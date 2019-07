Opt expoziții de artă vizuală în acest weekend, în cadrul Factory Art Gallery, la Uzina Foto

Share



Având ca motto „Tot ceea ce îți poți imagina este real” de Pablo Picasso, Art & the City la Uzina Foto vă invită să trăiți o experiență artistică neconvențională într-o locație industrială, devenită un simbol alternativ al orașului Târgu Mureş.

Evenimentul se dorește a fi o demonstrație de artă urbană eclectică, care reunește diferite genuri artistice, atât clasice, cât și moderne.

Această expoziție de grup reunește artiști locali care și-au exprimat viziunea în graffiti, pictură pe pânză, printuri digitale, grafică și fotografie.

Factory ART Gallery este o expoziţie de artă vizuală în spaţiu neconvenţional, cuprinzând pictură, artă digitală și fotografie și va fi deschisă pentru public în hala fostei uzine Foto situate pe Str. Plopilor nr. 12, în perioada 26-28 iulie.

Cei ce doresc să participe la expoziție sunt rugați să scrie la adresa de mail contact@amper.org.ro.

În cadrul Factory ART Gallery vor expune opt artiști. Prezentăm în continuare câte o scurtă descriere a activității acestora.

Vernisaj de pictură de Kentelki Gabor

„M-am născut la Târgu Mureș în 1998. În 2017 am terminat Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș, la secția de pictură. Din 2017 sunt student la Universitatea Națională de Arte din București, la departamentul de pictură.

Tablourile expuse sunt realizate încă în anii de liceu, în 2016-2017. Toate sunt pictate pe pânză cu culori de ulei. Cele mai multe sunt abstracte, accentul fiind numai pe culoare, compoziție și textură, tehnică și pe relațiile dintre acestea.

Cea mai recentă expoziție personală am avut anul acesta, în iunie, la Institutul Maghiar din București- Institutul Balassi.“ (Kentelki Gabor)

Vernisaj de pictură „Meditații“ de Orsi Abstracts

„Meditație, asta înseamnă pictura pentru mine. De cele mai multe ori nu știu ce o să se nască pe pânză, iar lucrărilor mele le lipsește explicația. Tot ceea ce pictez vine din instinct. Dacă cineva, uitându-se la ele găsește ceva, un gând, o emoție, atunci au avut un sens.“ (Orsi Abstracts)

Vernisaj de pictură de Beatrice Art

„Sunt un artist plastic transilvănean, practicând arta intuitiv, mergând la necunoscut. Intenția mea este să ilustrez emoțiile și portretul în mod egal. Lucrările mele au fost făcute mereu cu mâinile și cu dragoste.“ (Beatrice Art)

Vernisaj de Artă digitală de Attila Nagy

„După terminarea Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca am decis să urmez o carieră în concept art, dată fiind dragostea mea pentru film și Science Fiction de la o vârstă fragedă. Modul meu preferat de a crea este digital, deoarece îmi permite să combin mai multe ramuri ale artei cum ar fi: muzica, pictura, fotografia și 3D. Unul dintre cele mai cool proiecte la care am lucrat a fost pentru concursul internațional iMapp 2017 unde am colaborat cu echipa MotionLab din București pentru a crea video mapping-ul numit „Span“ cu care am luat locul 2.“ (Attila Nagy)

Vernisaj de fotografie „Trecutul în prezent – Turnătoria“ de Nagy Csaba

„Sunt student la arte în anul 2 și pasionat de fotografie. Stilul meu este puțin excentric și nu-l înțeleg toți oamenii. Când fotografiez vreau să arăt oamenilor cum văd eu lumea. Pozele alese sunt ca o capsulă de timp, arată un loc unde trecutul reprezentând cel puțin 30-40 de ani se vede doar pe pereții încercați de vreme. Un mediu de muncă greu, pe care probabil foarte puțini l-au văzut. Stil retro, vintage, frumusețea uzatului, munca grea, asta puteți vedea în expoziția mea.“ (Nagy Csaba)

Vernisaj de fotografie de Ioana Porav Photographer

„În prezent locuiesc în Târgu Mureș împreună cu partenerul meu de viață și de business, respectiv alături de băieții noștri William, James și Oliver.

Povestea dintre mine și pasiunea pe care am transformat-o în business începe cu 7 ani în urmă, când din curiozitate am început sa creez povești din imagini.

Zilnic am ocazia să fotografiez și-mi plac momentele pe care le transform în instantanee și în amintiri pe viață.

Stilul meu de lucru aduce o tehnică nouă de abordare a fotografiei în România. Tehnica pe care o folosesc se bazează pe o luminozitate accentuată care să evidențieze detaliile importante ale unei imagini. Aleg să folosesc lumina naturală într-un mod creativ, bazat pe stilul propriu, iar acest aspect face diferența. Când vine vorba de portret, principiile din luminosity technique mă ajută să capturez frumusețea luminii naturale pentru fotografii strălucitoare și intens colorate.

Fotografiile pe care doresc să le împărtășesc cu voi sunt realizate la începutul carierei mele, din perioada în care totul era o explorare continuă. Mereu am fost fascinată de self portraits și exact asta am făcut vreo câteva luni, prin urmare ceea ce veți vedea sunt autoportrete.“ (Ioana Porav)

Vernisaj de Artă digitală de Milothemes (Lore Papp-Dinea & Mihai Băldean)

Proiectul MiLo s-a născut ca o colaborare artistică între doi designeri: Mihai Băldean și Loredana Papp-Dinea. Parteneriatul lor, atât în business, cât și în viața de zi cu zi, le-a unit forțele și creativitatea, dar totodată și viziunea diferită pe care o au în design. În cei aproape 15 ani de experiență Milo a creat identități vizuale, platforme online și aplicații de mobil.

„Ne plac arta eclectică, culorile și tipografia îndrăzneață, ne place să inspirăm pe alții și să fim inspirați la rândul nostru“, declară duo-ul MiLo.

MiLo sunt și co-fondatori ai proiectului Art & the City.

Vernisaj de fotografie de Iulia Iuonaş

„Întotdeauna am folosit fotografia ca un mod de a mă exprima, așa că voi lăsa fotografiile mele să vorbească de la sine. În cadrul acestei expoziții am făcut o selecție de câteva fotografii dragi mie, care din punctul meu de vedere exprimă foarte mult. Am ales să merg foarte mult pe ideea de metamorfoză și de cunoaștere, dar ideile au venit instinctiv. Aceste fotografii au câștigat premii la concursuri din România și au ajuns să fie solicitate de către colecționari de artă.“ (Iulia Iuonaş)

Vernisajul expozițiilor va avea loc vineri, 26 iulie, la ora 18.00. Lucrările pot fi vizitate sâmbătă, 27 iulie și duminică, 28 iulie, între orele 15.00-22.00.