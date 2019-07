Poliția Locală Luduș dă raportul

Share



Biroul Poliție Locală din cadrul Primăriei orașului Luduș își desfășoară activitatea conform dispozițiilor și Regulamentului aprobat de legislativul local. În primul rând, polițiștii locali sunt obligați să aplice legile țării, să fie cei care contribuie în mod direct la crearea unui climat de liniște și ordine publică.

Dintr-un raport prezentat de Nicolae Cotta, șeful Biroului de Poliție Locală Luduș, am aflat că în primele cinci luni din acest an, polițiștii locali au aplicat 494 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 26.100 de lei. Dintre acestea, 84 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea curățeniei orașului, arderea de deșeuri nemenajere, etc, 241 de sancțiuni s-au aplicat șoferilor pentru opriri/staționări/parcări neregulamentare pe străzile din oraș, 26 de sancțiuni pentru persoanele care practică cerșetoria, ori au tulburat ordinea și liniștea publică.

Un număr de 143 de sancțiuni s-au aplicat pentru încălcarea altor acte normative. Despre persoanele care practică cerșetoria, Nicolae Cotta spune că „Au fost identificați minorii care cerșeau în zona marilor magazin și am reușit să-i contactăm pe părinți și să-i invităm la Primărie, la Serviciul de Asistență Socială. Am discutat cu ei și unii dintre ei au înțeles cerințele noastre și de atunci s-a redus mult numărul celor care practică cerșetoria”.

Activități preventive

În perioada raportată, Poliția Locală Luduș a urmărit păstrarea curățeniei în curți, grădini, sedii de societăți comerciale, la locurile de depozitare a gunoiului menajer (containere subterane) și depunerea selectivă a gunoiului în „clopotele” pentru sticlă, plastic și hârtie. Despre depunerea gunoiului nemenajer în rampele special amenajate pe străzile Răsăritului și Crinului, Nicolae Cotta spune că „Zilnic au fost efectuate pânde cu caracter preventiv în aceste zone, dar și pentru a determina cetățenii să nu depună gunoi nemenajer din gospodărie în aceste locuri și prin aceasta să creeze disconfort celor care locuiesc în zona acelor rampe”.

Dacă gunoiul menajer se colectează zilnic de la bateriile de containere subterane, gunoiul nemenajer se ridică după un program întocmit de Primăria orașului. Este bine de știut că în perioada martie – noiembrie, în prima zi de joi din lună se ridică gunoiul nemenajer din cartierul Gheja de pe toate străzile, apoi în a doua zi de joi din lună este rândul cartierului Roșiori, de pe toate străzile. În oraș s-au stabilit patru zone și patru zile de sâmbătă pentru colectarea gunoiului nemenajer după următorul program:

– Zona I, prima sâmbătă din lună pe străzile: Liliacului, Răsăritului, Uzinei de Apă, Rozelor, Nouă, Castanilor, Viorelelor, Salcâmilor, Dobrogea, Ciocârliei, Lalelelor, Speranței, Panseluței.

– Zona II, a doua sâmbătă a lunii pe străzile Frăgarilor, Viilor, Dorului, Traian, Mihai Eminescu, 8 Martie, Izvorului, Câmpului, Sub Pădure, Dealului.

– Zona III, a treia sâmbătă a lunii pe străzile Republicii, Tineretului, Tâmplarilor, Turzii, Primăverii, Avram Iancu, De Sus, Bujorilor, Amurgului, Lămâiței, Gheorghe Barițiu, Mureșului, Plopilor, Cinema, Vânătorilor, Mărășești, Aurel Vlaicu, Piața Unirii, Grecilor, Oarbă, Florilor, Mică, Bisericii, Cioarga, Crângului.

– Zona IV, a patra sâmbătă a lunii pe străzile Nicolae Grigorescu, Gării, Mioriței, Feroviarilor, Grădinilor, Policlinicii, Pieței, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Aleea Parcului, Recoltei, Zorilor, 1 Mai, Trandafirilor, Crinului, Ghioceilor, Libertății, Topitoriei, Zăvoiului, Pajiștei, Brusturelui, dr. Șepși Lajos, Magnoliei, Fabricii.

Se precizează că depozitarea deșeurilor se va face în fața imobilului, în loc accesibil utilajelor, „începând cu după amiaza zilei aferente fiecărei zone sau în dimineața zilei programate pentru ridicare, până la ora 8,00”. Cei care nu respectă programarea sau scot gunoiul în afara programului stabilit riscă amenzi între 500 – 1.000 de lei – persoanele fizice și între 1.000 – 2.500 de lei, persoanele juridice.

Oraș aglomerat, circulație dificilă

Una dintre îndatoririle profesionale ale polițiștilor locali este munca dificilă cu participanții la traficul auto. Printr-o prezență activă în stradă a polițiștilor locali îndeosebi în zilele de marți, ziua târgului săptămânal, numărul opririlor/staționărilor sau parcărilor neregulamentare s-au redus numeric, dar acolo unde s-a impus luarea unor măsuri s-au aplicat sancțiuni contravenționale șoferilor care nu respectă nici regulile de circulație și nici cele ale bunului simț. Vezi staționarea în intersecție, aproape de ușa magazinului Timbuș.

Și, dacă am amintit de circulație și de comerț, Poliția Locală informează agenții economici, persoane fizice și administratorii de societăți comerciale care desfășoară comerț stradal pe domeniul public sau privat al orașului despre obligația de a cere de la Primărie – Serviciul Arhitectură, Urbanism, Amenajarea Teritoriului și de la Compartimentul Avizări, Autorizări și Control Comercial un Aviz conform Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2012, pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat, înainte de debutul activității respective.

Cooperare cu cetățenii

Este evident faptul că Poliția Locală Luduș își desfășoară activitatea în slujba cetățenilor, pentru un climat de ordine socială și curățenie fizică și morală. Cetățenii orașului sunt mulți, polițiști locali sunt puțini și pentru realizarea unui scop comun, Șefului Biroului Poliție Locală, Nicolae Cotta îi sensibilizează pe cetățenii onești ai orașului: „Solicităm populației să ne sesizeze la numărul de telefon 0728-298.191 neregulile în legătură cu păstrarea curățeniei orașului, aruncarea de gunoi în alte locuri decât în cele stabilite, sau cu nerespectarea dispozițiilor legale stabilite pentru zona respectivă, arderea de deșeuri, resturi și altele în curți, grădini, spații publice, tulburarea ordinii și liniștii publice, opriri sau staționări neregulamentare în cartiere sau pe străzile din oraș a autovehiculelor. Sunând la numărul de mai sus, în zonă se va deplasa un echipaj de la Poliția locală care va dispune luarea măsurilor legale”.

În perioada următoare, Poliția Locală Luduş va urmări legalitatea afișajului stradal și a comerțului stradal, pe lângă îndeplinirea celorlalte misiuni de serviciu. Vom reveni cu amănunte.

Ioan A. BORGOVAN