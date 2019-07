INTERVIU EXCLUSIV cu Filip Ioan Ugran, mureșeanul pilot de Formula 4: „Succesul vine la pachet cu foarte multe antrenamente și muncă”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă face cunoştinţă cu Filip Ioan Ugran, un tânăr în vârstă de 16 ani, fost elev al Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, în prezent elev în cadrul BHAK Stegersbach, Austria, care a întrecut limitele kartingului, ajungând pilot de Formula 4.

Reporter: La ce competiții ai participat până acum și care au fost cele mai importante pentru tine?

Filip Ioan Ugran: La nivelul kartingului am participat la mai multe competiții ale campionatelor Germaniei (DKM), ale Italiei (WSK), precum și la Campionate Europene și Mondiale. Două din cele mai frumoase amintiri le reprezintă câștigarea Cupei Vettel în anul 2015 și participarea în anul 2018 la SKUSA, în Las Vegas.

Rep.: Pentru ce echipă concurezi în prezent şi care a fost cea mai importantă performanță obținută în cariera ta de până acum?

F.I.U.: Sunt pilot în Formula 4 la echipa BVM Racing Italia. Am ales să particip în cadrul campionatului italian de Formula 4 deoarece este un campionat dificil și totodată o rampă de lansare în lumea sportului cu motoare. Acest campionat are cinci curse în Italia, una în Ungaria și una în Germania, din care trei circuite vor fi pe pistele de Formula 1. Mă emoționează foarte tare faptul că voi participa la o etapă din campionatul Germaniei pe renumitul circuit Hockenheimring, care se va desfășura în același timp cu marea cursă de Formula 1, ceea ce înseamnă că voi fi în apropierea celor mai renumiți piloți de Formula 1. Cât despre realizările mele din karting… Cel mai important rezultat a fost câştigarea campionatului KTWB la cea mai grea categorie în primul an, fiind rookie, participând pentru prima dată într-un campionat. Anul acesta am trecut de la karting la Formula 4, unde am început cursele într-un monopost, iar aici totul este diferit. Fiecare cursă contează la fel de mult. Momentan am avut două curse care m-au ajutat să mă obișnuiesc cu mașina, iar în următoarele curse mă voi lupta pentru podium. În spatele fiecărei curse stă multă muncă din partea mea atât pe plan fizic cât și psihic. Începând cu anul viitor aș dori să evoluez și să particip la curse de Formula 3, pentru care deja am avut primul test, care a decurs bine.

Rep.: De la ce vârstă a început să te pasioneze kartingul?

F.I.U.: Kartingul mă pasionează de la vârsta de 6 ani, cu toate că până la vârsta de 12 ani am beneficiat de cursuri de înot. Am intrat în lumea motorsportului la vârsta de 12 ani, pregătindu-mă alături de o echipă din Austria, R&R Racing Team.

Rep.: Cum ai descrie efortul din spatele succesului?

F.I.U.: Efortul din spatele succesului este o combinație între mine, părinți, preparatorul fizic Dragoş Curtifan și mecanicul Trettenbrein Alfred. În karting am reușit să ating succesul câștigând mai multe curse și două campionate. Succesul vine la pachet bineînţeles cu foarte multe antrenamente și muncă. Începând cu anul 2019 am trecut la un alt nivel, iar în prezent lupt pentru a-mi atinge obiectivele propuse.

Rep.: Ce te-a motivat să evoluezi constant?

F.I.U.: Încrederea în mine, a celor din jur și dorința mea de reușită.

Rep.: Ce sfat i-ai da lui „Filip, varianta cu 3 ani în urmă”?

F.I.U.: I-aș fi spus să înceapă antrenamentele și concursurile de Formula 4 cu un an si jumătate înainte.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului?

F.I.U.: Cheia succesului consider că este concentrarea totală asupra visului meu, renunţând, foarte greu, la timpul pe care l-aș fi dorit să îl petrec cu prietenii, la viața de adolescent.

Rep.: Care e scopul tău din viitorul apropiat?

F.I.U.: Sănătatea vine pe primul loc, să termin printre cei cinci câștigători ai campionatului de F4 Rockie si să beneficiez de un bun început anul viitor în Formula 3. În viitor voi vedea cum decurg lucrurile.

Rep.: Cine te-a sprijinit cel mai mult în acest proces constant de evoluție în domeniul kartingului?

F.I.U.: Părinții și antrenorul.

Rep.: Ce sfat le-ai da tinerilor de vârsta ta?

F.I.U.: Fiecare trebuie să facă ce își dorește, să nu se lase influențat, să nu facă ceva doar pentru a satisface dorințele celor din jur.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN