Săptămâna Internațională a alăptării sărbătorită cu evenimente gratuite la Târgu Mureș

Anual, în perioada 1-7 august se sărbătorește Săptămâna Internațională a Alăptării, ocazie cu care peste tot în lume se organizează evenimente care atrag atenția asupra importanței hrănirii la sân a bebelușilor.

Târgu Mureșul va fi și el gazda mai multor evenimente în acest sens organizate de MamiCenter, sub coordonarea moașei Adina Iancu.

Alăptarea este importantă pentru întreaga familie

„În fiecare an în această perioadă organizez săptămâna alăptării. Ca moașă, consultant în alăptare acreditat internațional, dar și ca mamă a trei copii alăptați, știu cât de importantă este alăptarea și laptele matern pentru bebeluș, mamă, familie și societate. Observ de la an la an cum proaspeții părinții au nevoie de susținere, și aici mă refer la informații corecte ce au la bază date științifice. Săptămâna alăptării este o celebrare a minunatei legături între mamă și copil, la care toată comunitatea ar trebui sa participe. Sloganul # WBW2019 „Susținem părinții, facilitam alăptarea” a fost ales să includă toate tipurile de părinți din lumea de astăzi. Focalizarea pe sprijinirea ambilor părinți pentru a fi împuterniciți este vitală pentru a realiza obiectivele care vizează alăptarea.

Susținerea este un proces care necesită informații și sprijin imparțial bazate pe dovezi pentru a crea un mediu favorabil în care mamele pot alăpta în mod optim. Alăptarea este în domeniul mamei și atunci când părinții, partenerii, familiile, locurile de muncă și comunitățile o sprijină, alăptarea se îmbunătățește. Cu toții putem susține acest proces, deoarece alăptarea este un efort de echipă. Pentru a permite alăptarea, trebuie să o protejăm, să o promovăm și să o susținem”, a transmis pentru Zi de Zi Adina Iancu.

The big latch, o sărbătoare globală

Astfel, în 1 august se dă startul săptămânii alăptării când oricine poate scrie un comentariu pe MamiCenter cu cine i-a susținut și cum, în procesul alăptării, având șansa de a câștiga prin tragere la sorti Rețete de jocuri La Cohen.

În 2 august de la ora 9.30 urmează Marea atașare (The big latch) și ședință foto la Cetatea Medievală Târgu Mureș. „The big latch este un eveniment global la care se aliniază anul acesta și orașul nostru. Vă așteptăm în Cetatea Târgu Mureș cu bebelușii în număr cât mai mare. Aduceți pături, apă și ceva gustări. Vom face un picnic și fotografii”, a transmis organizatoarea.

În 5 august de la ora 17.30 Ama learning Center va găzdui evenimentul „Despre Alăptare – rolul comunității” unde se așteaptă mămici, viitoare mămici, tătici, bunici sau cadre medicale.

În 6 august, de la ora 17.30 va avea loc întâlnirea grupului de suport „Mami și eu” la MamiCenter.

Toate evenimentele din Săptămâna alăptarii sunt gratuite.

Pentru mai multe detalii o puteți suna chiar pe Adina Iancu la numărul de telefon 0743 319 890.