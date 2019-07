Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Timea Păcurar: „Totul e posibil și orice vis poate să devină realitate”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din județul Mureș. Timea Păcurar este absolventă a Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” din Sighişoara, profilul Matematică-informatică, intensiv informatică în limba germană, şi a reuşit să obţină media finală 9,68, cea mai bună din respectiva unitate de învățământ.

Reporter: Câtă muncă stă în spatele rezultatului tău de la examenul de bacalaureat?

Timea Păcurar: În spatele rezultatului meu de la bacalaureat se ascunde o muncă intensă depusă zi de zi de-a lungul celor patru ani de liceu. Sunt de părere că trebuie să muncești în fiecare zi câte puțin pentru a putea să-ți atingi țelurile în viață.

Rep.: Pe perioada pregătirii pentru examen, cum decurgea o zi din viața ta?

T.P.: Perioada pregătirii pentru examen a fost dificilă şi deosebit de stresantă. Cu cât mă apropiam mai mult de examenul de bacalaureat, cu atât emoțiile creșteau neîncetat. În fiecare zi învățam la o materie, mergeam la pregătire sau la meditații, dar ieșeam și cu prietenii și mă relaxam. Trebuie să existe un echilibru între învățat și distracție pentru ca rezultatul obținut să fie frumos.

Rep.: Cum ai reușit să păstrezi echilibrul școală-timp liber?

T.P: Echilibrul școală-timp liber a fost destul de greu de păstrat, dar nu imposibil. Mi-am organizat timpul în așa fel încât să și învăț, dar să și ies cu prietenii și cu familia. La început nu a fost ușor, dar, într-un final, am reușit. În timpul săptămânii învățam mai mult, iar la sfârșit de săptămână mergeam la petreceri, ieșeam cu amicii și mă relaxam.

Rep.: Ce impresii ți-au lăsat cadrele didactice pe perioada clasei a XII-a? Ți s-a oferit suportul necesar?

T.P.: Profesorii de care am avut parte au fost deosebiți. Orice problemă sau nelămurire am avut, cadrele didactice au fost acolo ca să mă ajute și să mă sfătuiască. Doamna dirigintă a depus un efort și o muncă imensă pentru ca eu și colegii mei să obținem rezultate frumoase, fapt pentru care o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Sper că am reușit să o fac mândră și că i-am adus zâmbetul pe buze. Toți profesorii și-au dat interesul și ne-au pregătit foarte bine pentru acest examen al maturității.

Rep.: Ai învățat mai mult pentru notă în sine sau pentru dezvoltarea ta personală? Crezi că nota de la bacalaureat oglindește inteligența unui tânăr?

T.P.: În opinia mea, notele nu oglindesc mereu inteligența. Promovarea unui examen ține mult și de noroc. Cunosc foarte multe persoane care au învățat constant de-a lungul anilor de liceu, însă nu au obținut notele dorite deoarece au avut o zi proastă sau li s-a făcut rău. Sunt mulți factori care influențează nota pe care un elev o primește. Eu am învățat mai mult pentru dezvoltarea mea personală, însă și nota conta foarte mult pentru mine, întrucât la facultate contează media de la bacalaureat. Până la urmă totul a ieșit perfect și mă declar foarte mulțumită de rezultatele obținute. Pentru mine a fost un examen al maturității în adevăratul sens al cuvântului pentru că pe data de 3 iulie, când a fost proba la matematică, am împlinit frumoasa vârstă de 18 ani.

Rep.: Care sunt pasiunile tale?

T.P.: Sunt pasionată de foarte multe lucruri. Una dintre pasiunile mele este cititul. Fiecare carte pe care am citit-o m-a învățat câte ceva, mi-a dezvoltat imaginația și m-a făcut să trăiesc într-un univers fantastic. Încă de când eram mică bunica mea îmi citea poezii de Eminescu și Arghezi. Pe atunci eu nu înțelegeam foarte multe, însă mă impresiona pasiunea și emoția cu care le citea. Ea este persoana care m-a îndrumat spre lectură şi care mi-a arătat cât de frumoasă este literatura română.

Rep.: Care este planul tău de viitor?

T.P.: În viitor îmi doresc să ajung o informaticiană cunoscută și apreciată, dar și să îmi clădesc o familie. Consider că banii și lucrurile materiale nu aduc neapărat fericirea, deoarece un lucru nu te poate face la fel de fericit precum o persoană. De aceea trebuie să ne înconjurăm de oameni care ne iubesc şi care ne fac să ne simțim bine în propria piele. Acești oameni sunt pentru mine familia. Fără ei nu aș fi ajuns atât de departe si nu aș fi fost persoana care sunt astăzi. De aceea îmi doresc să îmi clădesc și eu o familie, dar asta în viitorul mai îndepărtat.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

T.P.: În ceea ce privește viitorul apropiat, îmi doresc să intru la Universitatea „Transilvania” din Brașov și să îmi continui studiile. Acolo pot învăța mai multe lucruri interesante și să cunosc persoane noi. Sunt o persoană deschisă și sunt dornică să învăț lucruri care mă vor ajuta în meseria pe care urmează să mi-o aleg după terminarea facultății. De aceea sunt foarte entuziasmată de această nouă etapă a vieții mele și aștept cu nerăbdare viața de studentă.

Rep.: Ce sfat le-ai da tinerilor care vor urma să dea examenul anul viitor?

T.P.: Sfatul meu pentru tinerii care urmează să dea examenul anul viitor este să învețe din timp, să nu se streseze foarte tare şi să pășească cu încredere în sala de examen. Încrederea și siguranța de sine joacă un rol foarte important în obținerea rezultatului dorit. Mai vreau să le transmit faptul că totul e posibil și orice vis poate să devină realitate cu puțină muncă, ambiție şi perseverență.

A consemnat Bianca SĂLAGEAN