FOTO, VIDEO: ”Zilele Brâncoveneștiului” & ”Târgul Cireșelor”, trei zile de sărbătoare pentru toate vârstele

Primăria comunei Brăncovenești a organizat, în perioada 5-7 iulie, a XIV-a ediție a „Zilelor Brâncoveneștiului”, eveniment care a reunit activități cultural sportive care au culminat cu tradiționalul Târg al cireșelor. „Am decis ca aceste zile ale localității să le cuplăm cu tradiționalul Târg al cireșelor. Este evident că acest lucru este unul benefic, astfel că toți cei care sunt plecați din Brâncovenești și se întorc acasă, au parte de două motive de bucurie, atât „Zilele Brâncoveneștiului” cât și ”Târgul Cireșelor”, ne-a declarat Ördög Ferencz, primarul comunei Brâncovenești.

Sărbătoarea „Fiii satului”, pe agenda primarului Ördög Ferencz

Oaspeții tradiționali ai Zilelor Brâncoveneștiului , cei din din Diósd, Ungaria, oraş înfrăţit cu Brâncoveneşti, au lipsit în acest an, protagoniștii spectacolului de deschidere de vineri seara fiind doar artiștii și tinerii talentați din comună. „Pe viitor ne-am gândit să organizăm și sărbătoarea „Fiii satului” o data cu „Zilele Brâncoveneștiului”, și atunci e posibil să deschidem sărbătoarea satului undeva după masă, și nu seara cum se întâmplă de obicei. În urmă cu cinci ani, când am aniversat cei 10 ani de înfrățire cu cei din Diósd, am avut deschiderea oficială la ora 17:00. Având în vedere că a fost doar un spectacol cu soliști locali, am deschis cele trei zile de sărbătoare vineri seara de la ora 21:00. Lumea a stat mult mai relaxată pe răcoare să asiste la un program artistic foarte frumos” a precizat Ördög Ferencz.

Formației ”Kiscsillagok”, aplaudată la scenă deschisă

Deschiderea oficială a sărbătorii comunei Brâncovenești a avut loc la căminul cultural din Brâncovenești cu un program artistic susținut de tinerele talente din localitate. Primii care au deschis seara au fost membrii formației ”Kiscsillagok” a Școlii Gimnaziale „Kemény Janos” din Brâncovenești, coordonați de profesoara Zsigmond-Székely Edith. Au încântat asistența Rákosi Szidónia, Szabó Tilda, Slama Stefania, Gorbai Eszter (chitară, voce), Bancsi Anita (pian, voce), Rácz Bálint (cajon), Sűtő-M. Tímea (tamburină, voce) și Őrdőg Klementina (shaker, voce). „În decembrie, 2018 am aniversat cinci ani de existență, de când cântăm cu instrumente muzicale la diferite evenimente. Membrii formaţiei se schimbă o dată cu absolvirea clasei a VIII-a, fapt pentru care vin generaţii noi. Componenţa actuală a formaţiei a fost stabilită special pentru ediția din acest an a „Zilelor Brâncoveneștiului”, în deschiderea cărora am susținut un recital care a cuprins cântece semnate Illés, Fonográf, Bojtorján, Beatrice, Republic, Kormorán, Máté Péter și Bródi János”, ne-a declarat Zsigmond-Székely Edith, coordonatorul formației ”Kiscsillagok”.

Bucuria dansului popular împărtășită de cei tineri

Printre protagoniștii primei seri din cadrul „Zilelor Brâncoveneștiului” s-au numărat și membrii Ansamblului de dansuri „Helikon” din Brâncovenești coordonat de Toth-Pál Melinda și Gorbai Maria Melinda. Înființată în anul 2011, formația de dansuri „Helikon” din Brâncovenești are în prezent trei grupe, de la cei în vârstă de 5 ani, la grupele mijlocie și mare, pregătiți de coregraful Nagy Levente- Lehel din cadrul Ansamblului „Mureșul”. „Pentru seara de deschidere a „Zilelor Brâncoveneștiului”, am avut pe scenă trei grupe. Cei mici au fost aplaudați pentru jocurile populare pentru copii, grupa mijlocie a prezentat jocuri din Valea Mădărașului și Valea Nirajului, iar grupa mare dansuri de pe Valea Târnavei. Este foarte important ca acești copii să se dezvolte cu ajutorul dansului popular. Dansul și muzica le dezvoltă diferite capacități, le stimulează creativitatea , îi ajută să se dezvolte, nu doar din punct de vedere fizic, ci și în ce privește caracterul. Copiii vin cu drag la noi, nu avem problem de efectiv, plus că avem și un profesor coregraf de la Ansamblul ”Mureșul”, Nagy Levente- Lehel, care se ocupă de pregătirea dansurilor. Repetițiile se fac săptămânal, repertoriul cuprinde dansuri din zona noastră, dansuri din zona Târnavei, de pe Câmpie, din zona Mădărașului, Valea Nirajului, iar grupa mare are multe dansuri aduse din Ungaria”, ne-a declarat Toth-Pál Melinda.

De remarcat la seara de deschidere, pe lângă talentul remarcabil al tinerilor din Brâncovenești, dotarea materială care a pus în valoare talentul lor artistic. „Noi am avut și până acum cele necesare pentru organizarea diferitelor evenimente, dar am considerat că trebuie să reînoim această dotare, având în vedere că aparatura o aveam de aproape 10 ani, fapt pentru care am alocat o sumă de bani pentru această aparatură. Nu doar zilele satului sunt organizate la Căminul Cultural, sau evenimentele de pe scena târgului, sunt și alte evenimente și atunci de ce să nu ne putem folosi de o aparatură cât mai performantă”, a precizat primarul Ördög Ferencz.

Sport, sarmale și bună dispoziție

Ziua de sâmbătă, 6 iulie, a fost dedicată întrecerilor sportive pe terenul de fotbal din comună, (fotbal, concurs de biciclete, cros, lovituri de la 11 m), la care se adaugă tradiționala ofertă culinară, sarmalele fiind incluse în meniul acestui an, gătite pe terenul de sport de bucătari pricepuți. „Am considerat în acest an să mai schimbăm meniul, să trecem de la tradiționlul gulas la sarmale. Am pregătit porții să ajungă la toată lumea, grație ajutorului acordat de bucătarul șef al noastru, doamna Taboran Ilona, ea fiind bucătărească în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Brâncoveneşti. Gulasul nu a lipsit, el a fost gătit de un grup de persoane din Brâncovenești care în fiecare vineri seara organizează un chef. Fiind zilele satului și aceste manifestări pe terenul de sport, au cerut voie să vină și ei să gătescă un ceaun de gulas, lucru pe care l-am acceptat cu drag”, a spus primarul comunei Brâncovenești. Seara, pe scena târgului, au concertat Tolvaj Renáta, Ionică Moroșanu și Betly Duó, după care cei prezenți s-au bucurat de tradiționalul foc de artificii.

„Târgul cireșelor”, brandul secular al Brâncoveneștiului

Ziua de duminică a stat sub auspiciile „Târgului cireșelor”, deschis începând cu ora 9. Pe lângă oferta comercială a târgului, punctul de interes a fost spectacolul de cântece și dansuri populare menit să promoveze tradițiile și obiceiurile populare locale aduse pe scenă de formațile de dansuri populare din Brâncovenești, Reghin, Idicel Sat, Idicel Pădure și Aluniș. „Vremea din câte se pare a ținut cu noi, fapt pentru care ne-am putut bucura de aceste trei zile de sârbătoare. Despre vechimea acestui târg s-a tot vorbit, așa că îi las pe participanți să decidă, chiar dacă sunt lucruri care atestă o vechime de 558 de ani acestui eveniment. Spre bucuria noastră, și în acest an târgul se bucură de un număr foarte mare de vizitatori care se pot bucura de tradițiile populare, de cântecul și jocul popular, fapt pentru care mulțumesc tuturor formațiilor și artiștilor care au dat curs invitației noastre. Mulțumiri se cuvin și oficialităților pr care ne-au onorat cu prezența, prefectul Mircea Dușa și consilierul județean Aszalos Gavril”, a spus Ördög Ferencz, primarul comunei Brâncovenești.

„Putem să facem lucruri frumoase”

„Sunt plăcut impresionat de felul în care cei din Brâncovenești organizeză această sărbătoare cu titlul generic de „Târgul Cireșelor”. Importanța acestor evenimente care pun în valoare tradițiile din zonă, este una deosebită deoarece transmitem și generațiilor tinere obiceiurile. Pe lângă treburile zilnice, cel mai important e ceea ce a creat omenirea, fie că vorbim de cultură, știință, artă. Iată că și aici la Brâncovenești, ceea ce au creat oamenii în timp rămâne și dăinuie. Certurile sunt trecătoare, în schimb valorile create de omeni rămân și se transmit de la o generație la alta. Sunt valori deosebite care demonstrează faptul că atunci când ne punem ideile și efortul împreună, putem să facem lucruri frumoase. Și în acest an la „Târgul Cireșelor” sunt prezenți artiști, oameni de cultură, meșteșugari, care transmit obiceiurile celor tineri . Ei trebuie să ducă mai departe tradiția, munca și obiceiurile oamenilor din această zonă” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

„Unul din cel mai cunoscut brand al județului Mureș”

„Îi felicit pe cei din Brâncovenești că au reușit să mențină această tradiție a „Târgului Cireșelor”, care a devenit unul din cel mai cunoscut brand al județului Mureș. Pentru acest lucru cei din Brâncovenești merită toate felicitările , în frunte cu primarul Ördög Ferencz, cu cei din Consiliul Local care, în fiecare an reușesc să organizeze foarte frumos acest eveniment. De asemenea, vreau să transmit salutările Consiliului Județean Mureș, ale președintelui Peter Ferenc personal, care vă urează distracție plăcută și tot binele din lume” – Aszalos Gavril, consilier județean

Maraton folcloric cu formații din Brâncovenești, Reghin, Idicel și Aluniș

Program artistic al „Târgului Cireșelor” a fost deschis de Ansamblul „Stejărelul” din cadrul Clubului Copiilor Reghin, coordonator Teodor Frâncu, cu o suită de jocuri de pe Valea Mureșului , completate de recitalul solistelor Lorena Holcă și Bianca Pop. La loc de cinste în cadrul programului au fost dansatorii Ansamblul „Doina Mureșului ” al Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, instructor coordonator Valerica Frandăș, cu dansuri de pe Someș, Bihor și dansuri populare maghiare. Au primit aplauzele celor prezenți tinerii dansatori din Brâncovenești din cadrul Formația de dansuri populare „Helikon” , coordonatori Toth-Pál Melinda și Gorbai Maria Melinda, instructor coregraf Nagy Levente Lehel, care au prezentat dansuri populare pentru copii, dansuri de pe Valea Mădărașului și jocuri de pe Valea Târnavei, completate de recitalul solistei Gorbai Eszter. Nelipsiți de la fiecare ediție a „Târgului Cireșelor”, dansatorii din Idicel Pădure, coodonați de Vasile Danciu, au prezentat pe scena târgului o suită de jocuri de pe Valea Idicelului.

Muzica a continuat cu recitalurile susținute de Mara Stuparu, Bogdan Orban și Maria Pop, elevi în cadrul Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, solista Ștefania Sălăgean, după care au urcat pe scenă Ansamblul de dansuri populare maghiare “Csurgó” din Aluniș, coordonator Nagy Joszef, cu o suită de dansuri tradiționle din Aluniș. Ultimii, dar nu cei de pe urmă au fost dansatorii din Idicel Sat, coordonați de Petrișor Ilea, cu a lor binecunoscută suită de dansuri de pe Valea Idicelului.