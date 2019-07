Interviu conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu. Academia Internațională de Vară BEST, un pas înainte spre inovare

Share



Am stat puțin de vorbă cu conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, co-președinte fondator BEST-ISA, pentru a afla mai multe amănunte despre Academia Internațională de Vară BEST lansată astăzi, dar și conceptul University to Business care a fost discutat în cadrul evenimentului de deschidere.

Reporter: Care sunt noutățile de la ediția din acest an a Academiei de Vară BEST?

Liviu Ciucan-Rusu: Celelalte ediții au fost una mai frumoasă decât cealaltă pentru că au participat oameni frumoși. Ce este diferit anul acesta este în primul rând o nouă universitate gazdă, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, din partea căreia am avut sprijin consistent pentru a realiza această Academie de Vară.

De fiecare dată noi sunt participanții, studenții, avem 50 de studenți, iar împreună cu profesorii suntem o echipă de peste 65 de participanți din Franța, România, Republica Moldova, Ucraina și Marea Britanie.

Rep.: Care este tema din acest an?

L.C.R.: Innovating Tradition e tema din acest an. Sunt cel puțin două motive pentru a alege această temă. În primul rând pentru că avem un proiect de cercetare la nivel național care tocmai aceasta își propune, identificarea unor resurse materiale mai puțin cunoscute din domeniul arhitectural, în special case, și promovarea lor. Pe de altă parte, pentru că ne bazăm întotdeauna pe moștenirea pe care o avem naturală, culturală, oamenii trebuie să fie mai activi în a promova așa ceva și vedeți că lucrurile se dezvoltă, cererea, chiar și internă s-a dezvoltat. Se pare că în momentul de față capacitatea serviciilor noastre din domeniul turistic, evenimente, este redusă și nu face față unei creșteri la nivel național și internațional.

Rep.: Care vor fi modalitățile prin care această universitate de vară va încerca să rezolve această problemă?

L.C.R.: Stilul este consacrat, începe cu două zile de vizite. Astăzi vom pleca pe Valea Mureșului și la Toplița pentru că avem un parteneriat foarte bun cu primăria de la Toplița și ne vom întâlni cu oameni de afaceri, vom vizita locuri interesante, iar mâine vom merge în zona Sighișoara-Saschiz pentu a vedea lucruri deja funcționale. Trebuie spus că Toplița este poate mai puțin dezvoltată, în schimb are atu-ul apelor mezotermale și a muntelui. Studenții vor fi puși în contact cu diverși interlocutori și vor avea ocazia să vadă lucrurile, să le analizeze critic și pe urmă să propună niște idei într-o bursă de idei pe care o organizăm la finalul vizitelor. După stabilirea acestora, de miercuri, se formează echipe, iar ei încep să construiască un model de proiect pentru idei. Antrenorii vor fi alături de ei, îi vor ajuta cu materiale. Avem o platformă aflată la dispoziție cu materiale, cu exemple, filme, documentele pe care trebuie să le pregătească, totul este pregătit pentru că e scurt timpul, în patru zile trebuie să fie gata proiectul și va avea loc o prezentare publică sâmbătă.

Din fericire avem o echipă de patru traineri din Franța care vine deja pentru a 7-a oară la Academia de Vară, suntem noi, cei de aici, fiind o echipă completă de 8 traineri care se vor ocupa de cele 7-8 echipe ale studenților care se vor forma. Vor fi de asemenea și câțiva experți care vin din când în când sau la solicitare.

Rep.: Se va încheia totul cu un concurs?

L.C.R.: Sigur, este un mare premiu pentru cel mai bun proiect în ansamblu, după care sunt premii speciale pentru specialități: marketing operațional, logistic, financiar.

Rep.: Ce înseamnă de fapt University to Business și cum se va aplica în cadrul UMFST?

L.C.R.: Este un concept nou, complex și va avea nevoie de timp pentru a fi implementat, dar avem toată susținerea conducerii universității. Apropo de tema noastră, Innovating Tradition, trebuie să inovăm puțin tradiția universității care uneori este mai conservatoare, dar în mediul acesta economic în care lumea trebuie să fie pregătită imediat după ieșirea de pe băncile școlii, e nevoie de o integrare mult mai mare și prin ceea ce am făcut astăzi facem și apel la firme să nu vină doar să ceară absolvenți, angajați, ci să participe alături de noi nu doar pe parcursul anilor la partea de practică, internship, ci să fie o dezvoltare a acestei zone în proiecte comune, în cât mai multe colaborări chiar de cercetare, în ceea ce mie îmi place să numesc outsourcing marketing. Dacă o firmă vrea să dea ceva de lucru stundenților real, poate veni în complementaritate cu ceea ce noi numim open laboratory, adică din zona de IT, Business, Inginerie, Medicale. Este un concept care începe să prindă contur și la nivel mondial, universitatea deschisă, în care toată lumea vine și pe resursele de cercetare cu personalul implicat acolo începe să lucreze împreună. Va fi un mare câștig și pentru cercetătorii de la noi, cadrele didactice, să învețe, să pătrundă bariera cercetării în mod fundamental sau pentru publicare, în sfera rezultatelor palpabile pentru că atunci mediul te vede. Am vizitat și am avut experiențe extraordinare mai ales în Germania, unde firmele vin cu resurse financiare foarte solide și dau proiecte, spunând în prima parte „Vrem să vedem ce se întâmplă” – o viziune nouă, un test nou, dotează laboratoare. Ecosistemul acesta va fi funcțional și toată lumea se va simți bine, să nu mai fie celebrele acuzații că ceilalți sunt de vină dacă ceva nu funcționează.

Rep.: Sunt doar primii pași în această facilitare a comunicării între mediul de afaceri și universitate?

L.C.R.: Platforma este în stare aproape finală și va fi lansată la toamnă odată cu începerea anului universitar, dar deja firmele mai apropiate sunt informate. Și ele trebuie să se schimbe puțin pentru că de obicei aveau persoane de contact și pe acele persoane bineînțeles că nu dorim să le eliminăm pentru că o relație personală duce înainte o relație instituțională, dar ei devin un fel de brokeri pe această bursă de idei și pot să difuzeze mai departe. Uneori apare partea de limitare. Eu dau întotdeauna exemplul meu când vine vorba de greșeli: dacă la mine vine o companie cu un proiect legat de partea de nutriție, s-ar putea să spun că nu mă interesează și nu vă pot ajuta pe zona aceasta. Nu trebuie să existe așa ceva. Vom pune pe platformele noastre interne și o să găsim colaboratori potriviți, deoarece de obicei e nevoie de un proiect de colaborare.

Elena Polearuș