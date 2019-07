Biserica din parohia Fânațe, resfințită de ÎPS Irineu

Share



Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent duminică, 28 iulie, a VI-a după Pogorârea Sfântului Duh, în parohia Fânațe, protopopiatul Târgu-Mureș, prilej cu care a oficiat slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate, După oficierea slujbei, ÎPS Irineu a rostit cuvântul de învățătură, precizând că „În pericopa evanghelică de astăzi, a paraliticului din Capernaum, Hristos-Mântuitorul le arată cărturarilor că El are puterea și să ierte, și să vindece. Toată puterea în cer și pe pământ aparține lui Hristos. Totuși, deși El are putere, nu este un Hristos autoritar, căci autoritatea Lui este temperată de iubire și de smerenie. El a venit pe pământ, printre oameni, printre muritori, ca unul Care a slujit și a făcut bine tuturor. Domnul a pretins că este Fiul lui Dumnezeu, dar totuși a luat în brațe pe copii și i-a binecuvântat. Domnul nostru a pretins că este Suveranul Atotputernic al universului, dar El întotdeauna a luat asupra Sa poverile noastre, ajutând și mângâind pe oameni. Domnul a pretins că este Judecătorul viilor și al morților, dar El a murit moarte de sclav pe o cruce ca să fie Mântuitorul sau Răscumpărătorul tuturor. Dacă noi ne supunem autorității Sale divine, vom avea toate cele de trebuință pe acest pământ, iar dincolo de granițele morții vom dobândi eternitatea fericită, căci Hristos a spus clar: «Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimit pe Mine, are viață veșnică»”.

Părintele paroh Petru Ioan Sârbu, hirotesit întru iconom-stavrofor

La finalul slujbei, în semn de aleasă apreciere pentru slujirea pastoral-misionară îndeplinită cu râvnă apostolică în ogorul Bisericii, părintele paroh Petru Ioan Sârbu a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii sfântului locaș de închinare au primit din partea ÎPS Irineu Diplome de aleasă cinstire.

Scurt istoric al bisericii

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Fânațe a fost edificată între anii 1929-1939, în timpul păstoririi preoților Iuliu Man și Ioan Pol. Începând cu anul 1993, odată cu instalarea în această parohie a părintelui Petru Ioan Sârbu, au fost executate ample lucrări de renovare și reabilitare a locașului de cult. Astfel, exteriorul bisericii a fost restaurat în trei rânduri, în anii 1997, 2001 și 2016. De asemenea, începând cu anul 2007, interiorul locașului de închinare a fost restaurat în totalitate, fiind refăcută tencuiala și schimbate geamurile. Cu această ocazie, biserica a fost împodobită cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de către pictorul Dorin Slevaș din Șard (județul Alba). În anul 2013, a fost ridicat un nou iconostas executat de către sculptorul Ioan Petrica din Gherla. Toate lucrările au fost înfăptuite sub atenta îndrumare a părintelui paroh, cu sprijinul Consiliului parohial și prin dărnicia și jertfa exemplară a bunilor credincioși.