. Am făcut un sondaj anul trecut după ce-au plecat oamenii din festival și pe locul 1 la toată lumea a fost atmosfera din festival. Întrebarea era: Ce vi se pare unic la acest festival? Iar răspunsul a fost: Atmosfera. Pentru că este o combinație de chill și thrill, de distracție maximă în timpul nopții și o relaxare frumoasă și inteligentă în timpul zilei.