Numeroase trofee pentru mureșence la Acrodance

Competiția de dans acrobatic International Dance Festival „Fantasy” 2019 Târgu-Mureș, disputată în Sala Sporturilor la sfârșitul săptămânii trecute a adus tinerelor sportive mureșene rezultate deosebite.

Întrecerile organizate de Palatul Copiilor Târgu-Mureș, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Sport Mureș, cu sprijinul sponsorilor Hirschmann Automotive, Leco și Dedeman au fost structurate pe 11 secțiuni de dans, la patru categorii de vârstă, cu 100 de probe diferite. Juriul festivalului a fost format din renumiți coregrafi din țară și străinătate, profesioniști în această nouă ramură care câștigă teren. Printre aceștia s-au aflat Stefano Selatti, președintele juriului (Italia), Cristina Olar, István Szöke, Adriana Boantă, lectori universitari, doctori UAT Târgu Mureș, iar printre participanți s-au aflat peste 300 de sportivi de la 21 echipe echipe de dans din Moldova, Ucraina și România. Aceștia, copii și elevi din palate şi cluburi din ţară, şcoli de dans, asociații sportive, unităţi de învăţământ de stat sau particulare, O.N.G.-uri, precum şi cluburi sportive din străinătate și-au demonstrat măiestria.

Medalii și premii speciale pentru micuțele acrobate

Cele mai valoroase rezultate pot fi considerate cele obținute de două dintre fetele care au urcat de mai multe ori pe prima treaptă a podiumului, obținând totodată și calificarea la Campionatul Mondial din Palma de Mallorca, premiu special oferit de Stefano Sellati. Acestea au fost Anda Tătar (foto 1) și Varga Nikol. Prima a obținut nu mai puțin de patru locuri 1 la Solo, la categoriile Dans tematic, cu coregrafia „Charlie Chaplin”, la Fantezie coregrafică (Rise up), Dans modern (Dear future) și Open (The captive), iar la secțiunea Soundtrack a luat mențiune. A mai ocupat locul 1 la secțiunea Acrodance formation și locul 2 la Acrodance grup, plus o mențiune la soundtrack formation. Anda a mai primit și două premii speciale pentru interpretare. Nikol a câștigat și ea două locuri I, la Solo Acro, cu coregrafia „Hunter” și la Duo Acro, împreună cu și sora ei mai mare, Vivien (împreună în foto 2) și un loc III la Solo Lirycal (Suitcase), precum și o mețiune la secțiunea Solo contemporary. Cele două surori, reprezentând clubul Navara Dance, au mai reușit un loc III la Duo contemporan, iar Vivien a mai urcat pe prima treaptă la secțiunea Duo BF, alături de o altă Vivien, Regian.

O altă sportivă deja consacrată, cu titluri de campioană mondială în palmares, a fost Monica Duca (foto 3). Ea a concurat la categoria mai mare, la juniori, urcând pe prima treaptă a podiumului la Solo Acrodance, proba care i-a adus cele mai mari satisfacții.

Medalii au mai obținut și alți mureșeni, reprezentând Together Dance, Palatul Copiilor sau alte cluburi, dar rezultatele nu au fost încă centralizate.