Sesiune de jocuri la G. Café

Cafeneaua G. Café, de pe strada Cuza Vodă, nr. 33, Târgu-Mureș, va găzdui sâmbătă, 3 august, o sesiune de jocuri organizată de Just For Fun Parties. Între orele 14.00 și 22.00, invitații se vor putea juca tenis de masă, fotbal de masă, air hockey, beer pong, poker, precum și board games. Aceștia se pot bucura de atmosfera și stilul specifice localului, precum și de activitățile organizate, gratuit și nelimitat. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina de Facebook a G. Café sau pagina de Facebook a Just For Fun Parties.

Alex Ionuț ORBAN