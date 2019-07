FOTOGALERIE. Prima zi a Festivalului Vibe dă tonul distracției

Share



Cea de-a treia ediție a festivalului Vibe aduce pe malul Mureșului patru zile distracție, muzică electronică de calitate, programe sportive, discuții cu invitați speciali și, bineînțeles, vibe pozitiv cât cuprinde.

Festivalul Vibe are ca scop crearea unui eveniment cu caracter cultural, educativ și muzical pentru tinerii între 15-35 de ani din diferite regiuni ale Transilvaniei. Vibe creează un spațiu unde tinerii pot să își exprime opiniile și să participe la workshop-uri pe teme actuale și importante pentru generațiile lor. Comparativ cu edițiile precedente, cea din acest an a înregistrat și o creștere semnificativă a numărului de participanți, dar și a artiștilor invitați. Dacă anul trecut au performat doi headlineri, anul acesta nu mai puțin de 5 nume internaționale vor urca pe scenele festivalului de pe malul Mureșului: Foregin Beggars, Lost Frequencies, Alle Farben, Modestep și Stanton Warriors.

Un festival în plină creștere

Organizatorii Festivalului au împărtășit câteva gânduri referitoare la debutul celei de-a treia ediții, cu prilejul unei conferințe de presă.

Polacsek Péter, director de comunicare Vibe Festival, a mărturisit că fiecare ediție e un nou pariu, cu o miză tot mai mare.

„Eu întotdeauna am emoții până sâmbătă. Dacă sâmbătă la amiază totul e OK, și a fost până acum, atunci sunt liniștit. Mai avem emoții, mai sunt câteva lucruri mărunte care trebuie puse la punct, dar miercuri seara au fost atâția oameni la Ziua 0 încât am văzut că funcționează acest lucru și nu mai avem emoții în legătură cu numărul de participanți. Și astăzi vor fi foarte mulți la festival și dacă vremea ține cu noi și în weekend va rămâne așa, cred că va ieși ceva foarte frumos la ediția asta“, a declarat Polacsek Péter.

Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș, a subliniat că, față de Festivalul Peninsula, care în urmă cu ani buni a adus renume orașului, Festivalul Vibe are o anvergură mai mică, dar evoluează constant.

„E o anvergură în creștere. Cred că un lucru deosebit este că am reușit să aducem un nou festival la Târgu Mureș și că am reușit să îl menținem, ajungând la cea de-a treia ediție. Ce este foarte important de menționat este că vedem numărul mare și în creștere al participanților, ceea ce înseamnă că este interes, mai ales din partea tinerilor. Văd mulți elevi și studenți care participă la acest festival. Vibe este un festival benefic din mai multe puncte de vedere: în primul rând pentru că oferă o posibilitate ca acești tineri, din Târgu Mureș, din orașele limitrofe și chiar din alte județe să se întâlnească, să se împrietenească și să se distreze. Pe lângă aceste lucruri sunt și întâlniri, conferințe la care pot participa și de la care au multe de învățat pentru că sunt foarte multe personalități care vor ține discursuri cu ocazia acestui festival. Ceea ce este și mai important este că acești tineri își pot manifesta părerea față de anumite probleme cotidiene. Merită acest efort pe care îl facem pentru ca acest festival să fie menținut în Târgu Mureș și să fie ajutat să fie organizat. Este un lucru benefic pentru Târgu Mureș și pentru județul Mureș. Felicit organizatorii pentru că totul este organizat aproape perfect și sper ca în anii următori o să avem acest festival aici, la Târgu Mureș, și condiții tot mai bune, pentru că dacă sunt mulți participanți, și condițiile se îmbunătățesc.“

După muncă susținută, o delectare pe măsură

Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, reprezintă una dintre instituțiile partenere ale festivalului.

„E îmbucurător că în Sângeorgiu de Mureș vin tinerii să se distreze, să se delecteze, poate să se pregătească de examene, pentru că tinerii, în convingerea mea, au nevoie să învețe, să lucreze, să ofere o muncă de calitate, dar să se și delecteze, cred că e o lege a vieții. Mă bucur că la noi în comună există astfel de posibilități, pe malul Mureșului, lângă Complexul de Agrement Mureșul, unde nu deranjează cu muzica pe nimeni. Este îmbucurător faptul că atâția tineri se adună și nu participă nu numai la concerte, ci și la acele prelegeri și conferințe care poate că din punct de vedere educațional și spiritual le oferă ceva în plus. Pentru mine ar fi foarte bine dacă la sfârșitul acestui festival, la fel ca și la edițiile precedente, să constat că tinerii sunt civilizați și s-au îmbogățit din mai multe puncte de vedere și la sfârșit vom găsi acest teritoriu la fel ca anii trecuți, curat, ceea ce denotă un grad de civilizație. Mă bucur că vin aici, să se distreze, și tineri din străinătate, și prin asta fac ca și comuna noastră să fie mai vestită, să devină o localitate turistică.“

Pe lângă concerte și panelul de dezbateri Koli organizatorii le recomandă festivalierilor să viziteze Fashion Corner, un spațiu social unde pot găsi haine și accesorii contemporane de la designeri locali talentați, pot încerca salonul de frumusețe, iar la standurile cu băuturi se pot remonta cu o cafea sau se pot răcori cu o bere rece.

Festivalul va avea loc de joi, 4 iulie, până duminică, 7 iulie, pe malul Mureșului, în zona Go Kart (Str. Plutelor).

Bilete și informații suplimentare se găsesc pe site-ul www.vibefestival.ro/ro.