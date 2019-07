CAS Mureș, personal insuficient pentru volumul mare de muncă

Share



La nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș, în special în cadrul a câteva servicii, numărul personalului angajat este insuficient comparativ cu volumul de muncă, aspect care are un impact major asupra activităţii instituţiei. Raportat la alte județe, centre universitare, cu populație apropiată, cu număr de furnizori aproximativ egali, la CJAS Mureș numărul maxim de posturi este considerabil redus.

Numărul maxim de posturi aprobate la nivelul CJAS Mureș este de 70, din care trei vacante și două suspendări. Potrivit conducerii CJAS Mureș, atât în Raportul de audit al CNAS, cât și în cel al Curții de Conturi Mureș s-a semnalat problema numărului redus de personal pentru acoperirea unor activități la nivelul compartimentelor de IT, Control, responsabil cu protecția datelor, Concedii medicale. De asemenea, la nivelul Direcției Relații Contractuale și Medic Șef numărul persoanelor este insuficient în raport cu volumul atribuțiilor aferente activităților ce se derulează, aspect ce se reflectă în situația numărului de zile de concediu de odihnă neefectuate la nivelul anului 2018, respectiv 1.101 de zile, precum și a numărului mare de ore suplimentare efectuate, anul trecut fiind înregistrate 1.580 de ore suplimentare din care 789 nu au fost recuperate.

”Din punct de vedere al funcționalității Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș este o problemă acoperirea atribuțiilor de serviciu pe care le au angajații Casei. (…) Avem activități pe care le acoperim foarte greu și unul dintre ele, foarte important, este cel al sistemului informatic, Controlul-aici avem cinci persoane și sunt insuficiente la nivelul activităților desfășurate. De asemenea, pentru prelucrarea concediilor medicale volumul de muncă este mult prea mare față de numărul de angajați. (…) Sunt câteva domenii care cred eu că ar trebui să fie mult mai populate, să avem mai mulți angajați-relația cu publicul este una foarte importantă, la ghișeul evidență asigurați unde lucrurile nu merg teoretic doar prin transmiterea datelor în sistem online și pacientul sau cetățeanul este obligat să vină la sediul Casei, să stea la ghișeu și să-și rezolve problemele”, a explicat Rodica Biro, președinte-director general al CJAS Mureș.

Mai puțini angajați decât în alte centre universitare

Comparativ cu alte județe, centre universitare, precum Cluj, Timiș, Brașov, Iași, potrivit unei analize comparative, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș are un număr considerabil redus de angajați. Dacă în Cluj sunt aprobate 104 de funcții, din care 34 la Direcția Relații Contractuale și 9 la IT, în Timiș sunt aprobate 110 funcții din care 43 la relații contractuale și 7 la IT, în Brașov sunt aprobate 89 de funcții din care 25 la relații contractuale și 3 IT, iar în Iași sunt 89 de funcții aprobate, din care 29 la relații contractuale și 7 la IT, în județul Mureș au fost aprobate doar 70 de funcții, din care 27 la relații contractuale și 2 la IT.

”Noi am făcut o analiză comparativă și am ajuns la concluzia că față de celelalte județe, care sunt pe aproape ca număr al populației arondate, care au apropiat numărul de furnizori în contract, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș are un personal mult mai scăzut. În aceste condiții noi ne străduim să acoperim toată problematica dar cu destul de mare dificultate”, a adăugat Rodica Biro.

Președintele-director general al CJAS Mureș a prezentat în cadrul Colegiului Prefectural al Județului Mureș din data de 3 iulie Raportul de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș – bilanț 20 de ani de activitate.

