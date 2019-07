Franţa: Cooperarea militară europeană, sărbătorită la defilarea din 14 iulie

Share



Brigadă franco-germană, elicopter britanic: tradiţionala defilare militară de 14 iulie, de Ziua Naţională a Franţei, s-a desfăşurat în acest an sub semnul cooperării militare europene, un proiect drag preşedintelui Emmanuel Macron, care a fost gazda festivităţilor, în prezenţa mai multor lideri europeni, între care şi cancelarul german Angela Merkel, comentează AFP.

Pe fondul Brexit-ului şi al slăbirii legăturilor transatlantice în epoca preşedintelui republican Donald Trump, preşedintele francez a făcut din Europa apărării una dintre temele sale predilecte, considerând că pentru Bătrânul Continent este esenţial să-şi sporească autonomia strategică, în paralel cu NATO.

Macron, care participă la cea de-a treia defilare a sa de la alegerea ca preşedinte al Franţei, în mai 2017, a deschis duminică festivităţile rulând pe Champs-Elysées la bordul unei ‘command car’ escortată de 147 de agenţi călare şi 28 de motociclişti şi trecând în revistă trupele pe celebrul bulevard parizian, alături de şeful său de Stat Major.

Huiduieli au putut fi auzite în momentul trecerii sale, în condiţiile în care câteva grupuri de militanţi din mişcarea “vestele galbene” au reuşit să se infiltreze în mulţime pentru a-l fluiera pe şeful statului căruia îi contestă în stradă, de luni bune, politica socială şi fiscală.

Macron a ajuns apoi la tribuna prezidenţială instalată în Place de la Concorde, unde îl aşteptau mai mulţi lideri europeni, printre care şi cancelarul german Angela Merkel.

În faţa mulţimii strânse în centrul capitalei Franţei, campionul mondial la jet-ski, francezul Franky Zapata, a oferit un spectacol futurist, zburând la câteva zeci de metri deasupra bulevardului Champs-Elysées, cu o puşcă în mână, pe placa sa cu motor cu reacţie “Flyboard”, un dispozitiv inventat chiar de el.

Pentru ediţia 2019 orientată către Europa, autorităţile franceze au invitat zece ţări europene partenere să participe la tradiţionala paradă militară.

“În acest an, alături de voi vor fi prezenţi numeroşi militari din armate europene. Acesta va fi un simbol frumos al Europei apărării pe care suntem pe cale să o clădim. Este, după cum bine ştiţi, o prioritate a mandatului meu”, a declarat sâmbătă Macron, într-un discurs în faţa comunităţii militare.

În afară de cancelarul german, ţinta îngrijorărilor după ce a suferit a treia criză de tremurat în mai puţin de o lună, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi secretarul general al NATO,Jens Stoltenberg, figurau printre cei 11 invitaţi europeni ai preşedintelui francez şi urmau să participe la un dineu la Palatul Elysée după încheierea defilării. Prim-ministrul britanic demisionar Theresa May a fost reprezentată de vicepremierul David Lidington.

Cele nouă ţări participante alături de Franţa la Iniţiativa Europeană de Intervenţie (IEI) – născută în urmă cu un an la imboldul preşedintelui Macron şi având ca obiectiv dezvoltarea unei “culturi strategice comune” – au fost reprezentate la defilare: Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, Marea Britanie, Estonia, Spania, Portugalia şi Finlanda au fost reprezentate la Paris de şefii lor de stat, de guvern sau de miniştrii apărării.

La spectacolul aerian au luat parte şi un avion de transport german A400M şi un aparat spaniol C130. Printre elicopterele care urmau să închidă defilarea figurau şi două aparate Chinook britanice. În total, circa 4.300 de militari, 196 de vehicule, 237 de cai, 69 de avioane şi 39 de elicoptere au fost mobilizate pentru parada de pe Champs-Elysées.

(www.agerpres.ro)