Federaţia Română de Culturism şi Fitness va găzdui CM 2020

Federaţia Română de Culturism şi Fitness va găzdui Campionatele Mondiale din anul 2020, după succesul de la Campionatele Europene din acest an, cu două medalii de aur, trei de argint şi două de bronz, ceea ce reprezintă cea mai bună performanţă a lotului României de până acum.

“Anul 2019 a fost un an deosebit pentru Federaţia Română de Culturism şi Fitness prin rezultatele la Campionatul European, dintre toate CE la care a participat federaţia noastră până acum. La cele din 2019 am avut cele mai bune rezultate, obţinând două medalii de aur, trei de argint şi două de bronz, iar la Campionatul Balcanic am obţinut, pentru a treilea an consecutiv, titlul de câştigătoare pe naţiuni, cu 28 de medalii. (…) Anul 2020 va aduce, pentru a doua oară în România, Campionatul Mondial de Culturism şi Fitness, după ce, în 2017, am organizat această competiţie la Bistriţa. Am primit acordul de principiu, urmează să stabilim detaliile. Dacă la CM de la Bistriţa aşteptam să vină undeva la 200-250 de sportivi şi au venit 558 de sportivi, cu siguranţă anul viitor vor fi mult mai mulţi”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean.

Potrivit acestuia, România are experienţă în organizarea competiţiilor internaţionale întrucât, pe lângă CM 2017 de la Bistriţa şi alte competiţii cu participare numeroasă, a mai organizat şi Cupa Balcanică, în 2015 şi 2017.

Gabriel Toncean consideră că aceste rezultate se datorează muncii constante, perseverenţei şi programului foarte strict pe care îl urmează sportivii.

“Am muncit constant, am încercat să fructificăm fiecare pas pe care l-am făcut, am conceput tot programul competiţional şi organizatoric în aşa fel încât să poată fi dezvoltat pe bucăţi. Acest sport, din punctul meu de vedere, cred că este cel mai greu şi mai complex, pentru că ne trezim cu ceea ce facem concret pe parcursul zilei, adică trebuie să ne monitorizăm antrenamentul, alimentaţia, refacerea, adică până în momentul în care ajungem din nou la somn, totul este calculat şi nu avem voie să depăşim limitele pe care le-am stabilit pentru a obţine rezultate. De exemplu, un fotbalist trebuie să se concentreze pe antrenament, undeva la două ore, şi dacă are o viaţă echilibrată, poate ieşi învingător. La noi este cu totul şi cu totul altceva, fiecare, individual, trebuie să se concentreze şi să îşi valorifice atuurile pe care le are”, a subliniat Gabriel Toncean.

Pentru promovarea sportului în rândul maselor şi pentru descoperirea viitorilor sportivi de performanţă, Federaţia Română de Culturism şi Fitness a început să promoveze conceptul de Fitness Festival, menit să încurajeze oamenii, indiferent de vârstă, să renunţe la sedentarism în favoarea plăcerii de a face sport.

“Am a ajuns în al treilea an al conceptului de Fitness Festival, este un concept de încurajare a tuturor generaţiilor de a face sport, o promovare de a mediatiza sportul şi de a încuraja lumea să facă mişcare alături de noi. În perioada şcolii mergem prin şcoli, le explicăm stilul nostru de viaţă, le prezentăm de obicei membri ai lotului naţional, cum se antrenează şi cum au început să facă sport. După masa avem o oră de sport împreună, părinţi şi copii. Mi-am dedicat viaţa sportului, trăiesc şi funcţionez prin sport şi mi se pare normal ceea ce fac. Sportul de masă este locul din care ne alegem sportivii de performanţă, este locul în care găsim întotdeauna modelele pe care urmează să le punem în competiţii şi care ajung campioni. De altfel ‘Toată lumea face sport’ este deviza #fitnessfestivalromania, proiect iniţiat de mine, în calitate de preşedinte al Federaţiei Române de Culturism şi Fitness”, a precizat Gabriel Toncean.

Potrivit acestuia, conceptul de #fitnessfestivalromania cuprinde deja 5.700 de participanţi, 17 evenimente şi 32 de campanii de promovare, iar prin acesta se doreşte ca tot mai mulţi români să fie încurajaţi să facă sport, să devină activi.

“Noi credem că sportul de masă are forţa să unească, să inspire şi să producă schimbarea în bine. Acest concept a fost gândit ca o invitaţie deschisă către publicul larg, indiferent de vârstă sau statut social, pentru a începe un stil de viaţă sănătos. Programul nostru se vrea un promotor al mişcării, sănătăţii şi al sportului de masă, fiind unul special creat în lupta cu sedentarismul şi pentru motivarea tuturor categoriilor sociale sau de vârstă pentru a face pasul decisiv către un stil de viaţă sănătos. (…) Participarea la evenimentele din cadrul programelor este gratuită, singura condiţie impusă fiind respectarea regulamentului”, a subliniat Gabriel Toncean.

În cadrul acestui proiect, Federaţia Română de Culturism şi Fitness va organiza Fitness Festival, la sfârşitul lunii august, la Reghin, în judeţul Mureş, la care şi-au anunţat deja participarea în jur de 500 de practicanţi ai sportului.

(www.agerpres.ro)