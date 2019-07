CSM Târgu-Mureș, înaintea startului în al doilea sezon

Share



Înființat în urmă cu un an, Clubul Sportiv Municipal Târgu-Mureș a obținut rezultate deosebite după un singur sezon, la majoritatea ramurilor. Înaintea debutului în cel de-al doilea sezon deasupra planează incertitudinile legate de susținerea financiară. În acest sens, este așteptată aproape cu sufletul la gură Ședința Extraordinară a Consiliului Local de joi, unde se va dezbate rectificarea bugetului.

Secția de fotbal este prima dintre jocurile sportive care va începe campionatul. Cu echipele pornite de la nivelul de jos, ambele promovate în eșalonul superior, atât cea masculină, cât și cea feminină își propuneau să mai facă un pas înainte și în al doilea an. Acesta va depinde însă în mare măsură de sprijinul pe care îl vor primi. Director adjunct al clubului, numit din această vară și director coordonator al secției de fotbal, Cristian Chertes este optimist în privința șanselor. „Deocamdată așteptăm deciziile care se vor lua în cadrul ședinței de joi. Ne vom așeza la masă și vom discuta, dar cred că problemele se vor rezolva. Promisiuni am avut, toți afirmă că vor să sprijine sportul, rămâne ca aceste promisiuni să fie respectate și puse în practică. Avem și restanțe pe care trebuie să le achităm, după care urmează să ne stabilim strategia pentru sezonul următor. La fotbal echipa de băieți și-a reluat antrenamentele, fetele urmează. Loturile nu sunt încă definitivate, deocamdată unii vin alții pleacă, avem jucători în periodă de probă, dar până la începerea campionatului aceste aspecte vor fi puse la punct”, a declarat Cristian Chertes.

Continuarea ascensiunii, condiționată de decizia CL

Promovată în Liga III după un prim sezon petrecut în Liga IV, cu victorii pe linie și o dublă victorie în barajul pentru promovare cu campioana județului Alba, echipa băieților și-a reluat antrenamentele la mijlocul lunii iulie. Campionatul în Liga III va începe în 24 august, dar nici la nivelul Federației Române de Fotbal lucrurile nu sunt clare.

Componența celor cinci grupe a câte 16 echipe nu s-a putut face din cauza întârzierii achitării datoriilor de către unele dintre participante. Astfel, pe lângă promovata CSM, din județul Mureș este certă doar prezența celor de la Avântul Reghin, echipă clasată pe locul 6 în ediția precedentă. MSE Târgu-Mureș și CS Iernut, aflate pe locuri retrogradabile, pot rămâne doar în cazul retragerii altor formații, rămase sau care au renunțat după promovare.

La CSM a fost anunțat noul staff tehnic, alcătuit din Flaviu Șomfălean principal, Constantin Lungu și Viorel Ferfelea secunzi, și transferul celor trei noi jucători (Marius Chindriș, Darius Buia și Sebastian Bucur), dar până în 3 septembrie, când se încheie perioada de transferuri mai pot interveni și alte modificări.

În perioada următoare se intenționează disputarea câtorva jocuri amicale, în care vor fi testați mai mulți jucători aflați în probe, după cum declara secundul Constantin Lungu (Flaviu Șomfălean nu a putut fi contactat). Primul a și fost stabilit. Acesta se va disputa joi, 25 iulie, de la ora 17.00, cu Unirea Ungheni, câștigătoarea fazei județene a Cupei României, echipă care miercurea viitoare va susține jocul din prima fază națională a competiției, pe teren propriu, cu MSE Târgu-Mureș. Vor urma alte amicale, printre care cu Avântul Reghin și o echipă din Alba Iulia, dar acestea nu au fost încă perfectate.

La fete incertitudinile sunt mai mari

Cel care s-a aflat pe banca echipei din Liga IV în ultimul sezon, dar și pe cea a fetelor care au câștigat seria din Liga III, obținând promovarea în cea secundă, Seches Carol a rămas doar cu echipa feminină. Numit în urmă cu un an director coordonator al secției de fotbal, acesta a rămas doar cu echipa feminină, cu care a cucerit titlul de campioană în urmă cu 9 ani (FC Municipal la acea vreme) și de două ori Cupa României, în același an și în 2016. În afara ultimilor doi ani, când clubul ASA se afla în cădere liberă, apoi desfiițată, echipa feminină, atât sub denumirea de FCM, cât și sub culorile ASA s-a clasat în fiecare din celelalte ediții de după 2010 pe locul secund în ambele competiții. Acum componentele lotului așteaptă clarificarea a două aspecte. Pe lângă problemele financiare, având restanțe inclusiv la salarii, mai este și problema sistemului de desfășurare în liga secundă. În ediția trecută Liga II a avut două serii a câte 8 echipe, unele fiind echipele secunde a unor cluburi care activau și în Liga I. Pe lângă cele două promovate, alte patru echipe s-au retras acum și este foarte probabil ca în ediția viitoare să fie doar o serie. Acest lucru presupune mai multe jocuri și deplasări mai lungi. Conducerea FRF va lua la sfârșitul acestei luni o decizie în acest sens, dar este cert că noua ediție nu va începe mai degrabă de luna septembrie. Cu aceste incertitudini, componentele viitorului lot se află în așteptare.

„Noi ne-am făcut datoria, am fost personal la federație, am făcut înscrierea și urmează să așteptăm decizia care va fi luată de conducerea federației, dar și pe ce ne putem baza din punct de vedere financiar. Menținerea unei echipe feminine poate fi considerată mărunțiș când vorbim despre bani, față de cât se cheltuiește cu cele de băieți. Fetele și-au anunțat disponibilitatea de a continua, unele care au plecat și-au manifestat interesul de a reveni și zilnic mă sună dintre ele să întrebe când începem. În cazul în care problemele se rezolvă, de mâine ne putem relua pregătirile, dar deocamdată așteptăm”, a declarat Seches Carol.

Două echipe nou promovate așadar, ambele în așteptarea deciziilor, atât pe plan local, cât și din partea FRF. CSM este pe de altă parte unul dintre foarte puținele cluburi din țară care are și echipă feminină, lucru care va deveni în viitorul apropiat obligatoriu.