Creștere a numărului de zboruri spre Budapesta de pe Aeroportul Transilvania

WIZZ Air, una dintre companiile aeriene cu cea mai rapidă creștere din Europa și cea mai mare companie aeriană din România, a anunțat luni, 8 iulie, extinderea rețelei din Târgu Mureș. Începând cu data de 27 octombrie, zborurile către Budapesta vor fi operate zilnic. Pasagerii își pot planifica deja călătoriile în acest oraș frumos, biletele fiind disponibile pe wizzair.com cu prețuri începând de la 39 RON / 9,99 euro.

Primul zbor WIZZ a decolat de la Târgu Mureș spre Londra Luton în 2006 și a fost totodată primul zbor WIZZ Air din România. În prezent, rețeaua WIZZ din Târgu Mureș constă în patru rute către trei țări, iar numărul de pasageri transportați din 2006 până în prezent este de 2,2 milioane. Frecvența crescută a serviciului aduce anual o creștere cu 40% a capacității totale de transport de la și spre Târgu Mureș, care în 2020 va ajunge la 265.000 de locuri. În 2018, WIZZ a transportat mai mult de 8,3 milioane de pasageri pe rutele sale cu tarife reduse de călătorie spre și dinspre România, ceea ce reprezintă o creștere cu 14% față de anul anterior, în timp ce în primele 6 luni ale anului 2019 un total de 4,4 milioane de pasageri au călătorit cu WIZZ din și spre România, cu 15% mai mult decât anul trecut. WIZZ oferă acum 145 de rute către 20 de țări de la 10 aeroporturi din România.

Curse de luni până duminică, de la ora 16.45

Aproximativ la ora 14.00, ora Ungariei, avionul va decola de pe pista din Budapesta și va ateriza la ora 16.00 la Târgu Mureș, urmând ca la 16.45 să aibă loc cursa către Budapesta. Călătoria va avea durata de o oră, iar datorită diferenței de fus orar, pasagerii vor ajunge la Budapesta la 16.45 ora locală.

Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că relația autorităților locale cu compania WIZZ Air este foarte veche: „A fost primul zbor de pe Aeroportul Transilvania, în 2006. Este o companie foarte serioasă, cu care avem o relație foarte apropiată. Totodată, la redeschiderea acestui aeroport prima cursă a fost tot WIZZ Air. Acest anunț are pentru noi o însemnătate foarte mare. O cursă zilnică la un aeroport foarte important al Europei înseamnă foarte mult, în primul rând înseamnă alte destinații pentru pasagerii care tranzitează Târgu Mureșul. Pentru noi este foarte important că regiunea noastră se apropie de Budapesta, de Ungaria și de restul lumii. Astăzi putem să spunem că am reușit să aducem din octombrie o cursă zilnică prin care orice pasager care intră în Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș are posibilitatea să zboare în 47 de țări și 133 de destinații.”

Paulina Gosk, director de comunicare WIZZ Air a fost prezentă la conferința de presă organizată cu ocazia anunțării oficiale a extinderii curselor Târgu Mureș-Budapesta.

„Tîrgu Mureș are o semnificație specială pentru WIZZ Air, deoarece este primul oraș din România de unde am operat. În ultimii 13 ani am transportat mai mult de două milioane de pasageri pe rutele noastre cu tarife scăzute, oferind în același timp nenumărate oportunități prin călătorii accesibile în Transilvania. Fiind cea mai mare companie aeriană din România, rămânem dedicați clienților noștri transilvăneni din Tîrgu Mureș, care în curând se vor putea bucura de serviciul nostru excelent la bordul curselor zilnice spre Budapesta sau al uneia dintre cele de pe celelalte trei rute. Echipajul nostru așteaptă cu nerăbdare să primească fiecare pasager WIZZ cu un zâmbet la bordul aeronavelor noastre. (…) Deciziile pe care le luăm reprezintă mereu nevoile clienților noștri. Considerăm că prin zborurile zilnice vom putea primi la bordul avionului mai mulți pasageri care vor circula atât de la Budapesta la Târgu Mureș, cât și de la Târgu Mureș la Budapesta fiindcă suntem la curent cu faptul că sunt foarte mulți oameni care călătoresc nu doar din motive de afaceri, ci și din motive de familie și personale și, grație acestor curse zilnice le va fi mai ușor să își programeze cursele spre Budapesta”, a declarat Paulina Gosk.

În prezent, pe lângă cursele zilnice către Budapesta, Aeroportul Transilvania operează curse la Londra, de trei ori pe săptămână, curse spre Germania (cu destinațiile Memmingem și Dortmund), de câte două ori pe lună, și cursele charter către Turcia și Egipt.

În ceea ce privește transportul călătorilor la aeroport și de la aeroport, în condițiile în care în prezent există o singură cale rutieră spre Târgu Mureș, Péter Ferenc a declarat că autoritățile au în vedere acest aspect important: „Până când nu se va construi porțiunea de autostradă Ungheni-Târgu Mureș vom avea această singură cale. Noi, totuși, sperăm că prin acele licitații care au fost contestate de n ori să înceapă lucrurile cât se poate de repede, dar până atunci vom folosi această cale rutieră prin care vom ajunge la Târgu Mureș și în celelalte destinații. În acest moment este important ca să avem și zone pentru taxiuri ca să fie tot timpul aici mașini care să poată fi folosite de către pasagerii sosiți la Târgu Mureș. Până în decembrie trebuie să reorganizăm tot sistemul de transport interjudețean și să avem în vedere ca cei care vor câștiga acest traseu să fie foarte flexibili în curse cu microbuze sau cu autobuze pentru pasageri între aeroport și Târgu Mureș.”

Sens giratoriu în fața Aeroportului Transilvania

„Am început încă de anul trecut proiectarea unui sens giratoriu în fața aeroportului pentru a avea o intrare și o ieșire mult mai comodă din aeroport și în aeroport. Proiectul tehnic este executat, acum este în verificare, iar după ce se termină verificarea și recepția acestui proiect, pornim recepția lucrării. Dacă reușim să licităm foarte repede, o să pornim anul acesta lucrările la acest sens giratoriu”, a completat Președintele Consiliului Județean.

Deschiderea de noi destinații nu au fost momentan confirmate de reprezentanții WIZZ Air.