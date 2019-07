Workshop „Body Haunting Theater“ cu Julien Daillère, la Târgu Mureș

Share



Actorul și regizorul Julien Daillère va veni la Târgu Mureș pentru a juca spectacolul „C’est bon. E ok. Rendben. This is just a story“, în cadrul Sezonului Cultural România-Franța. Reprezentațiile vor avea loc la Uzina Foto (Str. Plopilor) joi, 11 iulie și vineri, 12 iulie, de la ora 19.30.

Cu ocazia prezenței la Târgu Mureș, artistul propune un workshop „Body Haunting Theater“, un demers pe care îl dezvoltă din mers, în paralel cu practica sa ca actor și performer. Atelierul e accesibil vorbitorilor de limba română, engleză sau franceză. Se va lucra în principal pe legătura dintre corp, voce, ritm și improvizație.

Numărul maxim de participanți admiși este de 12.

Donația recomandată pentru participarea la atelier este de 15 lei. Rezervările se fac prin email la adresa j.daillere@gmail.com.

Workshopul va avea loc sâmbătă, 13 iulie, între orele 14.00-16.00, la Teatru 3G (Bastionul Măcelarilor, Cetatea Medievală Târgu Mureș).