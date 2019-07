”Spectacular Wine Trip”, incursiune în tainele vinurilor Liliac

Share



A devenit o tradiție ca în fiecare an, ”Spectacular Wine Trip”, concept lansat de Brandelligence, să adune oameni dornici să exploreze una din cele mai pitorești crame din Transilvania pe nume Liliac, situată în inima Transilvaniei, taman în comuna mureșeană Batoș.

„Având în vedere frumusețea și unicitatea acestei zone din Transilvania și a acestui loc creat de cei de la Liliac, în urmă cu 5-6 ani s-a decis lansarea acestui concept de infotrip intitulat ”Spectacular Wine Trip”. Astfel, reprezentanți din presă, oameni cunoscuți în mediul online, bloggeri, au posibilitatea să înțeleagă pe viu ce înseamnă Liliac, respectiv povestea cramei și a vinurilor produse aici. Întotdeauna ne adunăm prieteni vechi și noi, în sensul că, de fiecare dată există un procent de oameni care revin , care au mai fost și la alte ediții în anii anteriori. Încercăm de fiecare data să aducem noutăți, momente speciale, care să creeze un alt tip de experiență, chiar dacă locul este același”, ne-a declarat Anita Panait, fondatorul Brandelligence.

Etapele de dezvoltare ale Cramei Liliac

Înființată în anul 2010, amb Wine Company a finalizat procesul de dezvoltare a Cramei Liliac în 2015, cumulând o investiție totală de 10 milioane de euro, împărțită în trei etape cheie: investiție inițială de 3 milioane euro realizată în anul 2011 în achiziționarea și cultivarea a 38 ha de vie în Transilvania, în regiunea Batoș (Mureș) și 14 ha în Vermes Lechința (Bistrița-Năsăud), precum si în dezvoltarea unității de vinificare, investiții ulterioare de 1.5 millioane de euro, realizate în perioada 2012-2013, în dezvoltarea suprafețelor de vie cultivate și a facilităților de producție, precum și investiție de aproximativ 3 milioane de euro în extinderea cramei, derulată în anul 2014 și finalizată în prima parte a anului 2015., la care se adaugă alți 2.5 milioane de euro în 2016 pentru achiziții de noi echipamente. Până în acest an , compania a mai investit 1 milion de Euro in extindenrea cramei. Odată cu finalizarea procesului de dezvoltare a facilităților de producție, amb Wine și-a consolidat poziția pe piața vinurilor premium, având ca obiectiv o cifră de afaceri de 1.75 milioane euro în 2019.

Locuri de poveste din inima Transilvaniei

Echipa Brandelligence, Anita Panait, Isabela Santeiu și Raluca Gheorghe, a organizat în weekendul 21-23 iunie cel de-al șaselea episod ”Spectacular Wine Trip”, prilej de a explora și locuri de poveste din inima Transilvaniei, printre care Biserica fortificată Bunești și Castelul Haller. „Suntem foarte atenți la detalii când organizăm un astfel de infotrip. Liliac este o cramă boutique, și atunci toată povestea acestui trip trebuie să se potrivească cu ceea ce ei au declarat că sunt și cu poziționarea lor. Mereu venim cu parteneri noi, anul acesta au fost cei de la BMW în ce privește partea de road trip, respectiv Hotel Privo din Tîrgu-Mureș în ce privește cazarea, un hotel reper nu doar în zona Transilvaniei ci și în întreaga țară”, a precizat Anita Panait.

Un pic de istorie nu strică

Vizitatorul care poposește în zona de obârșie a vinurilor Liliac trebuie să știe că regiunea vitivinicolă Lechința apare înregistrată în documente din secolul al XII-lea, cu menționări încă de pe vremea saxonilor. Aceasta se întinde între nord până la orașul Bistrița, iar în sud până la orașul Reghin. Include zone cu altitudine medie, cu dealuri împădurite și este influențată de proximitatea Munților Rodnei și Călimani. Este o zonă unde se pastrează multe tradiții românești, dar se poate regăsi și influența saxonilor și a maghiarilor. Crama Liliac este unul din repererele acestei zone, întinsă pe o suprafață de 52 ha plantate în regiunea Batoș (Mureș) și Vermes-Lechința (Bistrița-Năsăud).

Capacitate de producție de 360.000 de litri

Ponderea soiurilor este reprezentată de Sauvignon Blanc (10 ha), Merlot (6 ha), Pinot Noir (5.8 ha), Fetească Alba (5.8 ha), Fetească Regală (5.5 ha), Fetească Neagră (4.5 ha), Pinot Gris (4.5 ha), Muscat Ottonel (3.3 ha), Chardonnay (3.2 ha), Gewurztraminer (1.6 ha) și Neuburger (1.40 ha). În prezent, crama are o capacitate de producție totală de peste 360.000 litri, în rezervoare de inox și 150 de butoaie din lemn de stejar transilvanean. Targetul îl reprezintă extinderea capacității până la 480.000 litri. În ce privește volumul de sticle vândute, acesta a înregistrat un trend crescător constant, cu o creștere de preț mediu unitar de 13,5 % atingând un prag de aproximativ 300.000 sticle vândute în 2018.

Liliac Rosé, cel mai vândut vin

Conform statisticilor interne, vinul cel mai vândut a fost Liliac Rosé, urmat Sauvignon Blanc din gama Liliac și Fresh din gama young.Liliac. Gama de vinuri a Cramei Liliac este destinată îndeosebi industriei HoReCa, însemnând 80% din volumul vândut, si în prezent este listată în peste 700 de restaurante, atât din București, cât și în alte orașe din tară: Cluj, Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Constanța, Iași și altele. Restul de 10% din volumul total de sticle vândute se distribuie prin rețeaua de retail IKA (International Key Account) și cel de retail tradițional (magazine specializate)”.

„Cel mai bun amplasament pentru viță de vie din Transilvania”

Punctul culminant al episodului șase ”Spectacular Wine Trip” din acest an s-a consumat în ziua de sâmbătă, 22 iunie, cu vizitarea podgoriilor de unde își trage seva vinurile Liliac, Lechința și Batoș. Primul popas a fost zona Vermes-Lechința (Bistrița-Năsăud), ghid fiind Ionuț Dumitraș, Chief Vineyard Engineer .

„Stăm cu picioarele pe cel mai bun amplasament pentru viță de vie din Transilvania, din România și nu numai. Ce face ca vinurile produse din strugurii crescuți aici să fie exceptionale este climatul aparte . Este foarte multă verdeață, sunt multe păduri, în partea de jos dimineața e ceață, iar când ajungi în vie, parcă ajungi în rai. Razele soarelui sunt bine pătrunse, e curat, senin, dar în același timp e și răcoare. Datorită acestor aspect și aciditatea vinului se simte mai pregnant decât în altă parte”, a spus Ionuț Dumitraș, manager podgorie.

Al doilea popas a fost și cel mai consistent, mai exact la Batoș, în Crama Liliac, unde echipa care se îngrijește de calitatea vinului produs de amb Wine Company, în frunte cu Miron Radic, CEO amb Wine Company, au prezentat nu doar crama ci și filozofia care stă la baza vinurilor Liliac. „Lumea vinului e absolut magică. Cu atât mai mult cu cât succesul unui vin ține mult de expertiză și experiență, însă un procent major se datorează și naturii. Ea poate face și desface, poate decide parcursul unui vin și schimbarea lui de la un an la altul. Ea te provoacă să fii mereu în alertă, să inovezi, să găsești soluții și să-ți surprinzi clienții cu vinuri excelente. După sute de degustări și întâlniri cu clienți din domenii atât de diferite, știu numitorul comun pe care îl au toți: bucuria ce se citește în ochi după ce au descoperit un vin cu personalitate. Într-un timp scurt, vinurile noastre au creat o comunitate de oameni pasionați, cunoscători și mereu dornici să afle mai multe despre vinurile Liliac. Este îmbucurător să vezi cum oamenii care ne iubesc vinurile devin ambasadori ai brandului într-un mod natural, cum le recomandă și le povestesc mai departe. Deși avem o echipă restrânsă, dar foarte entuziastă, reușim să ne bucurăm de o expansiune sănătoasă și o notorietate care ne duce tot mai mult faima atât în țară, cât și peste hotare. Știu sigur că este doar începutul, care deobicei e mult mai lung în industria noastră, iar evoluția de până acum ne arată că brandul Liliac și vinurile sale vor ajunge acolo unde nici previziunile nu bat” , afirmă Miron Radic, CEO amb Wine Company. Crama Liliac este o cramă boutique, situată în inima Transilvaniei, într-o zonă cu o bogată tradiție în cultivarea viței de vie. În vinurile Liliac, pe lângă strugurii româneşti, culeşi cu multă migală şi dragoste, se regăseşte și un procent semnificativ de experienţă internațională. Așa se face că, printe strugurii cultivați se regăsesc bine-cunoscutele soiuri românești cum ar fi Fetească Regală, Fetească Albă și Fetească Neagră, dar și soiuri internaționale cum ar fi Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Neuburger, Gewurztraminer, Muscat, Merlot și Pinot Noir.

Primul vin spumant

În 2018, Crama Liliac a lansat o nouă premiera, și anume primul vin spumant din portofoliu, Sparkling by Liliac, produs după metoda tradițională (methode champagnaise), din Fetească Alba și Chardonnay, ținut timp de 30 de luni pe drojdie. Spumantul este disponibil in magazine specializate, precum și în anumite restaurante. Reperul portofoliului rămâne Titan Fetească Neagră, vin produs prima dată în 2013, într-o ediție limitată de 600 de sticle. În 2016 a fost lansat pe piață, iar succesul a fost fulminant, producția fiind sold out în câteva luni. În 2018, crama Liliac a reeditat vinul, de această dată Titan Fetească Neagră 2015, într-o ediție limitată la 900 de sticle, mai exact 3 barili.

Noutățile anului 2019, Neuburger și Unexpected

Anul 2019 marchează alte două premiere pentru Crama Liliac. Începând de anul acesta, mai exact de câteva săptămâni, crama din Batoș se mândrește cu prima recoltă a soiului Neuburger. Un soi de struguri vechi de viță de vie nobilă ce își are originile în frumoasa Austrie. Pe piața din România, Liliac rămane printre puținii producători care cultivă acest soi în prezent. De asemenea, absolut neașteptat și chiar întâmplător, din mixul de experiență al echipei cu natura mereu surprinzătoare, s-a născut o nouă etichetă de vin, denumit cum altfel decât… Unexpected.

Taina vinului Liliac deslușită de Laurent Dubreuil

Tehnica de ultimă generaţie vine în completarea artei oferite de oenologi recunoscuţi din cadrul cramei, printre care și Laurent Dubreuil, vinovatul principal în ce privește vinurilor Liliac, deslușite în cadrul degustării găzduită de Liliac Lodge, locul unde vinurile Liliac își spun povestea cu adevărat celor interesați. Oenolog francez Laurent Dubreuil a produs de-a lungul carierei peste 30 milioane de litri de vin, majoritatea în Franța, Rusia, Armenia și, desigur, în Romania. Trăiește în România de 15 ani, este căsătorit cu o româncă și a oferit consultanță pentru multe crame din România. Din Iunie 2018 s-a mutat în Batoș, pentru a coordona producția vinului la crama Liliac.

În cadrul ”Spectacular Wine Trip”, specialistul francez a fost cel care prezentat vinuri precum Fetească Albă, Neuburger, Chardonay, Rose, Sauvignon Blanc, Liliac Unexpected, Red Cuvé, Nectar de Transilvania, alături de sugestiile culinare oferite celor prezenți. Degustarea nu putea fi completă fără o gustare pe măsură, dar mai ales o muzică care să completeze frumoasa poveste a vinurilor Liliac, fapt pentru care concertul trupei ”Oamenii dimineții” a fost unul cum nu se poate mai potrivit, un mix de muzici vechi pe acorduri noi, numai bun de savurat într-un loc de poveste cum este Liliac Lodge. (Faceți o vizită, și veți vedea că nu exagerez cu absolut nimic). Revenind la amb Wine Company, trebuie menționat faptul că este parte din concernul austriac amb Holding. Cu un portofoliu impresionant în domenii precum construcții și imobiliare, amb Holding este dedicat dezvoltării durabile. Pe lângă fascinantul proiect al vinurilor Liliac, amb Holding se concentrează și pe alte arii de investiții cum ar fi agricultura și silvicultura.

Waiting for 2020

După o astfel de aventură, nu-ți rămâne decât să aștepți o nouă provocare pentru ediția viitoare. Până atunci, povestea vinurilor Liliac merge mai departe prin vocea celor din cadrul Agenției Brandelligence. „Până la ediția de anul viitor agenția se ocupă și de relațiile cu presa de zi cu zi, facem interviuri, diverse materiale, căutăm diferite oportunități. Ne ocupăm și de toată comunicarea pe social media, respectiv Facebook și Instagram. Acolo derulăm și campanii, ne ocupăm și de conținut. Practic, încercăm să găsim un mix media, online și ofline, care să-i asigure notorietatea de care are nevoie brandul Liliac”, a punctat Anita Panait.