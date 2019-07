Mamprenoarele recomandă: Creta – destinația verii 2019

Share



Mă numesc Monica Hancu și lucrez în turism de mulți ani… parcă de o viață și aș mai vrea una, să lucrez tot în turism și să străbat lumea în lung și-n lat, așa cum fac acum și să mă bucur de tot ce înseamnă vacanțe de poveste. Deși am văzut multe locuri frumoase, Grecia este țara în care mă întorc de fiecare data cu drag. Parcă un an fără o călătorie în Grecia, este un an din care lipsește ceva. Și din tot acest “ceva”, Insula Creta este “ceva-ul suprem”.

Cum ajungi în vacanță în Creta?

Dacă te hotărăști să-ți petreci o vacanță în Creta, alege o cursă charter, care te duce direct în Heraklion, de unde beneficiezi de un transfer spre locația pe care o alegi. Ghizii touroperatorului te așteaptă cu zâmbetul pe buze și cu nerăbdarea de a-ți împărtăși din vastele lor cunoștințe legate de istoria locului și pentru a te îndruma spre nenumăratele locuri pe care trebuie neapărat să le vezi.

Când să vizitezi Creta?

Primăvara natura înflorește, soarele strălucește cu blândețe și este perioada perfectă pentru a descoperi frumusețile Cretei. Vara te poți bucură din plin de plaje însorite, fie că vei călători într-o familie cu copii, fie că vei călători într-un grup de prieteni sau ca și cuplu; nu rata excursiile suplimentare, pentru că sunt sigură că nu te vei opri la o singură vacanță aici. Toamna aduce turiști mai puțini; zilele sunt însorite, încă te poți bucura de plajă, iar seara ai nevoie de o jachetă subțire.

Unde să te cazezi în Creta?

Hersonisson este stațiunea în care m-aș întoarce oricând, pentru că acolo se îmbină armonios vacanță la plajă, plăcerea de a admira apusul de la o terasă suspendată pe apa și plăcerea de a colinda magazinele cu suveniruri. Agios Nikolaos, orașul port, continuă să impresioneze turiștii cu lacul aflat în centrul stațiunii, unde te poți bucura pe tot parcursul zilei de o porție de fructe de mare și un frappe, la frumoasele terase care îl înconjoară; apoi poți colinda străduțele din jur, pline cu magazine frumos aranjate și plăcut mirositoare. Rethymnon este principalul port al insulei, o stațiune care îmbină perfect tradiționalul și modernul. Portul venețian, castelul și străduțele înguste pavate cu pietre, te vor convinge că ai făcut o alegere bună.

Ce să vizitezi în Creta?

Seară cretană este un must! Nu există seară grecească mai frumoasă decât seara cretană. Insulă Spinalonga trebuie să o vizitezi măcar o data în viață, la fel și Palatul Knossos și Heraklionul; fă turul de oraș cu un ghid și apoi oprește-te la o terasă. Trebuie să încerci aici fructele de mare, salata grecească, un gyros și faimosul tzatziki. Excursia la Gramvousa și Laguna Bălos îți va rămâne pe veci în suflet. Excursia în Santorini este cireașa de pe tort și dacă nu vezi o data în viață Santorini, nu poți spune că ai văzut Grecia.

Povestea despre Insula Creta și despre Grecia în general, poate continua la nesfârșit, pentru că Grecia înseamnă apusuri de poveste, plaje ascunse și bucuria vieții într-o vacanță!

Monica HANCU,

Comunitatea Mamprenoare Târgu-Mureș

www.mondotours.ro