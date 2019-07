FOTO: Inovarea metodelor tradiționale, o prioritate pentru Academia Internațională de Vară BEST UMFST din acest an

Astăzi, 8 iulie, sediul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș din Piața Republicii a fost gazda evenimentului de deschidere a ediției cu numărul IX a Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania).

Tema ediției din acest an este „Innovating Traditions”, o temă care își propune redefinirea conceptelor tradiționale pentru a se adapta la piața și lumea actuală. De data aceasta la eveniment au venit participanți din Franța, România, Republica Moldova, Ucraina și Marea Britanie.

Learning by doing

Prof. Jean-Claude Million de la Université de Strasbourg, co-președinte fondator BEST-ISA a deschis conferința cu un scurt discurs pe tema „BEST example of intensive educational project in entrepreneurship”.

El s-a axat în mod special pe a descrie modalitățile inovatoare de învățare a antreprenoriatului. Conform spuselor sale, antreprenoriatul dezvoltă abilitatea de autocunoaștere și de a-i cunoaște pe cei din jur, ceea ce este foarte important în lumea economică din zilele noastre. Tot învățatul ar trebui bazat pe „learning by doing”, nu ascultând discursuri și lecții plictisitoare. „Cel mai important pentru un profesor, pentru un trainer, este să îi învețe pe viitorii antreprenori să se descurce singuri, să fie independenți”, a concluzionat Jean-Claude Million.

Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, co-președinte fondator BEST-ISA, i-a urmat explicând un nou concept aplicat în cadrul universității, și anume „U2B – University to Business – concept integrat pentru creșterea impactului în ecosistemul economico-social”. El a menționat că anul viitor se va lansa un spațiu colaborativ în cadrul UMFST și vor fi trei spații operaționale (thinkubatoare). La finalul evenimentului, Vasile Daniel Ștefan a aprofundat această temă prin discursul său intitulat „Platforma u2b.umfst.ro – portal unic pentru relația cu mediul economic”.

Prof. univ. dr. William Au a discutat pe tema „Innovative initiative for enhancement of excellence”. Pentru a putea crește excelența, este important să se creeze oportunități pentru atingerea rezultatelor inovative și sinergetice și să se implice atât profesorii, cât și studenții UMFST în activitate, fără a ignora și implicarea comunităților internaționale pentru colaborări strategice transnaționale.

„Am reușit să creez cursuri inovatoare care stimulează creativitatea și generează leadership. Acestea implică abordări multi-disciplinare, predare axată pe student și o capacitate îmbunătățită vizibil”, a spus William Au în cadrul discursului său.

Dezvoltarea comunităților rurale într-un mod inedit

Conf. univ. dr. Daniel Ștefan a abordat o temă foarte interesantă, „Port Cultural – proiect pentru cunoașterea și exploatarea moștenirii culturale”. Prin acest proiect se dorește găsirea de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală. Puteți afla mult mai multe despre acest subiect aici: www.portcultural.usv.ro

Nu în ultimul rând, conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu și lector univ. dr. Lia Conțiu și-au povestit experiența din cadrul programului CREATOR în discursul intitulat „Creator – transfer de know-how antreprenorial în educația vocațională”. Scopul proiectului CREATOR este de a crește educația antreprenorială prin învățare practică în cadrul Planului de acțiune Antreprenoriat 2020.

Astfel, profesorii participă la workshopuri pentru a învăța antreprenoriat și oferi mai departe informațiile necesare elevilor, subliniind importanța învățării antreprenoriatului în cooperare strânsă cu mediul de afaceri care poate oferi elevilor și studenților ore de antreprenoriat în viața reală.

Pe lângă multele evenimente și activități în care s-au implicat, Daniela Ștefănescu și Lia Conțiu au oferit training profesorilor de la Liceul Tehnologic „Electromureș”, Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” și Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”.

Cum poți face o schimbare chiar acum

La final, drd. Mihai Timuș a ținut o scurtă prezentare pe tema „Soluții digitale de optimizare a proceselor în implementarea proiectelor U2B”.

„Una dintre soluțiile digitale pe care le utilizăm ar fi Microsoft Teams. Echipa de proiect U2B utilizează în mod activ această aplicație care ajută la atingerea unor performanțe care erau greu de accesat până acum. Țin să menționez că și toți studenții din cadrul UMFST au acces la această platformă, iar noi ne-am propus să promovăm utilizarea activă a acesteia prin exemple practice precum optimizarea proceselor din cadrul proiectului U2B”, a precizat Mihai Timuș. El a și demonstrat live cum se poate folosi cu ușurință această aplicație urmând doar câțiva pași simpli.

După deschidere, toți participanții au pornit într-o excursie pe Valea Mureșului și Toplița pentru a descoperi inspirația pentru ideile și proiectele care vor fi abordate întreaga săptămână în cadrul Academiei Internaționale de Vară BEST.

Elena Polearuș