EXCLUSIV! Cele mai profitabile afaceri mureşene

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în exclusivitate, topul celor mai profitabile 15 afaceri din judeţul Mureş, ierarhie realizată utilizând informaţii de pe www.listafirme.ro, principalul portal care furnizează date despre firmele din România.

În decursul exerciţiului financiar 2018, cele mai profitabile 15 business-uri mureşene au derulat afaceri totale de 7,5 miliarde de lei, au obţinut un profit net cumulat de 877,6 milioane de lei şi au asigurat, împreună, 5.484 de locuri de muncă.

Distribuite pe localităţi, cele 15 afaceri sunt poziţionate astfel: 9 în muniicpiul Târgu-Mureş, 2 în municipiul Sighişoara, 2 în municipiul Reghin, 1 în oraşul Luduş şi 1 în comuna Sânpaul.

1. E.ON România SRL Târgu-Mureş

Cel mai profitabil business mureşean s-a înfiinţat în anul 2007, are ca obiect de activitate consultanţă pentru afaceri şi management, doi asociaţi persoane juridice – E.ON Beteiligungen GMBH din Germania şi E.ON Finanzanlagen GMBH din Germania, precum şi doi administratori: Lars Lennart Lagerkvist din Suedia şi Roderich Guido Jurgen Burkhard din Germania.

La finalul exerciţiul financiar 2018, compania avea un număr mediu de 27 de angajaţi şi a înregistrat o cifră de afaceri de 21,9 milioane de lei, respectiv un profit de 555,9 milioane de lei.

2. E.ON Energie România SA Târgu-Mureş

Compania care are sediul general pe Bulevardul Pandurilor din Târgu-Mureş a înregistrat un uşor recul financiar la finalul anului 2018: cifra de afaceri a scăzut de la 4,7 miliarde de lei în 2017 la 3,7 miliarde de lei, profitul s-a diminuat de la 72,4 milioane de lei în 2017 la 66,1 milioane de lei, iar numărul de angajaţi s-a micşorat de la 182 în 2017 la 175.

Societatea are ca obiect de activitate comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte, are doi asociaţi, persoane juridice, E.ON România SRL şi Ministerul Energiei, şi este administrată de Dan Morari, Vasile Mustăţea, Andrei Petrişor Maioreanu, Claudia Griech şi Cornel Zeveleanu.

3. Azomureş SA Târgu-Mureş

După un an 2017 în care a înregistrat profit de 2,5 milioane de lei aferent unei cifre de afaceri de 1,7 miliarde de lei, combinatul Azomureş şi-a îmbunătăţit considerabil profitul în exerciţiul financiar 2018, la finalul căruia a raportat un profit de 56,4 milioane de lei, aferent unei cifre de afaceri de 1,7 miliarde de lei şi obţinut cu un număr mediu de angajaţi de 1.181.

Combinatul Azomureş are ca obiect de activitate fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase şi are ca asociaţi două companii elveţiene, Ameropa Holding AG şi Pelican Fertilizers GMBH.

4. Hochland România SRL Sighişoara

O constanţă în topurile de profitabilitate din Mureş, compania se menţine şi în anul 2018 în partea superioară a ierarhiei, cu o cifră de afaceri de 399,6 milioane de lei, profit de 32,9 milioane de lei şi 399 de angajaţi.

Afacerea a demarat în anul 1998, are un asociat persoană juridică – Hochland SE din Germania şi este administrată de Erik Hageleit din Germania.

5. Sandoz SRL Târgu-Mureş

Societatea are ca obiect de activitate fabricarea produselor farmaceutice de bază, funcţionează din anul 1995, are doi asociaţi persoane juridice – Novartis Pharma AG din Elveţia şi Novartis AG din Elveţia, şi este administrată de: Răzvan Muntean (România), Francesco Balestrieri (Italia), Marcel Imwinkelried (Elveţia), Cezar Constantin Zaharia (România) şi Ulrich Mager Knut (Germania).

În anul 2018, compania a asigurat 320 de locuri de muncă, a derulat afaceri de 356,8 milioane de lei şi a obţinut profit de 21,7 milioane de lei.

6. Neogen SA Târgu-Mureş

Compania funcţionează din anul 2000, are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de reprezentare media, respectiv realizare a softului la comandă şi este deţinută de patru asociaţi: Călin Fusu, Nagy Vajda Andras Peter, Bodo Zoltan Ferenc şi Laszlo Robert.

În anul 2018, firma a avut 0 angajaţi, a derulat afaceri de 7,1 milioane de lei şi a obţinut un profit de 21,1 milioane de lei.

7. Sefar SRL Sighişoara

Societatea datează din anul 2005, are ca obiect de activitate producţia de ţesături şi a încheiat anul 2018 cu următoarele cifre: afaceri de 156,2 milioane de lei, profit de 20 milioane de lei şi un număr mediu de 345 de angajaţi.

Firma are un asociat persoană juridică, Sefar AG din Elveţia, şi trei administratori, toţi cetăţeni elveţieni: Philippe Roger Eilinger, Hermann Robert Maria Povel şi Christoph Thomas Ellenberger.

8. Romur SA Târgu-Mureş

Cel mai profitabil dezvoltator imobiliar din judeţul Mureş are o experienţă în domeniu din anul 1991. Business-ul are doi asociaţi, Cosmin Pop (care deţine şi funcţia de administrator) şi Diana Pop, iar rezultatele exerciţiului financiar 2018 sunt următoarele: cifră de afaceri de 39,7 milioane de lei, profit de 18,5 milioane de lei şi 13 angajaţi.

9. IRUM SA Reghin

Proprietate a familiei Violeta, Mircea şi Andrei Oltean din Reghin, IRUM SA are ca obiect de activitate fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere şi a încheiat exerciţiul financiar 2018 cu următorii indicatori de performanţă: cifră de afaceri de 121,2 milioane de lei, profit de 16,3 milioane de lei şi un număr mediu de angajaţi de 446.

10. Palas Com SRL Târgu-Mureş

Societatea are o experienţă de 25 de ani în comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, şi are un asociat, Mariuca Matei. La finele anului 2018, business-ul administrat de Ilie Matei asigura 322 de locuri de muncă, avea o cifră de afaceri de 108,2 milioane de lei şi un profit de 12,7 milioane de lei.

11. Renania Trade SRL Târgu-Mureş

Business-ul funcţionează din anul 1995, are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata nespecializat şi este administrat de Szasz Orlando, care deţine şi calitatea de asociat, împreună cu Szasz Roland şi Georgeta Florentina Taudor.

În anul 2018, societatea a derulat afaceri de 146,1 milioane de lei, a înregistrat un profit de 12,6 milioane de lei şi avea un număr mediu de 152 de angajaţi.

12. Maviprod SRL Reghin

Societatea deţinută de Violeta Oltean şi administrată de Violeta şi Mircea Oltean şi-a majorat profitul de la 9 milioane de lei (2017) la 11,3 milioane de lei (2018), precum şi cifra de afaceri, de la 76,7 milioane de lei (2017) la 89,2 milioane de lei (2018).

SC Maviprod SRL are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule şi în anul 2018 a asigurat un număr mediu de 98 de locuri de muncă.

13. Hirschmann România SRL Chirileu

Înfiinţată în anul 2007, compania are ca obiect de activitate fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, iar exerciţiul financiar 2018 a fost încheiat cu următorii indicatori de performanţă: cifră de afaceri de 374,4 milioane de lei, profit de 11,1 milioane de lei şi 1.086 de angajaţi.

Societatea are un asociat persoană juridică, Hirschmann Automotive GMBH din Austria, şi este administrată de Sebastian Cândea şi Sebastian Paul Ilea.

14. Vitafoam România SRL Luduş

Business-ul are ca obiect de activitate fabricarea materialelor plastice în forme primare, datează din anul 2004, şi are doi asociaţi persoane juridice (Vita Industrial LTD din Marea Britanie şi Vita International LTD din Marea Britanie), respectiv patru administratori: Nicolaeta Stoian (România), Jonathan Mark Cheele (Marea Britanie), Roland Stachura Thomasz (Polonia) şi Joseph Oriordan Daniel (Marea Britanie).

În decursul anului trecut, compania a avut un număr mediu de 200 de angajaţi, a derulat afaceri de 215,3 milioane de lei şi a înregistrat un profit de 10,6 milioane de lei.

15. Compania Aquaserv SA Târgu-Mureş

Are ca obiect de activitate captarea, tratarea şi distribuirea apei, s-a înfiinţat în anul 1998, iar la capitolul asociaţi persoane juridice regăsim opt entităţi: Municipiul Târgu-Mureş, Municipiul Reghin, Judeţul Mureş, Municipiul Sighişoara, Municipiul Târnăveni, Oraşul Luduş, Oraşul Cristuru Secuiesc şi Oraşul Iernut.

La sfârşitul exerciţiului financiar 2018, compania avea un număr mediu de 720 de salariaţi, cifră de afaceri de 104,5 milioane de lei şi profit de 10,4 milioane de lei.

Alex TOTH