Școla Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi, la Sighișoara

În perioada 7-9 iulie a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi (SIVDT), manifestare științifică organizată de Școala Doctorală de Teologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din orașul Marii Uniri. Tema simpozionului a fost „Communication and Communion. Church and its Language in society”, evenimentul reunind 14 profesori de teologie și 65 de doctoranzi din cadrul tuturor Școlilor Doctorale din Patriarhia Română, precum și din afara țării. În debutul evenimentului, s-a dat citire cuvântului de binecuvântare al Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, transmis de către părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei, după care a urmat mesajul de întâmpinare al părintelui prof. univ. dr. Mihai Himcinshci, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și al domnului Mihai Gligor, Directorul CSUD-IOSUD din Alba Iulia. De asemenea, părintele arhim. Ghelasie Țepeș, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, a rostit un cuvânt de învățătură. Pe parcursul celor două zile de activități, au fost organizate șapte workshop-uri, fiind prezentate 86 de comunicări științifice ale cadrelor universitare și ale doctoranzilor prezenți. Lucrările vor fi tipărite într-un volum de studii colectiv, indexat în baze de date internaționale.

Drd. Mihail Qaramah, Școala Doctorală de Teologie din Alba Iulia

Sursă: www.reintregirea.ro