Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Ozana Brudan: ”Până și Everestul a fost cucerit, nu?”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din județul Mureș. Ozana Brudan, absolventă a Colegiului Economic ”Transilvania” din Târgu-Mureş, cu specializarea de ”tehnician în activități economice”, și multipremiată la concursuri și olimpiade, a reuşit să obţină media finală de 9,60, cea mai bună din respectiva unitate de învăţământ.

Reporter: Ce impresii ţi-a lăsat examenul de bacalaureat?

Ozana Brudan: Pot spune că examenul de bacalaureat din acest an a fost puțin mai dificil față de anii precedenți, însă nu destul încât să îmi pună problema nepromovării acestuia. Un elev pregătit riguros s-ar descurca fără nicio grijă.

Rep.: Cât de mult te-ai pregătit pentru acest examen?

O.B.: Învățând constant și consistent încă din clasa a IX-a, nu a trebuit să mă pregătesc în mod special pentru bac. Am asimilat materia pe parcurs și am repetat mereu, astfel încât reușeam să rezolv modelele din anii precedenți destul de rapid și de corect. Nu am fost nevoită să îmi sacrific tot timpul în clasa a XII-a învățatului, am avut timp și pentru mine.

Rep.: Crezi ca nota de la bacalaureat reflectă nivelul cunoștințelor tale?

O.B.: Nu neapărat, nu consider acest lucru ca fiind o regulă. În general, cred că rezultatele examenului de bacalaureat sunt dependente și de cunoștințele tale, dar în aproape egală măsură și de noroc, și de starea pe care o ai când dai examenul. De exemplu, unui elev bun poate să îi pice exact ceea ce știe cel mai puțin, iar unui elev slab pregătit, exact ceea ce a repetat. Dacă te uiți pe internet, poți găsi multe povești din orice an despre cum a picat ”fix opera pe care am învățat-o”.

Rep.: Am înțeles că ai fost implicată și în concursuri și olimpiade, ai putea să ne spui la care mai exact?

O.B.: Desigur. Am umblat la destul de multe. Mă mândresc cu faptul că am cunoștințe pe mai multe domenii. Am participat la Olimpiadele de geografie, italiană și tehnologia informației, la care am ajuns în faza județeană, și la Olimpiada de Tehnologii am ajuns chiar la națională. Pe lângă asta, am participat și la etapa națională a Concursului de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”.

Rep.: Ce planuri ai de viitor, ce vrei să faci mai departe?

O.B.: Deocamdată vreau să urmez cursurile Universității Tehnice din Cluj Napoca pentru a-mi obține licența. După ce termin facultatea, voi vedea ce vreau să fac mai departe și ce îmi rezervă viața. Nu îmi place să speculez atât de în față, există mereu riscul să nu se întâmple ceea ce vrei, sau să apară oportunități la care nu te aștepți, așa că mai bine tratezi fiecare problemă la timpul ei. Văd viața ca pe un râu: poți alege pe ce parte a râului vrei să fii, dar nu poți schimba cursul acestuia.

Rep.: Ce sugestii ai da celor care dau bacul anul viitor?

O.B.: Să trateze cu seriozitate bacul, dar să nu le fie frică, deoarece nu e un examen exagerat de greu pe cât pare. E un examen conceput pentru a fi trecut cu un nivel minim de cunoștințe, pe care oricine este capabil să le obțină dacă depune puțin efort. În plus, până și Everestul a fost cucerit, nu? Chiar dacă bacul pare un ”munte” enorm, cu puțină muncă îl poți trece. Le urez spor la învățat, și sper să primească notele pe care și le doresc. De asemenea, le amintesc să nu uite că trebuie să se și distreze, să facă ceea ce le place.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN