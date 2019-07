Sighişoara a găsit proiectant pentru restaurarea tronsonului 7 al zidului Cetăţii Medievale

Share



Conducerea Primăriei Sighişoara a anunţat, vineri, 12 iulie, că a semnat contractul pentru proiectare şi asistenţă tehnică pentru Tronsonul 7 al Zidului Cetăţii Medievale, aflat în pericol de prăbuşire pe o distanţă de circa 10 metri.

Potrivit primarului din Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, contractul pentru proiectare şi asistenţă tehnică are o valoare de 61.300 lei fără TVA şi se va derula în două etape, prima etapă fiind destinată întocmirii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire şi elaborarea proiectului tehnic.

“Proiectul (etapa 1) se consideră finalizat şi se poate recepţiona numai după obţinerea tuturor avizelor şi a autorizaţiei de construire (…) Ofertantul va asigura, fără costuri suplimentare, verificarea tehnică a proiectului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pe toate domenii/subdomenii şi specialităţi impuse de cerinţele specifice şi generale ale proiectului”, a precizat primarul din Sighişoara, într-un comunicat de presă.

În etapa a doua, se va acorda asistenţă tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie publică atât în timpul lucrărilor de execuţie precum şi pe toată perioada de garanţie acordată acesteia până la recepţia finală a obiectivului.

“Zidul se găseşte într-o situaţie de precolaps datorită unor fracturi masive şi active, fisuri, dislocări ale materialului de construcţie, burduşiri şi infiltraţii. Oiectivele investiţiei sunt siguranţa pietonală pe alea de sub zid, restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a unui segment important din ansamblul de fortificaţii a Cetăţii Medievale din Sighişoara, protejarea altarului de la Biserica Romano-Catolică şi consolidarea integrităţii vizuale a sitului, creşterea atractivităţii sitului”, a precizat edilul.

Pe lângă porţiunea de 10 metri din zona Tronsonului 7 al Zidului Cetăţii Medievale Sighişoara, municipalitatea s-a confruntat,în urmă cu un an cu prăbuşirea Tronsonului 11, pe o lungime de 4,6 metri. În 2016, acest tronson a fost inclus Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR), însă timp de doi ani nu au fost alocate fonduri.

Cetatea Medievală a Sighişoarei a fost construită în secolul al XII-lea de coloniştii saşi şi purta denumirea latină de Castrum Sex, iar din 1999 a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.

