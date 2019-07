Patinoarul – o a doua Sala Sporturilor, în stadiul finisajelor

Share



Construcția Patinoarului artificial din Parcul Municipal din Târgu-Mureș era un proiect dus aproape până la finalizare în urmă cu 10 ani, când clubul care urma să-l adimistreze, CS Mureșul împlinea 50 de ani. Construcția era ridicată, s-a ajuns chiar la realizarea instalației de aer condiționat. Urmau finisajele și obiectivul putea fi dat în primire. Locul pe care la mijlocul anilor 70, pe terenul de zgură evolua echipa de handbal Steaua, cu majoritatea componenților proaspeți campioni mondiali, pe care ulterior se construise un patinoar artificial în aer liber, de această dată urma să fie inaugurat un obiectiv modern, după standarde europene. Au venit însă ani tulburi. Loviți de criza economică și dispute politice, beneficiarii au rămas fără această bază, intrată în patrimoniul local.

CS Mureșul se vede acum, după un alt deceniu, pe punctul de a beneficia de două noi baze, care pot aduce numeroase beneficii nu doar clubului, ci întregului oraș. După ce au fost reluate lucrările la viitorul bazin de natație de pe amplasamentul fostului ștrand 1 Mai, unde lucrările de demolare începuseră cu aproape doi ani în urmă, promisul patinoar pare a fi obiectivul care va fi finalizat în sfârșit în următoarele luni. Acesta mai fusese numit „prioritate zero” de un fost ministru recent, dar acesta a fost înlocuit, dar subiectul a redevenit de actualitate. Despre finalizarea acestui proiect am stat de vorbă cu actualul director al clubului, Cosmin Iuliu Pop.

Reporter: Ce semnificație are pentru clubul Mureșul definitivarea celor două proiecte?

Cosmin Pop: Având în vedere că în anul 2010 am rămas practic fără aproape toate bazele sportive, reluarea lucrărilor în vederea definitivării este un pas deosebit de important pentru noi. Vorbind acum despre patinoar, urmând să fie dealtfel o nouă sală polivalentă, el capătă o importanță sporită. Cei de la patinaj viteză, ramură cu tradiție și rezultate, dar care se pregătesc în prezent afară, se vor putea pregăti acasă, alături de sportivii celorlalte ramuri existente. Vom porni cu patinajul viteză și cel artistic, dar vom reporni și secția de hochei, existentă dar inactivă în lipsa unei baze, spații de recuperare și alte facilități. Punerea în funcțiune a acestui obiectiv va fi benefică nu doar pentru club, dar și pentru oraș. Împreună cu bazinul olimpic, vor fi două noi baze moderne în care putem atrage copii să facă sport, de agrement sau performanță.

Rep.: Cele două proiecte se vor ca o rampă de lansare a orașului?

C.P.: Chiar am depus un proiect de a înființa la Târgu-Mureș un Centru Sportiv Național. În Ardeal nu există un asemenea centru și cred că ar merita, iar cele două noi baze, împreună cu Sala Sporturilor existentă ar putea constitui o bază solidă pentru înființarea unui asemenea centru.

Rep.: Revenind la Patinoar, care este starea lui, după ce în urmă cu 10 ani era pregătit să fie dat în folosință?

C.P.: Ceea ce nu știu târgumureșenii este faptul că acest proiect de construire a unui patinoar a fost lansat în anul 2008. S-au pornit lucrările, s-a ajuns cu proiectul până aproape de definitivare. Dacă înainte au fost blocaje din diverse motive, unii le-au catalogat ca politice, aș putea spune că în acești ultimi ani politicul nu a mai avut niciun rol în decizii.

Multe detalii nu pot da din acea perioadă. Eu sunt la club din anul 2013, mai întâi ca adjunct, iar din anul 2016 ca director al clubului Mureșul. Ce știu despre acea perioadă este că terenul pe care se află patinoarul nu se mai afla în posesia clubului și ne-am trezit în situația de a cere autorizația de construcție pe un teren care nu era al nostru. În 2013 s-a dat o Hotărâre în Consiliul Local în acest sens, terenul ne-a fost redat, dar abia în 2017 am reușit să-l întăbulăm, să deblocăm cu adevărat lucrările.

Rep.: Vorbind despre activitatea în viitorul patinoar, mai avem specialiști pentru a restarta aceste ramuri, cândva de tradiție?

C.P.: Cel puțin la patinaj viteză îi mai avem pe foștii mari sportivi și antrenori, care s-ar întoarce. La hochei pe gheață avem antrenori, dar va trebui să atragem noi practicanți. Aici putem vorbi și despre un alt aspect. În lipsa patinoarelor, deja sunt echipe interesate de a veni la noi pentru pregătiri. Cum s-a mai spus, aici se pot practica și alte discipline portive, iar două săli alăturate cu câte 2000 de locuri pot aduce la noi competiții importante, inclusiv internaționale.

Rep.: Care va fi implicarea autorităților locale în ceea ce privește întreținerea?

C.P.: După definitivarea lucrărilor, cele două baze vor fi predate Ministerului Tineretului și Sportului, dar administrate de clubul nostru. După finalizarea lucrărilor, beneficiarul celor două obiective va fi clubul Mureșul. Întreținerea este un subiect delicat, dar vom găsi cu siguranță metode de colaborare cu Consiliul Local pentru a le întreține. Deocamdată, din punctul de vedere al clubului, noi vom prelua bazele, iar cei care se vor ocupa de întreținere vor fi angajați ai Ministerului Tineretului și Sportului, în probabil viitorul Centru Sportiv Național Târgu-Mureș, subordonat ministerului, hotărâre pe care o va lua acesta.

Rep.: Vorbiții despre înființarea centrului. Care sunt șansele?

C.P.: Am înaintat un proiect în acest sens și consider că asemenea baze ar oferi toate condițiile pentru a înființa unui asemenea complex, ar fi necesară chiar înființarea unui centru în această zonă, așa cum sunt în sudul țării, sau în Baia Mare. Chiar cu ocazia vizitei din zilele trecute a ministrului dezvoltării a fost ridicată această problemă și a fost considerată o idee bună, un proiect viabil.

Rep.: Patinoarul a fost practic promis pentru cel târziu începutul anului viitor cu acea ocazie.

C.P.: Da, ne aflăm în stadiul finisajelor. Am solicitat și modificarea capacității sălii la 2000 de locuri. În proiect sunt prevăzute 1800 de locuri, cu alte 200 într-o tribună mobilă, dar am cerut ca aceste locuri să fie permanente. Cu toate formalitățile ce decurg la încheierea lucrărilor, recepția și toate celelalte, acesta ar putea intra în circuit chiar la sfârșitul anului. Nu putem oferi o dată exactă, tocmai pentru a nu greși, dar considerăm că putem intra în noul an cu noul obiectiv în funcțiune.