Aniversare UMFST: Două programe de studii de licență împlinesc un deceniu de activitate

Anul acesta, două programe de studii de licență ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș aniversează un deceniu de activitate.

Concret, este vorba de programul de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare și de cel de Educație fizică și sportivă, ambele constructe educaționale funcționând pe sistemul Bologna, cu durata studiilor de trei ani și conferind, fiecare, 180 de credite ECTS. Ca ocupații, primul program formează fiziokinetoterapeuțicu studii de licență, iar cel de al doilea, profesori de educație fizică pentru nivelele primar și gimnazial. Ambele ocupații figurează în Codul Național al Calificărilor din România, având statut și standarde ocupaționale bine definite și consacrate.

Cei de la UMFST au ales acest an, 2019, ca referință temporală „mediană”, în a marca primul deceniu de activitate al celor două programe de studii. În anul 2009, „specializarea” – așa cum se numea atunci – Balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu acronimul BFK, încheia primul an de studii, iar „specializarea” Educație fizică și sportivă, debuta cu primul an de studii, ambele programe fiind autorizate – atunci – provizoriu, de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

În cazul programului de studii de licență, Educație fizică și sportivă, asistam la o premieră națională – funcționarea unui astfel de program de studii în cadrul unei universități de medicină – el aparținând domeniului Știința sportului și educației fizice, și nu domeniului Sănătate sau Medicină, precum toate celelalte programe ale universității. Un demers dezvoltator, atipic și curajos în România, care rămâne, după zece ani, o premieră singulară în țara noastră.

Pe blogul UMFST, aici, puteți afla mai multe informații despre trecutul, prezentul și viitorul acestor programe de licență.

Pentru moment, prezentăm noutățile legate de admiterea din acest an.

În acest an aniversar, asistăm la evoluții deosebit de importante pentru toate programele de studii ale Universității – în noua ei configurație – după fuzionarea cu Universitatea „Petru Maior”, inclusiv pentru programele de față.

Pentru cele două programe de licență, dar și pentru masteratele lor, noutățile constau, printre altele, într-un număr, exponențial mai mare, de locuri bugetate (fără taxă), la Admiterea UMFST 2019, respectiv:

Facultatea de Medicină Licență – Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 50 de locuri bugetate; Masterat – Terapie fizică și reabilitare funcțională – 65 de locuri bugetate+5 cu taxă

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” Licență – Educație fizică și sportivă – 40 de locuri bugetate + 10 cu taxă; Masterat – Educație fizică și consiliere sportivă – 30 de locuri bugetate+20 cu taxă.