GALERIE FOTO: Sărbătoare la Cetatea Medievală Târgu Mureș. „Copiii cu dizabilități nu au nevoie de milă, ci de incluziune!”

În 25 iulie Cetatea Medievală Târgu Mureș a fost gazda serbării de final de an a copiilor cu dizabilități a Centrului de zi Perseverența, dar și încheierii proiectului finanțat de MOL România și Fundația Pentru Comunitate intitulat „Cufărul fermecat” care s-a desfășurat între luna decembrie a anului trecut și luna curentă.

Cei mici au făcut parte din sceneta „Călătoria magică” în care fiecare a jucat un rol și a descoperit ce anume este important pentru orice călătorie prin viață.

Este o muncă grea, dar frumoasă

În cadrul proiectului, cei 40 de copii de la centru au beneficiat săptămânal de activități de artă teatrală susținute de absolvenți ai Universității de Arte, dar și de specialiști și angajați ai Fundației Transilvană Alpha.

Activitatea și-a adus într-adevăr aportul pentru copiii din cadrul centrului. „Fetița mea are 8 ani deja și vine la Centrul de zi de la 3 ani. Deci nici nu vă pot spune în cuvinte ce înseamnă toată iubirea și toată munca pe care au făcut-o acești oameni pentru fetiță. Astăzi am avut serbarea de sfârșit de an. Bineînțeles că este o serbare care ne umple sufletul de bucurie, cred că vă imaginați ce înseamnă să faci o serbare cu copii cu dizabilități, dintre care unii nu vorbesc, nu umblă, să-i costumezi, să le faci roluri. Le mulțumim pentru asta, e o muncă titanică, iar faptul că zi de zi merge la un centru face o diferență enormă pentru un părinte că are unde să-l ducă în fiecare zi și pentru copil că îl scoți din rutina zilnică, acolo are terapii, socializare, este de nedescris”, a spus Simona Șandru, una dintre mămici. Fetița ei este și la Școala nr. 2 și la fundație acum vine doar pentru terapii. Înainte venea în regim de grădiniță la Fundația Transilvană Alpha.

Întrebată dacă educația incluzivă este suficientă pentru nevoile copiilor cu dizabilități, ea a fost vehementă. „În niciun caz. Copiii au nevoie de foarte multe terapii. La școală se face puțină logopedie, dar o oră pe săptămână sau la două săptămâni și kinetoterapie foarte rar, ceea ce nu este îndeajuns pentru ei. Ei au nevoie de terapii zilnice. Aici la centru într-adevăr avea kinetoterapie, hidroterapie, totul se făcea zilnic și chiar mai multe ore pe zi. La școală acest lucru nu se întâmplă”, a spus aceasta. Tot ea consideră că profesorii sunt probabil pregătiți pentru a îi educa pe copiii speciali, chiar și în lipsa activităților de care cei mici au nevoie, însă personalul este prea redus pentru câți copii sunt acolo, fiind nevoie ca cei mici să fie duși la toaletă de exemplu fără ca cei din sală să rămână nesupravegheați.

Trebuie să fim puternici

Ajutor din partea statului nu prea există, Simona beneficiind însă de o sumă de bani pentru că fetița are un grad de handicap grav, iar mama fiind însoțitor, primește acest ajutor. Însă sunt mulți copii care nu au parte de acest lucru, iar terapiile nu sunt decontate.

Simona are și un sfat pentru părinții ai căror copii suferă de o dizabilitate. „Să fie puternici, să facă tot ce pot pentru copilul lor, să încerce să facă cât mai multe terapii, așa am făcut și noi până a fost mică. Acum e mare și parcă începe să nu mai vrea să stea la terapii. Bineînțeles cine are posibilitatea, pentru că sunt foarte scumpe toate. Cu Dumnezeu înainte, cu fruntea sus, să își iubească copiii așa cum sunt ei pentru că și ei își iubesc părinții la fel”, a concluzionat aceasta.

Evenimentul s-a încheiat cu cadouri, un picnic în natură și baloane multe eliberate pe cer de copiii și membrii asociației.