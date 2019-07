Credite pentru fermieri, pe baza adeverinţei de la APIA

Share



Prezent la cea de-a treia ediţie a Zilei Naţionale a Bălţatei tip Simmental, eveniment organizat la Târgu-Mureş în perioada 21-22 iunie, Adrian Pintea, directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a avut amabilitatea de a acorda un interviu publicaţiei noastre, prilej cu care a prezentat principalele obiective ale instituţiei pe care o conduce pentru acest an.

Reporter: Sub ce auspicii aţi participat la Ziua Naţională a Bălţatei tip Simmental?

Adrian Pintea, director general al APIA: Mă bucur că evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediţie, am fost şi anul trecut la această sărbătoare extrem de utilă pentru participanţi. Anul acesta mi-a atras atenţia un simpozion foarte interesant, în cadrul căruia s-au discutat despre mai multe probleme, s-au căutat şi soluţii şi s-a discutat despre prezent şi despre viitor. Aşa cum spunea şi domnul Constantin Velea de la USAMV Cluj Napoca, aceste întâlniri ar fi bine să fie mai dese, cu toţi factorii de decizie, atât fermieri, cât şi reprezentanţi ai asociaţiilor de profil şi ai mediului universitar, pentru a găsi soluţii nu doar pentru Bălţata Românească sau pentru bovine, ci şi pentru celelalte specii de animale sau pentru îmbunătăţirea formelor de sprijin.

Rep.: Aţi avut şi o întâlnire de lucru cu directorii zonali ai APIA…

A.P.: Da, am discutat cu domnul director al APIA Mureş, Ovidiu Săvâşcă, fiind şi şef de regiune, să invite directorii din regiune, respectiv de la Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, dar şi de la Brăila. Am discutat teme uzuale despre funcţionarea centrelor judeţene, mai ales că începând cu data de 1 iulie demarează campanie de control pe teren pentru cererile care au fost depuse în anul 2019, control care se va încheia în data de 30 septembrie, astfel încât începând cu 16 octombrie să înceapă plata în avans pentru anul 2019.

Rep.: Care sunt principalele ţinte ale APIA până la finalul anului 2019?

A.P.: Din data de 24 iulie, fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2019, respectiv 846.000 de fermieri, beneficiază de adeverinţe APIA. Am încheiat convenţii pentru anul 2019 cu toate băncile comerciale, unde fermierii au conturile deschise. Ca o noutate, în anul 2019 vom acorda prin adeverinţă forme de sprijin în valoare de 85% din valoarea subvenţiei care ar trebui luată în anul 2019. În comparaţie cu anul trecut, în 2018 am acordat 80%. Având în vedere că e perioada în care fermierii au nevoie de aceste sume de bani, ideea este să venim în sprijinul lor, să nu aştepte până în data de 16 octombrie, când conform reglementărilor europene şi naţionale poate demara plata în avans pentru anul 2019. Adeverinţele sunt cu o dobândă preferenţială, cu garanţie din partea APIA, de 2% plus ROBOR-ul care diferă de la o bancă la altă.

Rep.: Cei peste 846.000 de fermieri au declarat o suprafaţă totală de 9,7 milioane de hectare. Ce înseamnă asta în comparaţie cu anul 2018?

A.P.: Comparativ cu anul 2019 avem cu aproape 23.000 de cereri mai puţine, şi o suprafaţă cu aproximativ 200.000 de hectare mai mare. E un lucru bun pentru productivitatea muncii, arată un trend şi o aplecare a fermierilor spre comasarea terenurilor. Acest trend este vizibil începând cu anul 2016.

Rep.: Sunteţi mulţumit de gradul de absorbţie al fondurilor europene în agricultură?

A.P.: Da, şi cu mândrie vă spun că începând cu anul 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, prin APIA s-au atras în ţară, şi implicit în agricultura României, peste 26 de miliarde de euro. Vorbim despre plăţile directe şi alte tipuri de plăţi pe care APIA le face atât din Fondul European de Garantare Agricolă – pe care îl gestionează strict doar APIA, plus măsurile delegate din FADR, plus de la bugetul naţional. Cu mândrie vă spun, din 2007 şi până în prezent media anuală a absorbţiei de fonduri europene a fost de peste 96%. Totodată, remarcăm un trend crescător, încă din 2007, dar vorbim strict de exerciţiul financiar 2014-2020. Dacă pentru 2017 am avut alocată suma de 1,8 miliarde de euro, în 2018 am avut 1,9 miliarde de euro, iar pentru anul 2019 avem alocată o sumă puţin mai mare. Categoric, este un trend ascendent al sumelor care sunt puse la dispoziţia statului român şi mă bucur că aproape în totalitate se reuşeşte absorbţia acestor fonduri.

A consemnat Alex TOTH