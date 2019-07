Zi de Zi vă prezintă performerii Bacalaureatului 2019 din Mureş. Maria Burian: ,,Scopul meu nu a fost nota în sine”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din judeţul Mureş. Maria Burian este absolventă a Liceului Teoretic “Samuil Micu” din Sărmaşu, clasa coordonată de dirigintele Romaniţa Camară, şi a obţinut media finală de 9,25.

Reporter: Câtă muncă a fost în spatele rezultatului tău de la Bacalaureat? Cum decurgea o zi din viața ta?

Maria Burian: Pe perioada pregătirii pentru examen învățam aproape zilnic, desigur, nu în fiecare zi la aceeași intensitate, cu destul de multe pauze.

Rep.: Cum ai reușit să păstrezi echilibrul școală-timp liber?

M.B.: Am încercat să combin învățatul cu relaxarea, dar totuși să rămân eficientă, să fie înspre beneficiul meu tot ceea ce fac. Chiar dacă nu am muncit destul de mult sau cât mi-aș fi dorit eu, am încercat să îmi ocup timpul cu ceea ce e cu adevarat important.

Rep.: Ai învățat mai mult pentru nota în sine sau pentru dezvoltarea ta personală? Crezi că nota de la Bacalaureat oglindește inteligența unui tânăr?

M.B.: Din punctul meu de vedere, nota este importantă pentru înscrierea la anumite facultăți, însă scopul meu nu a fost nota în sine. Da, cred că într-o mare măsură nota reflectă anumite calități ale unui elev, capacitatea de a rămâne concentrat și de a rezolva corect anumite cerințe, însă nu este definitorie asupra personalității unui tânăr. În unele cazuri nu oglindește capacitățile intelectuale ale elevilor.

Rep.: Ce sfat le-ai da tinerilor care vor urma să participe la examen anul viitor?

M.B.: O notă decentă presupune efort și sacrificiu, însă nu este un examen deosebit de greu. Sunt sigură că în timpul anilor de facultate vom trece peste multe alte examene mai complexe, mai dificile, de aceea îi sfătuiesc pe viitorii elevi de clasa a XII-a să se pregătească din timp, iar rezultatele vor fi pe măsură.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN