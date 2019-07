FOTO: Activități de educație ecologică la Școala Gimnazială „Traian”

Share



Viața nu poate fi separată de mediu, de aceea, întreaga educație trebuie făcută în direcția protejării mediului de la fragedă vârstă. Dacă nu modelăm suflețelul copilului încă de pe acum, mai târziu vom privi în jur și vom regreta.

Pentru a ne educa elevii, trebuie, în primul rând, să ne educăm pe noi. Cu toții suntem investiți de la natură, în mai mică sau mai mare măsură, cu acele capacități care pot rezolva probleme, stopa acțiuni, fapte, comportamente, motiva inițiative, toate în beneficiul mediului înconjurător.

Ne-am strâns vreo cincizeci de suflete și am rostit într-un glas: Ne pasă!

Și pentru că ne pasă, am format o echipă ECO, în colaborare cu Asociația Tineretului Maghiar de pe valea Târnavei Mici, cu Consiliul Local respectiv Primăria Municipiului Târnăveni, am pus bazele proiectului „Şcoala noastră… o oază de verdeaţă”, și am reușit, zicem noi, să facem să zâmbească natura și în parcul școlii noastre.

Grăitoare sunt ghivecele cu fețe zâmbitoare care ne îndeamnă să stăm oleacă de vorbă cu florile parfumate, băncile viu colorate care ne cheamă la o clipă de răgaz pentru a ne bucura de frumusețea ce ne înconjoară, pietrele însuflețite de imaginația și mâinile pricepute ale copiilor, dar și florile multicolore realizate din materiale reciclabile. Prin crearea treptelor naturii, am încercat să transmitem celor din jurul nostru importanţa ocrotirii mediului în care trăim, a descoperirii de noi litere în alfabetul măreţ al naturii şi a strădaniei de a păstra completă, pentru generaţiile viitoare, miraculoasa carte a naturii!

Natura ne-a chemat să avem grijă de ea, iar noi, prin activitățile derulate, am demonstrat că am avut, avem și vom avea mereu grijă de ea. Gândindu-ne că prietenia e legătura care-i unește pe oameni, atunci trebuie să înțelegem că omul e dator să manifeste dragoste și respect pentru natură.

Motto: „Nu mă satur niciodată să învăț acest alfabet măreț al naturii. În fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.” (Victor Hugo)

Prof. Ioana BICHIȘ, director

Prof. înv. primar Cristina MEDEȘAN, responsabil activități de educație ecologică

Prof. GAGYI Zoltán, director adjunct, responsabil proiect