Consilierii locali UDMR au pus pe jar piața de locuințe din Târgu Mureș, cu o hotărâre privitoare la locurile de parcare

Hotărârea locală 206, din 4 iulie 2019, privind ”aprobarea unor reglementări de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor”, inițiată de consilierii UDMR din CL, este cea care a produs consternare în rândul dezvoltatorilor imobiliari din Târgu Mureș, dar și printre viitorii proprietari de case.

Pe scurt, în hotărârea aflată în vigoare la ora aceasta, este reglementat numărul minim de locuri de parcare necesar în cazul blocurilor, al ansamblurilor de case, chiar și în cazul caselor individuale.

Nu am să intru acum în detalii tehnice, pentru că vom reveni cu un material mai amplu în următoarele zile, când, din câte am aflat, respectiva hotărâre va fi modificată, dar sunt de punctat câteva ciudățenii ale acestei hotărâri.

De exemplu, faptul că obligi un dezvoltator care construiește blocuri P+2 să asigure 1,5 locuri de parcare de fiecare apartament de peste 55 mp din care, atenție, 40 % în garaj! Plus încă 20 % spațiu pentru vizitatori. Nu e clar dacă pentru musafiri ai nevoie de parcare la sol sau garaj 

Ca o paranteză, conform reglementărilor aflate în vigoare înainte de apariția Hotărârii 206, în funcție de zona în care e ridicat imobilul, există un număr minim de locuri de parcare (1 loc de apartament) ce trebuie asigurate de către dezvoltator. Firește, investitorul nu e obligat să facă și garaje.

O altă chestiune, mai ciudată. Dacă vrei să-ți construiești o casă, trebuie să ai și două locuri de parcare în curte, din care 75 % locuri în garaj și 25 % parcaj la sol. Cum se face oare împărțeala aceasta, practic? Și cum mai adaugi 20 % din spațiul de două mașini, pentru vizitatori?! Adică mai puțin de un sfert de mașină.

A, mai e ceva! Dacă nu ai mașină? La ce să mai construiești un garaj? Oricum, obligativitatea de a construi un garaj în propria curte e o aberație.

Hotârârea 206 nu prevede ce se întâmplă cu situațiile în care dezvoltatorii sau proprietarii de locuințe au depus toate actele înainte de emiterea hotărârii și așteaptă autorizațiile de construcție. E total nefiresc să obligi omul să refacă tot proiectul. Adică schimbi regulile în timpul jocului.

Unde se va ajunge dacă această hotărâre va rămâne în vigoare? Perspectivele ar fi sumbre și ar însemna, în primul rând, prelungirea termenelor de eliberare a autorizațiilor de construcție și scumpirea locuințelor. Adică nemuțumiri și neajunsuri pentru toată lumea.

În unele cazuri s-ar putea ajunge la oprirea definitivă a unor proiecte rezidențiale, în condițiile în care nevoia de locuințe noi există încontinuare.

Știm că cei din Primăria Târgu Mureș, instituția care pune în practică această hotărâre de CL, au cerut lămuriri de la inițiatorii hotărârii. Știm, de asemenea, că reprezentanții UDMR în Consiliul Local vor reveni cu o propunere de modificare. Aceasta trebuie făcută urgent și, sperăm, de data aceasta profesionist.

Sigur, e nevoie de reglementări care să asigure și spații de parcare, dar lucrurile trebuie făcute la modul serios, realist.

În altă ordine de idei, apropo de piața imobiliară, echipa cotidianului Zi de Zi pregătește pentru luna august o nouă ediție specială Mureșul Rezidențial, unde veți putea găsi cele mai noi informații despre oferta de locuințe din județ și diverse analize despre evoluția din domeniul imobiliar.

Florin Marcel Sandor