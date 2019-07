Festivalul Văii Mureșului Superior, de 15 ani în slujba tradițiilor și obiceiurilor

Share



Deschiderea oficială a celei de-a XV-a ediții a Festivalului Văii Mureșului care a avut loc sâmbătă, 27 iulie, s-a bucurat de prezența reprezentanților comunelor participante, 10 la număr, a oficialităților județene, a parlamentarilor de Mureș dar și a unor oaspeți de seamă în frunte cu Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale. Festivalul a fost organizat și în acest an de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Mureșului”, cu sprijinul Consiliului Județean Mușeș și al Instituției Prefectului județului Mureș.

„Cete de oameni frumoși care înfrumusețează portul nostru popular”

Imnul Festivalului Văii Mureșului a fost auzit grație interpretării la oboi a lui Ioan Moldovan Lirca de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș, urmat de Imnul Național interpretat de solistul Ovidiu Furnea.

Binecuvântarea creștină a festivalului a fost adusă de un sobor preoții în frunte cu părintele Claudiu Chiorean din cadrul Protopopiatului Reghin. „Ca mesager al părintelui protopop Valentin Vârva, transmitem gândul unității, gândul de a fi uniți și de a învăța unii de la ceilalți că dragostea este cea mai mare virtute, ea ne aduce întotdeauna liniște și pace. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a ales 2019 ca și An omagial al satului românesc, aspect care se potrivește atât de frumos cu acest festival care a adunat cete de oameni frumoși care înfrumusețează atât de minunat portul nostru popular. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne poarte de grijă în continuare, să ne aducă fericire și bucurii tuturor și să ne bucurăm unii de ceilalți”, a spus părintele Chiorean.

Directoratul festivalului asigurat în premieră de comuna Deda

Deschiderea oficială s-a bucurat de prezența reprezentanților comunelor Deda, primarul Lucreția Cadar fiind și directorul festivalului, Petelea, Brâncovenești, Ideciu de Jos, Rușii Munți, Răstolița, Stânceni, a municipiilor Reghin – viceprimarul Mark Endre, Toplița – viceprimarul Dumitru Olariu, precum și a oficialităților județene, prefectul Mircea Dușa, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Dancu, parlamentarii Cristian Chirteș și Horea Soporan, președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, alături de Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale și deputatul liberal de Alba, Florin Roman. „Ne-am adunat la cel mai reprezentativ eveniment al acestei minunate zone, Festivalul Văii Mureșului Superior, cu mic cu mare pentru a sărbători frumusețea Văii Mureșului, frumusețea cântecului și jocului popular prezent. Doresc să mulțumesc oaspeților nostri, în frunte cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, pentru că suntem cu toții prezenți la Răstolița pentru a da sensul unității noastre pentru realizarea acestui minunat eveniment al Văii Mureșului Superior. De la Petelea și până la Stânceni, de la Reghin și până la Toplița, ne-am adunat cu toții pentru a admira frumusețea tradițiilor noastre populare. Primarii comunelor care s-au implicat în organizarea festivalului au în fiecare din comunele dumnealor ansambluri artistice care duc mai departe frumusețea cântecului, jocului și portului popular românesc. Nenumărate sunt festivalurile de peste hotare unde aceste ansambluri ale Văii Mureșului Superior sunt prezente și reprezintă România, reprezintă județul Mureș și, nu în ultimul rând, comunele noastre. De aceea, atât jocul popular românesc cât și cele maghiare și țigănești îi reprezintă pe cei ce trăim și locuim pe Valea Mureșului Superior. Consider că avem oameni cu inimă bună, oameni care doresc să asigure continuitatea și frumusețe pe mai departe a tradițiilor noastre populare, astfel că acest festival să nu se oprească aici, să ducem mai departe pentru generațiile viitoare tot ceea ce este frumos și tradițional”, a precizat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, directorul Festivalului Văii Mureșului, ediția 2019.

Laude aduse oamenilor Văii Mureșului

La rândul său, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu s-a arătat încântată de frumusețea Văii Mureșului, în special a oamenilor locului, adevărați păstrători ai tradițiilor populare. „Este un moment de emoție pentru mine, sunt pentru prima dată la această întâlnire de suflet și de inimă, aș spune, și vă promit că nu voi rămâne doar cu această prezență a mea aici, pentru că realmente este impresionant ce am văzut. Mureșul merită o asemenea întâlnire pentru că Mureșul a dăruit României o vale absolut minunată care nu are egal. Mureșul a dăruit României, în apele sale, peste 500 de kilometri, ceea ce nu este puțin, Mureșul a permis cetățenilor români să se așeze pe valea sa, să trăiască și să creeze aceste tradiții absolut minunate. Am văzut toate casele așezate în acest minunat festival și vă mărturisesc că am văzut lucruri minunate, dar cel mai tare m-au impresionat oamenii care vorbeau despre lucrurile existente în aceste case. Dacă aș vrea să plec cu ceva de aici, aș vrea să plec cu acei oameni de la care toată lumea are ce învăța. Vă mulțumesc că m-ați primit printre dumneavoastră într-o zi atât frumoasă, le mulțumesc celor care m-au invitat și vă doresc din tot sufletul să fiți sănătoși și să aveți o viață tot atât de frumoasă cum este această vale minunată a Mureșului”, a spus Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale.

Punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor

„Scopul acestui festival a fost tocmai acela de a pune în valoare tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile de pe aceste meleaguri, scop îmbrățișat și de alte zone, fapt pentru care a apărut Festivalul Văii Gurghiului și, mai nou, Festivalul de pe Câmpie. Prin astfel de manifestări încercăm să aducem în actualitate ceea ce este valoros în județul Mureș. Mă bucură faptul că sunt prezenți mulți tineri, ei sunt cei care trebuie să preia de la generațiile actuale ceea ce poporul român prin cetățenii acestor meleaguri au creat în timp” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Plus valoare Văii Mureșului

„Prin organizarea Festivalui Văii Mureșului putem aduce un plus de valoare acestei văi a Mureșului Superior prin ceea ce facem, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Mureșului”. Dacă festivalul duce la o creștere economică, la o bunăstare socială și materială a locutorilor acestei văi, înseamnă că noi ne-am atins scopul. Consiliul Județean sprijină astfel de evenimente, fie că vorbim de Valea Mureșului, Valea Gurghiului, zona de Câmpie sau Valea Nirajului, toți locuitorii acestor zone au ceva de transmis, tradiții, obiceiuri, port popular, care trebuie transmise celor mai tineri ca noi” – Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

Mulțumiri aduse organizatorilor festivalului

„Au trecut 15 ani de când acest festival a luat naștere aici, „La Alei”, când o mână de oameni începeau să amenajeze stndurile și căsuțele. O parte din acei oameni se află acum pe scenă, dar cei mai mulți au plecat în alte părți sau nu mai sunt printre noi. Cred că se cuvine să le mulțumim tuturor celor care au reușit să ducă acest festival mai departe, Acelei idei de la începuturile festivalului, să scoatem în lume frumusețile Văii Mureșului, iată că astăzi își găsește realizare. În acest an, din cauza greutăților financiare, din păcate trei primării nu mai participă la festival. Să sperăm că la anul îi vom vedea din nou la festival. Este de datoria tuturor celor din administrația locală și nu numai să ducem mai departe acest festival – Cristian Chirteș, senator PNL

Cântecul și portul popular, mijloc de educație

„Este o ediție jubiliară a Festivalului Văii Mureșului. 15 ani nu sunt deloc puțini. Trebuie să amintesc aici rugămintea lui Ciprian Dobre adresată Dumitriței să amenajăm și noi un stand cu construcția viorii, prezentată de oameni în costume populare, să arătăm hărnicia oamenilor de pe Valea Mureșului, din zona Reghinului. Ne mândrim că am participat la toate edițiile festivalului. Sper ca portul popular, dansul și cântecul popular să fie un mijloc de educație al copiilor noștri din toată țara. Doamna ministru a putut vedea ce valori avem, a văzut acești copii minunați, cât de frumos prezintă portul popular și cred că, pentru dezvoltarea copiilor nostri, pentru cunoașterea propriilor rădăcini, să știe de unde se trag părinții și bunicii lor, trebuie să știe să poarte cu mândrie acest port popular” – Vasile Gliga, președintele PSD Mureș