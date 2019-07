Redacțiile DoR și Școala9 au ajuns la Târgu Mureș

Share



Redacțiile DoR și Școala9 se mută la Târgu Mureș și în câteva sate din județ între 22 și 26 iulie, ca să cunoască mai bine regiunea și pe oamenii care locuiesc aici. Suntem aproape 30 de jurnaliști și abia așteptăm să vorbim cu voi pe teren și la evenimentele pe care le-am pregătit: open hours în redacție pe 22 și 25 iulie, întâlnirea cu comunitatea DoR pe 23 iulie și atelierul de povești vizuale pe 24 iulie, se anunță în cadrul unui comunicat remis de către Georgiana Ilie, Senior Editor DoR.

DoR este un trimestrial de jurnalism narativ care împlinește în această toamnă 10 ani iar Școala9 este o revistă online dedicată educației preuniversitare din România. Ambele sunt publicate de Media DoR, o organizație de presă independentă creată de jurnaliști. Poveștile pe care le spunem, în DoR, Școala9, dar și pe scenă, în spectacolele de jurnalism DoR Live, caută să arate ce avem în comun cu cei de lângă noi, chiar dacă par diferiți, și sunt repere de informație corectă, profundă și contextuală. De-a lungul anilor, articolele noastre au fost folosite ca sursă de informații de jurnaliști și cercetători, referință în elaborarea de politici publice sau recomandate ca lecturi esențiale de organizații media internaționale.

Am ales județul Mureș pentru prima noastră relocare cu întreaga redacție pentru că Târgu Mureș e un oraș viu în mijlocul unei regiuni cu istorie bogată și complicată, pe care dorim să o înțelegem mai bine și să o explicăm tuturor celor care ne citesc. DoR Pop Up la Târgu Mureș este pariul nostru că cele mai relevante povești pentru cititorii noștri se întâmplă în locurile în care viața obișnuită se intersectează cu dorința de schimbare, nu pe culoarele puterii de la București. Cu această ocazie, testăm și modul în care o redacție poate funcționa în stil pop up: venim cu toată echipa, nu doar reporterii, și lucrăm împreună cu publicul ca să arătăm transparent ce face o redacție.

Vom publica toată săptămâna și în perioada care urmează materialele pe care le documentăm la Mureș.

Veniți să vorbiți cu noi când ne vedeți în oraș și în satele mureșene. Ne recunoașteți după tricourile DoR.

Ce facem la Târgu Mureș, pe lângă teren?

Luni, 22 iulie 2019:

17:00 – 19:30 Open Hours în redacția noastră de la sediul Lateral Romania, Strada Gheorghe Doja 64-68. Deschidem ușile redacției la finalul primei zile de teren pentru a arăta cum lucrăm și pentru a discuta cu voi subiectele pe care le explorăm.

Marți, 23 iulie 2019:

18:30 – 20:30 Întâlnire cu comunitatea DoR la Lateral Romania, Strada Gheorghe Doja 64-68. Vino să ne cunoaștem, să ne povestești cum e viața în Târgu Mureș și să ne spui ce contează pentru tine. Promitem să povestim și noi despre ce facem, cum arată munca noastră și cum e viața la DoR. Înscrie-te aici ca să participi: http://bit.ly/2NSLVXp

Miercuri, 24 iulie 2019:

10:00 – 15:00: Atelier de storytelling vizual pentru adolescenți cu Oana Barbonie, Art Director Școala9. Oana vrea să construiască, cu ajutorul adolescenților, o hartă vizuală a orașului, prin intermediul poveștilor lor. Participanții vor spune povești reale prin desen, scris, fotografie, desenul pe post-it-uri, colaj, pictură etc. și vor ieși pe teren, prin oraș.

Joi, 25 iulie 2019:

10:00 – 16:00: întâlnire cu publicul la J’ai Bistrot Târgu Mureș. Vino să bem o cafea sau o bere împreună, suntem toată ziua în J’ai ca să finalizăm articolele documentate în oraș și în județ.

Puteți afla pe pagina de Facebook a evenimentului orice modificare a programului: https://www.facebook.com/events/364786460848142