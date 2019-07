Începe Academia Internațională de Vară BEST de la Târgu Mureș!

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș organizează, în perioada 7-14 iulie ediția cu numărul IX a Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania), la care vor participa 46 de studenți.

Dintre aceștia, 17 sunt studenți ai Universității gazdă, 20 de studenți sunt din Franța, șase studenți din Republica Moldova și trei studenți din Ucraina.

Ceremonia de deschidere Academiei Internaționale de Vară BEST va avea loc luni, 8 iulie începând cu ora 09.30, în sala B13 din clădirea din Piața Republicii. Tema ediției din acest an este „Innovating Traditions”.

Cu acest prilej, va avea loc lansarea conceptului integrat în cadrul proiectului FDI – U2B: University to Business Hub care reprezintă un salt înainte în dezvoltarea Universității antreprenoriale.

„Am ales să lansăm proiectul FDI-U2B în cadrul ceremoniei de deschidere a Academiei Internaționale de Vară BEST deoarece reprezintă un alt proiect de succes în dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților și care se află deja la a 9-a ediție. Un factor esențial prin care s-a reușit acest lucru este deschiderea universităților partenere la astfel de proiecte. Personal fac parte din acest eveniment de 6 ediții și având roluri diferite, de la student la participant până la co-organizator am realizat că fiecare dintre rezultatele obținute întrec așteptările și te fac să îți dorești să te întorci din nou și din nou. Pornind de la aceste sentimente probabil, apare dorința de implicare a profesorilor care sunt promotorul acestui proiect, dar și a studenților care abordează acest eveniment cu maxim profesionalism”, a transmis drd. Mihai Timuș.

8 speakeri

Vor vorbi în total 8 speakeri pe diverse teme. Prof Jean-Claude Million de la Université de Strasbourg, co-președinte fondator BEST-ISA va ține un discurs pe tema „BEST example of intensive educational project in entrepreneurship”, conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, co-președinte fondator BEST-ISA va vorbi despre „U2B – University to Business – concept integrat pentru creșterea impactului în ecosistemul economico-social”, prof. univ. dr. William Au va discuta pe tema „Innovative initiative for enhancement of excellence”, conf. univ. dr. Daniel Ștefan despre „Port Cultural – proiect pentru cunoașterea și exploatarea moștenirii culturale”, conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu și lector univ. dr. Lia Conțiu vor acoperi „Creator – transfer de know-how antreprenorial în educatia vocațională”, Vasile Daniel Ștefan va discuta despre „Platforma u2b.umfst.ro – portal unic pentru relația cu mediul economic”, iar drd. Mihai Timuș va ține un discurs pe tema „Soluții digitale de optimizare a proceselor în implementarea proiectelor U2B”.

„U2B- University to Business este un proiect în cadrul UMFST care presupune o serie de activități pe termen lung în scopul dinamizării relației mediului academic cu mediul de afaceri din regiune. Prin dinamizarea relațiilor se presupune o serie de activități și proiecte comune în care să se implice studenți, profesori, oameni de afaceri și specialiști din diferite domenii, mai ales în care universitatea pregătește viitorii specialiști. Pentru realizarea proiectului, echipele de implementare au apelat la cele mai noi și inovative soluții pe care le oferă universitatea. Aici ne referim la platforme online dezvoltate de Microsoft de tip Office 365, care oferă o mulțime de instrumente dedicate lucrului în echipe, managementul documentelor, comunicare eficientă în organizație, evaluarea performanțelor și multe alte procese de optimizare”, a spus pentru Zi de Zi Mihai Timuș.

Mihai Timuș ne-a oferit și câteva soluții pe care le va prezenta în cadrul conferinței. „Una dintre soluțiile digitale pe care le utilizăm ar fi Microsoft Teams. O aplicație în care se pot integra toate procesele menționate anterior. Echipa de proiect U2B utilizează în mod activ această aplicație care ajută la atingerea unor performanțe care erau greu de accesat până acum. Țin să menționez că și toți studenții din cadrul UMFST au acces la această platformă, iar noi ne-am propus să promovăm utilizarea activă a acesteia prin exemple practice precum optimizarea proceselor din cadrul proiectului U2B”, a precizat doctorandul.

Aceste subiecte și multe altele vor fi discutate în cadrul evenimentului BEST.