Dezvelire monument celebrativ Gornești

Share



700 de ani de la prima atestare a comunei

Comuna Gornești sărbătorește în această perioadă 7 secole de la prima atestare a acesteia. Cu această ocazie, în data de 19 iulie, administrația locală a dezvelit o piatră cu o plachetă comemorativă a evenimentului în parcul din fața Castelului Teleki. Conform spuselor primarului Kolcsàr Gyula, ideea acestui monument i-a fost dată de către contele Teleki Kálmán, actualul deținător al castelului, împreună cu Orban Zoltán, consilier local.

Istoria conceperii monumentului

Primarul Kolcsàr Gyula a relatat, pentru Cotidianul Zi de Zi, povestea conceperii proiectului: ”Acum doi ani, am fost abordat de către conte și de către un coleg consilier local, care mi-au atras atenția către această aniversare a atestării. Comuna a fost menționată prima dată în 1319, sub denumirea de Knezeg. Am și demarat atunci procedurile și, până la urmă, după două săptămâni au venit și mi-au spus că doar peste 2 ani va fi această aniversare. Ei, acești 2 ani s-au scurs de parcă doar alaltăieri am discutat.”

De asemenea, neștiind data exactă a aniversării, administrația a decis să sărbătorească din ianuarie și până în decembrie. ”Din păcate, depindem mereu de buget, și anul acesta s-a elaborat destul de târziu, pe la mijloc de aprilie. Într-o seară m-am pus și am creionat provizoriu ideea, astfel încât să nu fie doar o pancartă simplă, să fie ceva inedit, să iasă puțin din decor”, a mai afirmat primarul Kolcsàr Gyula. Piatra respectivă a fost o donație din partea MBO Group, iar cei de la Multi Prod Impex au ajutat cu transportul. „Ne-am gândit la o piatră pentru că, până la urmă, ceva făcut de om se strică, se distruge, dar ceva făcut de Dumnezeu nu moare niciodată”, a adăugat edilul.

Capsulă a timpului

Sub piatra-monument, primarul Kolcsàr Gyula a avut ideea inedită să plaseze o capsulă a timpului cu informații despre Gornești și satele învecinate. ”Căutam un loc unde să punem această capsulă făcută dintr-o țeavă, când ce să vezi, o cârtiță a săpat în acea dimineață în locul unde voiam să punem piatra, și când am văzut pumnul de pământ de acolo, mi-am zis că e un semn de la Dumnezeu și că acolo e pământ bun”, ne-a povestit acesta.

Împreună cu directorul Școlii Gimnaziale ”Teleki Domokos”, Antac Levente, a fost conceput un material cu informații despre cele 9 sate ale comunei, cu date despre demografia acestora și cu date administrative, cât și despre Școala Gimnazială. De asemenea, au fost incluse poze cu localitatea Gornești, cu primăria, cu bisericile, cu Castelul Teleki și cu alte monumente și edificii din sat.

Alex Ionuț ORBAN