Sistem de plată, check-in și acces în festival la UNTOLD 2019

Ne mai despart doar câteva zile de ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa, UNTOLD! Organizatorii le recomandă posesorilor de bilete să aleagă opțiunea de Check In și Top Up Online. Pe lângă faptul că festivalierii se bucură de acces rapid în festival (zona dedicată de unde se poate ridica brățara), aceștia pot evita și cozile de la Credit Points.

Este important de menționat și faptul că Check-in-ul Online este GRATUIT (identic cu cel care se face la aeroport), iar cei care și-l fac din timp pot fi printre primii care își ridică brățara de festival, chiar din această săptămână, din agențiile Băncii Transilvania din Cluj-Napoca și București. Mai multe detalii pe https://untold.com/ticket-swap-info.

În perioada 27-28 iulie, în intervalul orar 10.00-22.00, posesorii de bilete care au și Check In-ul Online realizat își vor putea preschimba biletul în brățară de festival și în incinta Iulius Mall din Cluj-Napoca. Posesorii biletelor trebuie să completeze cu atenție datele solicitate în formular, apoi să urmeze pașii și să efectueze procesul de Check-in Online.

Cei care au achiziționat mai multe bilete vor putea efectua check-in și pentru prietenii lor. Noutatea pentru acest an este opțiunea de TRANSFER a biletului. Dacă posesorul biletului dorește să transfere biletul către o altă persoană, trebuie să selecteze opțiunea de Transfer Bilet pentru biletul ce urmează a fi transferat. Astfel, persoana care primește biletul își va putea face check-in-ul online. Pentru realizarea Transferului de Bilet, posesorul inițial va trebui să completeze datele persoanei care va primi biletul (nume, prenume, email, telefon, localitate) și să se asigure că biletul (fie că este în format fizic, fie că este în format electronic) ajunge în posesia persoanei către care dorește să îl transfere.

Este important de reținut faptul că doar persoana înregistrată în formularul de check-in va putea să primească brățara de festival, în baza unui abonament cu un cod de bare valid și a unei cărți de identitate.

După realizarea cu succes a Check-in-ului Online, participanții la festival au posibilitatea să-și creeze propria Pușculiță de Festival. Fiecare festivalier va avea posibilitatea să își încarce bani pe bilet, selectând serviciul TOP UP. Suma încărcată de participanții la festival va fi transferată pe brățară în momentul în care acesta o va primi de la corturile de check-in, în urma prezentării biletului de acces.

După parcurgerea acestor pași, posesorul biletului trebuie doar să se prezinte la cortul de Check In, cu un bilet cu cod de bare valid și o carte de identitate, pentru a intra în posesia brățării de festival. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar în baza unui bilet valid și însoțit de un părinte.

Organizatorii au pregătit și anul acesta un program pre-festival. Ridicarea brățării de la corturile de Check In din Parcul Central se va putea face în perioada 29-31 iulie, în intervalul orar 14:00-22:00, urmând ca în timpul festivalului accesul să se realizeze în intervalul 14.00-16.00.

Anul acesta, participanții la festival trebuie să știe că va fi permisă o singură reintrare în festival pe zi, pentru a diminua aglomerația creată în zona de acces, cât și disconfortul participanților.

De asemenea, le este recomandat festivalierilor, având în vedere numărul mare de participanți, să vină în festival până la ora 19.00, pentru a evita aglomerația.