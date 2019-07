Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Cristian Chiorean: ”Secretul stă în pregătirea constantă”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din judeţul Mureş. Cristian Chiorean este absolvent al Colegiului Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş şi a obţinut media finală de 9,88, cea mai bună din respectiva unitate de învăţământ, la egalitate cu Daniel Micliuc.

Reporter: Ce impresii ţi-a lăsat examenul de bacalaureat din acest an?

Cristian Chiorean: Ediția aceasta de bacalaureat, după părerea mea, a avut o dificultate moderată, sub media stipulată în regulamentul ce prevede programa. Subiectele au fost cu mult sub nivelul pe care îl așteptam, eu fiind obișnuit, mai ales în ultima perioadă, cu problemele de o dificultate crescută, care să te pună pe gânduri, neputându-le rezolva la prima vedere. Consider că un elev mediocru, care nu a avut parte de o pregătire mult prea exigentă, putea promova acest examen cu brio.

Rep.: Cât de mult te-ai pregătit pentru examen?

C.C.: La Română, pregătirea mea a durat trei zile. Pare puțin, nu? Mai ales uitându-te la nota de 10 pe care am reușit să o obțin. Dar secretul stă în pregătirea constantă și consecventă pe care am realizat-o de-a lungul celor patru ani de studiu, parcurgând fiecare operă la momentul în care a fost predată. Pe urmă, la Matematică, treaba a stat în felul următor: nu pot să zic că am făcut o pregătire specială, ci pur și simplu am rezolvat aproape zilnic variante sau modele din anii precedenți, în special de la secțiunea simulare sau cele destinate pentru olimpici, pentru că am considerat că acelea au o dificultate puțin crescută. În plus, am început să lucrez destul de devreme din culegeri pregătitoare pentru admitere. Nu în ultimul rând, partea de Biologie o consider cea mai accesibilă, pentru că materia nu conține un volum prea mare de informație; poate fi asimilată într-un interval de timp scurt. Să fiu sincer, pregătirea clasică, cea din ultima lună de dinaintea examenului, a fost pentru mine foarte concentrată și plasată strategic în apropierea susținerii bacalaureatului.

Rep.: Ce planuri ai de viitor?

C.C.: Nu sunt genul care să își plănuiască prea amănunțit viitorul, dar am câteva idei pe care aș dori să le finalizez. Îmi doresc să devin student în cadrul Universității „Babeș Bolyai”, în cadrul Facultății de matematică și informatică. După terminarea licenței, aș dori să experimentez masteratul într-o țară străină, pentru a reuși să asimilez culturi și obiceiuri noi. Pe urmă, mi-aș dori să mă reîntorc în România, și să ajut la evoluția ei în domeniul tehnologiei.

Rep.: Ce sugestii ai da celor care dau bacul anul viitor?

C.C.: Învățați în ritmul propriu, fiți consecvenți, perseverenți și constanți, pentru că în acest mod, veți asimila acel volum impresionant de informații într-un stil natural, ușor de digerat, treptat, iar informația se va sedimenta în memoria voastră mult mai ușor.

A consemnat Alex Ionuţ ORBAN