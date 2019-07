INTERVIU cu Diana Liebhart, olimpică de aur la Limba germană modernă: „Perseverența și studiul continuu duc, în final, la reușită”

Share



Diana Cristina M.C. Liebhart, elevă la Colegiul Naţional “Alexanndru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, a excelat în cadrul fazei naționale a Olimpiadei de Limba germană modernă, unde a reuşit să se claseze pe locul 1. Perseverenta olimpică se deschide în fața cititorilor Zi de Zi și își detaliază procesul de evoluție pe plan școlar.

Reporter: Cam cât efort a fost în spatele câștigării fazei naționale și a titlului de olimpică de aur? În ce a constat experiența de dezvoltare pe plan școlar?

Diana Liebhart: În clasele 1-8 am urmat cursurile secției germane în cadrul Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller”, fapt ce mi-a determinat siguranța asupra cunoștințelor de limba germană. Așadar, pe lângă studiul subiectelor de olimpiadă în cursul aniilor trecuţi, pregătirea a constat în mod principal în recapitulare și reîmprospătare a vocabularului prin intermediul lecturii zilnice în limba germană. În timpul anului școlar, încerc să mă concentrez mai mult asupra materiilor care mă interesează, printre care se regăsește, desigur, și limba germană. Nu am luat niciodată ore suplimentare, însă am beneficiat de ore săptămânale de comunicare în limba germană cu voluntare venite din Germania, prezente în Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”.

Rep.: Ce te-a motivat să excelezi în cadrul fazei naționale?

D.L.: Principalul element a fost simpla satisfacție care apare odată cu reușita, precum și instinctul competitiv ce m-a îndemnat să încerc să dau tot ce am mai bun.

Rep.: Care au fost câteva dintre performanțele tale școlare de până acum?

D.L.: În gimnaziu, m-am calificat de două ori, consecutiv, la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, secțiunea minorități, în clasa a VI-a si a VII-a am obținut premiul al III-lea, respectiv mențiune.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

D.L.: Din punctul meu de vedere, cheia succesului școlar constă în organizarea eficientă a timpului, un factor esențial fiind învățarea sistematică si constantă, pentru a împiedica apariția lipsurilor.

Rep.: Cum reușești să păstrezi echilibrul școală-timp liber?

D.L.: Păstrarea acestui echilibru poate fi destul de dificilă, însă am descoperit pe parcursul anilor că un pas important în menținerea lui este de a nu mă lăsa profund afectată de stresul ce apare la școală. Încerc să nu adopt un ritm aproape „robotic” în acumularea informațiilor, și îmi permit pauze în timpul studiului cu scopul revigorării energiei. Odată cu asumarea unui program natural de studiu, bazat de înțelegere și nu doar pe memorizare, organizarea timpului devine mai simplă.

Rep.: Care este planul tău pentru viitorul apropiat?

D.L.: În timpul vacanței de vară, doresc să mă focalizez asupra hobby-urilor mele: desenul, muzica şi lectura. Clasa a X-a a fost destul de stresantă și consider că am nevoie de o profundă revigorare înainte de începerea noului an școlar.

Rep.: Ai vreun sfat pentru tinerii de vârsta ta?

D.L.: Nu cred că exista o rețetă standard de succes. Cred, totuşi, că perseverența și studiul continuu duc, în final, la reușită.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN