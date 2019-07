Biciclist găsit decedat în Corunca

Astăzi, 8 iulie, în jurul orei 7.00, a avut loc o degajare a unui biciclist dintr-un șant în localitatea Corunca.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “HOREA” al judeţului Mureş, a intervenit SMURD Mureș și Detașamentul Târgu Mureș cu un echipaj.

Nu se cunosc momentan mai multe detalii.

La puţin timp după accident, pe pagina de Facebook intitulată Corunca.info a apărut următorul text:

“A fost găsit cadavrul unui biciclist ,in șanțul de lângă Eva Bar , pe str Castelului din Corunca !

Este un tânăr de 20-30 ani , cu par scurt roșcat , îmbrăcat in bermude colorate , tricou alb cu inscripție pe piept și șlapi !

A fost surprins de camerele de supraveghere in jurul orei 23:28 pe str Castelului!

Din primele constatări ar fi vorba de un accident , a intrat accidental in șanțul adânc de beton ! Nu se știe identitatea victimei ! Dacă Recunoasteti bicicleta sau știți despre cine poate fi vorba sunați la 112!”