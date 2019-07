Voluntariatul, pe înțelesul tuturor la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin organizează în luna iulie cea de a 5-a ediție a Taberei Etnografice de Vară. Cu acest prilej au fost organizate în perioada 1-5 iulie ateliere de comunicare reunite sub titlul titlu sugestiv ”Gura satului”. Participanții au avut parte activități care vizează îmbunătățirea comunicării și desprinderea unor învățăminte din lumea satului. „Una din activitățile spre care ne-am îndreptat și anul aceasta a fost voluntariatul. Ne-am dorit ”sprijin” pentru o parte din activitățile pe care le desfășurăm și ne-am ales cu o echipă întreagă de voluntari – cadre didactice, elevi de la liceele din oraș, frați mai mari, bunici etc., care și-au rupt din timpul lor și ne-au oferit, la propriu, o lecție despre încredere, solidaritate, responsabilitate, colaborare și conexiune. Aceasta este valoarea incontestabilă a voluntariatului, apropierea de oameni,conexiunea, dorința de a fi nu pentru tine, ci pentru alții, de a sprijini necondiționat. Am învățat multe despre voluntariat, că valoarea lui stă în evoluție, căutându-l am înțeles că nu poate fi găsit ca alte resurse. Am învățat că nu ne putem apropia de voluntari mai mult decât se apropie ei de noi, că e un proces natural care nu poate fi grăbit. Voluntariatul vine din interior, crește și se maturizează odată cu noi, cu inițiativa sinceră de a fi solidar, de a oferi necondiționat atunci când suntem pregătiți, …. cu grija și compasiunea față de semeni, în cele din urmă, cu înțelegerea menirii umane. Le mulțumim, tuturor care ne-au fost alături, îi prețuim pentru tot ce sunt și au adus cu ei, dar mai ales pentru bunăvoință”, a precizat Roxana Man, managerul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.