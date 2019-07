FOTOGALERIE. Zi de neuitat pentru cei 1908 absolvenți ai UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Share



Festivitatea de absolvire a promoţiei 2019 a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a strâns Stadionul Municipal 1908 de absolvenți și numeroase rude, cunoștințe și prieteni, care au aplaudat performanțele academice ale tinerilor. La eveniment au participat cadre universitare, oficialități locale, dar și invitați speciali precum Ministrul Educației Naționale, Prof. dr Ecaterina Andronescu și Excelența Sa Luminița Odobescu, Ambasadorului României la Uniunea Europeană.

După audierea imnului Gaudeamus igitur și a Imnului de stat, Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a luat cuvântul. Rectorul UMFST a precizat că promoția 2019 a UMFST conține absolvenții din 6 facultăți, reprezentând 35 de programe de licenţă și 31 de programe de masterat.

Peste 12.000 de studenți preconizați din toamnă

„Pentru efortul pe care l-au făcut în toți acești ani de studii, pentru capacitatea de a-și urma visul și de a-l îndeplini în cele din urmă, vă rog pe toți, părinți, profesori și invitați, să vă ridicați în semn de prețuire și să-i aplaudăm cu toții pe tinerii și frumoșii noștri absolvenți! Apoi, dragi absolvenți, pentru părinții și familiile voastre, pentru profesorii voștri, pentru toți cei care au crezut în voi și au contribuit în vreun fel ca astăzi voi să fiți aici, vă rog ca, în semn de recunoștință, respect și gratitudine, să vă ridicați și, căutându-i din priviri, în preajma voastră, să îi aplaudați!

Dragi absolvenți, cu ani în urmă, ați fost admiși la o universitate, fie că s-a numit UMF sau fie UPM. Astăzi absolviți, aparent, o altă universitate: UMFST. În realitate, sunteți generația cea mai norocoasă: sunteți cei care ați fost parte a unei decizii istorice care începe să schimbe fața acestui oraș, și nu numai. O universitate care, din toamnă, va avea peste 12.000 de studenţi și care, cu certitudine, va fi remarcată și în Târgu Mureș, nu doar în țară sau în lumea întreagă. O universitate care a devenit mai puternică, indestructibilă, invincibilă“, și-a exprimat convingerea Leonard Azamfirei.

În pofida unor huiduieli destul de discrete dar ferme, auzite dinspre studenți, în alocuțiunea sa, Ministrul Educației Naționale, Prof. dr Ecaterina Andronescu a felicitat conducerea universității pentru ideea de a uni facultăți atât de diverse, respectiv domeniul medical cu ingineria, științele socio-umane și cu domeniul juridic, și care va avea rezultate notabile în viitor.

„Astăzi, sub semnul lui Gaudeamus, să vă bucurați că sunteți absolvenții unei universități importante din această țară, și nu numai. E o universitate care a dovedit că are viziune, așa se face că aici, s-au întâmplat premiere naționale. E vorba de această asociere a domeniului medical cu cele de inginerie, științe socio-umane și drept, este una cât se poate de interesantă și demnă de rezultate viitoare notabile. Așadar, vă felicit domnule rector, împreună cu întreg stafful, că ați reușit să dați o viziune de evoluție universității pe care astăzi o conduceți. Iar voi, dragi studenți, nu uitați că experiența este viață, formată din familie și profesie, din hobby-uri și pasiuni, dar și lucruri mărunte, cotidiene, iar după ce le-am făcut toate astea să nu uităm să ne rămână timp și pentru relaxare, poate un pahar de bere”, a arătat Ecaterina Andronescu.

Prof. dr. Constantin Copotoiu, președintele Senatului, le-a transmis o urare de suflet tuturor absolvenților: „Abreviată, filosofia Universității este: Șanse pentru fiecare persoană dispusă să-și investească calitățile și efortul în slujba vindecării ființei umane, a progresului său, a tehnologiei, a pedagogiei, a justiției. (…) Vă doresc să fiți puternici, sănătoși și fericiți. Îndrăgostiți-vă iremediabil de profesia aleasă. Să vă bucurați de succesele voastre, să fie cât mai multe. Viața să vă fie o bucurie!“

Prof. dr. Călin Enăchescu, prorector, a evidențiat importanța calității și a muncii depuse de studenții Universității.

„Cel mai important tezaur al unei societăți e reprezentat de resursa umană. În acest sens, universitatea noastră are un rol extraordinar de important în modelarea viitorilor specialiști din domenii diverse ale cunoașterii. Am de aceea ferma convingere că eforturile Universității, împletite cu truda absolvenților de azi vor conjuga succesul și performanța academică la cel mai înalt nivel de dezvoltare și progres. (…) Să aveți încredere în voi, în cunoștințele dobândite și în visele voastre. Să vă urmați aceste vise și să faceți în viață ceea ce simțiți că vă place și vă împlinește“, a transmis Prof. dr. Călin Enăchescu.

Conf. dr. Mártha Krisztina s-a adresat în continuare absolvenților maghiari, după care Prof. dr. Angela Borda, prorector, s-a adresat absolvenților internaționali, în limba engleză.

„Să nu vă opriți niciodată din pus întrebări și niciodată să nu uitați că medicina e o artă și că va trebui să aduceți la cea mai bună formă nu doar tehnologia și antrenamentul, ci și umanitatea, grija și preocuparea față de celălalt. Deveniți inestimabili făcând și lucruri care nu se regăsesc în fișa postului, asta înseamnă să vă faceți treaba așa cum trebuie. Rămâneți uniți și ajutați-vă reciproc. Fiți recunoscători profesorilor voștri care v-au ghidat cu profesionalism și dedicare, dar și părinților voștri, cărora le datorați șansa de a vă afla astăzi aici“, a fost sfatul pe care l-a transmis Prof. dr. Angela Borda absolvenților.

Salutul oficialităților

Mircea Dușa, prefectul județului Mureș, s-a adresat absolvenților și le-a amintit că valorile unui popor au fost create în sute de ani, că sunt importante și nu trebuie uitate.

„Suntem cu toții foarte emoționați, fie că e vorba de absolvenți, de părinți, de profesori, și e normal să fie așa. Priviți câtă frumusețe e în jur: 1900 de tineri părăsesc băncile UMFST Târgu Mureș, se îndreaptă spre viață, dar nu uită că cei mai frumoși ani ai ai tinereții i-au petrecut aici, în municipiul Târgu Mureș. (…) Sunt convins că v-ați pregătit în așa fel încât voi veți gestiona România din toate punctele de vedere în anii care urmează“, a considerat Mircea Dușa.

Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a evidențiat o premieră pentru învățământul universitar mureșean: „Este o zi deosebit de importantă pentru județul Mureș și importanța acestei zile constă în faptul că este pentru prima oară când învățământul universitar din județul Mureș poate să-și dovedească adevărata forță atât prin numărul foarte mare de absolvenți, cât și prin bogăția cunoștințelor pe care le-ați acumulat în anii de studii, dar și prin rezultatele pe care le-ați obținut. (…) Pentru că toți avem o datorie față de toți ceilalți, față de țară, față de patrie, să vă cunoașteți foarte bine drepturile și să vi le apărați, dar în egală măsură să vă asumați și să vă exercitați obligațiile. Vă doresc mult succes.“

Discursul festiv

Excelența Sa Luminița Odobescu, Ambasadorului României la Uniunea Europeană, a fost prezentă la festivitate, unde i s-a acordat Diploma de onoare a UMFST Târgu Mureș: „Eu, fiind din Deda, Mureș, am folosit felul de a fi ardelean în negocierile dificile pe care le-am avut la Bruxelles”, a precizat domnia sa. În continuare a descris audienței dificultățile care le-a avut de depășit echipa de experți a României pentru a face față provocărilor legate de președinția României la Consiliul Uniunii Europene.

„Pe drumul pe care porniți, știu că plecați pe o bază solidă, pentru că universitatea dumneavoastră este una de vârf. Toate domeniile în care veți profesa trebuie să faceți performanță, inclusiv cu sacrificii în plan personal, în medii extrem de competitive. Și am încrederea că fiecare dintre dumneavoastră veți intra foarte bine pregătiți, fie că este vorba de sala de consultație, într-un centru de cercetare, într-o companie, în școli sau în administrație“, a declarat Luminița Odobescu.

În continuare, au fost acordate titlurile de licențiat și au fost prezentați șefii de promoție.

Facultatea de Medicină, reprezentată de Prof. dr. Ovidiu Cotoi, decan

Au urcat pe scenă șefii de promoție Elena Amalia Gagea (Medicină), Corina Radu (Medicină militară), Szabó Tímea Magdolna (Medicină – limba maghiară), Arava Tenenboum (Medicină – limba engleză), Roxana-Gabriela Timar (Asistență medicală generală), Molnár Emőke (Asistență medicală generală – limba maghiară), Denisa-Alexandra Szasz (Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală), Daniela-Loredana Lăpușanschi (Nutriție și Dietetică) și Daniela Prunea (Educație fizică și sport).

În numele studenților Facultății de Medicină a luat cuvântul șefa de promoție a întregului program de Medicină, sublocotenent Corina Radu.

„A fi un medic bun este o artă. Pe de o parte, trebuie să te dedici unei pregătiri teoretice riguroase, să ții pasul cu progresul continuu din domeniul medical, iar pe de alta trebuie să fii un bun ascultător, să comunici cu pacienții, să le înțelegi durerile și să empatizezi cu ei. Dragi colegi, întotdeauna să țintiți cât mai sus fără teamă și veți reuși în tot ce vă propuneți. Dacă lucrați în echipă, nu lăsați orgoliile să vă încețoșeze gândirea și în fiecare moment când luați o decizie primează dragostea față de pacient și dorința de a-i veni în sprijin, aveți toate atuurile să deveniți cei mai buni“, a considerat Corina Radu.



În numele studenților Facultății de Medicină, limba maghiară a luat cuvântul șefa de promoție de la programul Medicină – limba maghiară, Szabó Tímea Magdolna.

În numele studenților Facultății de Medicină, limba engleză a luat cuvântul șefa de promoție de la programul Medicină – engleza, Arava Tenenboum.

„În numele clasei mele vreau să mulțumesc Universității pentru că ne-a oferit posibilitatea să ne împlinim un vis de o viață, și tuturor medicilor care ne-au ghidat în lumea medicală și și-au împărtășit cunoștințele pentru a ne ajuta să devenim medici buni. (…) Dragi colegi de clasă, haideți să ne trezim mâine într-un nou început ca medici, având pe fețe zâmbete largi care să ne amintească de acest lucru pentru tot restul vieților noastre“, a transmis Arava Tenenboum.

Facultatea de Medicină Dentară, reprezentată de Prof. dr. Cristina Bica, decan

Au urcat pe scenă șefii de promoție Diana-Elena Panțuroiu (Medicină dentară), Kallos Henrietta-Hilda (Medicină dentară – limba maghiară) și Erdély Emöke (Tehnică dentară).

În numele studenților Facultății de Medicină dentară, a luat cuvântul șefa de promoție a întregului program de Medicină dentară, Kallos Henrietta-Hilda.

Facultatea de Farmacie, reprezentată de Prof. dr. Daniela Lucia Muntean, decan

Au urcat pe scenă șefii de promoție Camelia-Maria Toma (Farmacie), Ferencz Elek (Farmacie – limba maghiară) și Ioana-Livia Mihiș (Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic).

În numele studenților Facultății de Farmacie, a luat cuvântul șefa de promoție a întregului program de Farmacie, Camelia-Maria Toma.

„Am construit realitatea pe care o trăim acum, pas cu pas, prin muncă continuă, perseverență și ambiție. Anii de studiu nu au fost ușori, dar au fost frumoși. Am fost încercați de un amalgam de emoții și trăiri care ne-au făcut să creștem, ne-au format, iar satisfacția pe care o simțim acum este și ea pe măsura efortului depus. Astăzi este ziua noastră, ziua în care sărbătorim reușita, fiind mai pregătiți ca niciodată de noua etapă care ne așteaptă“, a declarat Camelia-Maria Toma.

Facultatea de Inginerie, reprezentată de Conf. dr. Mircea Dulău, decan

Au urcat pe scenă Șefii de promoție Cătălin-Florin Vultur (Automatică și informatică aplicată), Mihai Ghidiu (Ingineria sistemelor electroenergetice), Răzvan-Paul Rus (Tehnologia construcțiilor de mașini) și Diana-Cristina Bloj (Inginerie economică industrială).

În numele studenților Facultății de Inginerie, a luat cuvântul șeful de promoție de la programul Tehnologia construcțiilor de mașini, Răzvan Paul Rus.

„În Târgu Mureș, învățământul superior ingineresc are o lungă tradiție, specializarea TCM fiind cea mai longevivă, având peste 40 de ani de experiență în formarea inginerilor. Sunt foarte fericit că termin această facultate și obțin licența într-o astfel de specializare cu o încărcare științifică și tehnică, specializare care este mereu preocupată de pregătirea inginerilor atât prin acumularea cunoștințelor în cadrul cursurilor și lucrărilor practice, cât și prin formarea caracterelor și a gândirii tehnice. Felicit absolvenții promoției 2019 și vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal“, a transmis Răzvan Paul Rus studenților absolvenți.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, reprezentată de Conf. dr. Giordano Altarozzi, decan

Au urcat pe scenă șefii de promoție Roland Bolboacă (Informatică), Dana Mircia (Istorie), Andreea-Corina Batori (Limbă și literatura română – Limba și literatura engleză), Andreea-Teodora Trîmbițaș (Limbi moderne aplicate – engleză-franceză), Maria-Alexandra Matei (Comunicare și relații publice) și Dragoș-Ioan Dăneșan (Științe politice).

În numele studenților Facultății de Științe și Litere, a luat cuvântul șefa de promoție de la programul Comunicare și Relații Publice, Maria-Alexandra Matei.

„Îi salutăm cu recunoștință pe profesorii care au contribuit semnificativ la procesul nostru de formare intelectuală, morală și spirituală. Suntem mândri ca absolvenți ai acestei universități de renume internațional. Comunicăm astăzi mai bine, am învățat mecanisme teoretice și practice care orânduiesc într-o matrice elaborată procesul comunicării de zi cu zi, judecarea realității exterioare și, mai presus de toate, consider că am devenit oameni mai buni. Trei ani au zburat mult prea repede, dar au trecut cu folos“, a concluzionat Maria-Alexandra Matei.

Facultatea de Economie și Drept, reprezentată de Conf. dr. Daniela Ștefănescu, decan

Au urcat pe scenă șefii de promoție Doina Vozian (Economia comerțului, turismului și serviciilor), Bianca Pop (Contabilitate și Informatică de gestiune), Ramona Roman (Contabilitate și informatică de gestiune – IFR), Mărioara Motofelea (Drept), Iustiniana-Georgiana Luncu (Drept – IFR), Andreea Mădălina Florescu (Finanțe și bănci), Mihaela Coțaga (Management), Corina Negruț (Management IFR) și Anastasia Corciu (Administrație publică).

În numele studenților Facultății de Economie si Drept, a luat cuvântul șefa de promoție de la programul Drept, Mărioara Motofelea.

„Am învățat în acești ani ai studenției că acolo unde există dăruire atât din partea profesorului, cât și din partea studentului se nasc performanța, încrederea în propriile forțe și, cel mai important, rezultatele excepționale. Astăzi, viitorul ne aparține, ne invită să fim încrezători în forțele proprii, cu speranța că vom ajunge fiecare dintre noi acolo unde ne-am propus încă de la începutul acestui drum. (…) Dedicați-vă energia, cunoștințele și ambiția în a vă urma profesia aleasă cu onoare, demnitate și mândrie“, a fost sfatul transmis de Mărioara Motofelea.

Studiile de Masterat, reprezentate de Prof. dr. Tatiana Dănescu, prorector

Nu în cele din urmă, au urcat pe scenă absolvenții programelor de studii universitare de masterat la specializările Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Ingineria sistemelor, Inginerie și management, Informatică, Filologie, Istorie, Drept, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Finanțe, Management și Științe administrative.

În numele studenților masteranzi, a luat cuvântul șeful de promoție de la programul de Masterat profesional european de administrație publică, Alexandru Alexa.

„După terminarea studiilor, pentru a atinge succesul în viață, trebuie să avem curaj, să avem curaj nu doar să folosim ce-am învățat în școală, să facem mai mult, să ne provocăm pe noi înșine, să depășim limitele despre care am aflat în școală. De acum este datoria noastă față de părinți, profesori și toți cei care ne-au fost alături să schimbăm ceva, să facem lumea un loc mai bun“, a fost de părere Alexandru Alexa.

Festivitatea s-a încheiat cu stil, cu o apariție neașteptată a lui UMFy, mascota Universității, dar și cu tradiționala depunere a Jurământului lui Hippocrate de către absolvenții programelor de studii din domeniul Sănătate, după care toți absolvenții universității promoția 2019 au rostit Angajamentul solemn față de profesie și Universitate.

În momentul în care tocile au fost proiectate spre cerul încins de vară, baloane umplute cu heliu și-au luat zborul, iar artificii colorate au pocnit ceremonios în depărtare, absolvenții au știut că îi așteaptă o nouă viață, una pentru care s-au pregătit îndelung și care, trăită conform angajamentelor proprii, le va aduce nenumărate satisfacții.

Andrei VORNICU și V. OANCEA