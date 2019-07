Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Roxana Mihaela Nae: ”Un lucru este cert: nu se poate fără muncă”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din județul Mureș. Roxana Mihaela Nae este absolventă a Liceului Vocaţional de Artă din Târgu-Mureş, profilul Arhitectură, arte ambientale şi design, şi a reuşit să obţină media finală 9,65, cea mai bună din respectiva unitate de învățământ.

Reporter: Ce impresie ți-a lăsat examenul de Bacalaureat?

Roxana Mihaela Nae: Impresia personală asupra examenului de Bacalaureat a fost aceea că este un examen necesar, care ne mobilizează pentru atingerea idealurilor, ne învață să fim serioși. Referitor la subiectele de examen de anul acesta, pot spune că au avut un nivel de dificultate mediu spre greu. M-am așteptat la un asemenea nivel, deoarece am studiat variantele anilor anteriori. De altfel, mi-ar părea chiar ilar să dăm un examen național prea ușor. Bacalaureatul și-ar pierde astfel, sensul de a ilustra adevăratul nivel al candidatului, chiar și într-un sistem tradițional. Un lucru este cert: nu se poate fără muncă.

Rep.: Cum și cât te-ai pregătit pentru examen?

R.M.N.: Pentru examenul la limba și literatura română, m-am pregătit în toți cei patru ani de liceu, citind operele și învățând comentariile lor. Pe alocuri am rezolvat și subiecte întregi. La istorie, a contat doar materia din clasa a 12-a, astfel că am fost nevoită să îi acord o importanță semnificativă pe tot parcursul anului. La fel s-a întâmplat și la logică unde am învățat doar în ultimul an. Aici însă, totul mergea ușor și nu mi-am făcut mari probleme. Pentru mine, pregătirea intensă pe ultima sută de metri a avut și ea un rol important, în special la limba română, unde cantitatea materiei era cea mai mare.

Rep.: Ce sfaturi ai da celor care trebuie să dea anul viitor examenul?

R.M.N.: Pentru viitorii absolvenți, consider că lumea noastă are nevoie de personalități serioase, dar și umane. Chiar dacă ideea de Bac pare înfricoșătoare uneori, și poate că sistemul nu pune în lumină doar calitățile umane, ei trebuie să știe că este doar un alt examen de capacitate, dar la nivel de clasa a XII-a. De aceea este important ca în timpul examenelor să se afle într-o stare bună, sa fie odihniți și încrezători. Le doresc viitorilor absolvenți succes în a gestiona corect raportul dintre seriozitate și umanitate, adică inspirație și muncă. Le mai doresc de asemenea și liniște, lumină și încredere.

Rep.: Ce te mai pasionează, ce îți place să faci în timpul liber?

R.M.N.: Pe lângă școală sunt pasionată de citit, de călătorii și artă de tot soiul. Spre exemplu: muzica, desenul, filmul, actoria, arhitectura, poezia și dansul. Sunt pasionată și de a face fotografii sau de a fi model. Am multe activități în viața de zi cu zi, tocmai de aceea o prietenă obișnuiește să mă întrebe: ”Tu chiar nu stai degeaba niciodată?”.

Rep.: Ce planuri ai pe viitor? Ce vrei să faci în continuare?

R.M.N.: În viitorul apropiat aș vrea să intru la Facultatea de Arhitectură din Cluj, urmând ca apoi să profesez în acest domeniu. Încă mă gândesc la modul în care aș putea să îmi integrez cât mai multe pasiuni în planul carierei.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN