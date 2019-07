Prefectul a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor Mureș și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș pentru a discuta probleme urgente

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a convocat pentru astăzi ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Mureș, având pe ordinea de zi măsuri de prevenire a răspândirii virusului pestei porcine africane la nivelul județului Mureș, precum și ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș, pentru aprobarea raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Mureș din perioada 4 iunie – 3 iulie 2019.

În ceea ce privește problema pestei porcine, până în acest moment nu s-au înregistrat cazuri pe raza județului Mureș, dar la nivel național au fost identificate aproximativ 200 de focare, în 18 județe.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș a efectuat o serie de controale la nivelul județului Mureș și a identificat o situație la Hodac, unde un cetățean din județul Cluj a fost surprins comercializând porci. Acesta a fost amendat și trimis în localitatea unde avea exploatația, cu o mențiune către DSVSA Cluj, care trebuie să verifice dacă acesta a ajuns.

Totodată, au fost depistați 71 de porci fără documente legale în cadrul unui control realizat în colaborare cu Poliția Rutieră, care au fost confiscați și incinerați.

Au fost efectuate o serie de controale la stânele din județ, unde ciobanii au fost convinși să își crească porcii în gospodăriile din interiorul localităților.

Este în continuă monitorizare populația de mistreți dar nu s-au sesizat nereguli. În acest an, la nivelul județului Mureș, au fost recoltate și analizate 1.300 de probe, toate negative, iar cota de recoltare la mistreț este de 3.100 de exemplare.

„În urma atenționării primite de la ANSVSA, am convocat astăzi Centrul Local de Combatere a Bolilor Mureș, pentru a stabili câteva măsuri legate de pericolul extinderii virusului pestei porcine. În scrisoarea primită de la autoritatea centrală, se precizează că este o perioadă propice pentru extinderea virusului și că au fost depistate focare noi în anumite județe. Am considerat necesar să atenționăm din nou unitățile administrativ teritoriale asupra faptului că târgurile în care se vând animale rămân închise și fiecare UAT trebuie să ia măsuri preventive. În același timp, am cerut instituțiilor abilitate, Drecției Sanitar Vetrinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului Județean de Jandarmi să intensifice controalele, astfel încât să nu aibă loc mișcări ale animalelor în județ fără documente prevăzute de lege,” a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

În urma fenomenelor hidrometeorologice înregistrate pe raza judeţului Mureş în perioada 4 iunie-3 iulie 2019 s-au produs pagube în valoare estimativă de 665.000 de lei, la un număr de 9 unităţi administrativ teritoriale: Lunca Bradului, Reghin, Ogra, Suplac, Band, Batoş, Găneşti, Mica, Ungheni.

Au fost afectate următoarele obiective: aproximativ 3 kilometri de drum, 17 locuințe, 2 anexe gospodărești, 7 obiective socio-economice și culturale, 3 podețe, 1 stâlp de înaltă tensiune, 1 semafor și 160 de hectare de teren arabil.

„Am convocat și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, având în vedere că, în urma fenomenelor meteorologice deosebite, într-un număr de 9 unități administrativ teritoriale s-au înregistrat pagube. În conformitate cu procedurile legale, au fost constituite comisii de evaluare a pagubelor, prin ordin al prefectului, iar astăzi am aprobat raportul comisiilor care s-au deplasat în teren. Este important de precizat că, în foarte multe cazuri, în urma ploilor torențiale sau a vântului puternic, au fost afectate suprafețe importante de culturi și tocmai de aceea am atras atenția ca din comisiile de evaluare să facă parte în continuare reprezentanți ai APIA și ai Direcției Agricole. Pe baza acestor documente, APIA va menține subvenția aprobată, așa cum au solicitat-o fermierii în funcție de producție și de suprafața pentru care s-au făcut cereri,” a declarat Mircea Dușa.