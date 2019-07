Mara Stuparu, tânără solistă la început de drum: „Ca să nu ne pierdem originile, e important să ne păstrăm tradițiile”

Share



Mara Stuparu, elevă a Liceului Vocațional de Arte din Târgu Mureș la profilul canto popular, este una dintre tinerele mureșene care păstrează vii tradițiile și folclorul transmis din străbuni. Aflată încă la început de drum, încearcă din răsputeri să continue și să promoveze obiceiurile românești. Din Morăreni de loc, este o solistă de muzică populară care promite multe pe viitor.

Reporter: Cum ți-ai descoperit talentul pentru muzică?

Mara Stuparu: Mi-am dorit de mult timp să mă înscriu la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, dar cum părinții nu m-au fost auzit cântând niciodată, erau oarecum sceptici în privința aceasta. La final de clasa a VIII-a, văzând că părinții mei nu se gândesc să mă dea la cursuri la un liceu care are și profil de canto, m-am decis să dau probele de admitere la Liceul Vocațional de Arte, unde am reușit să intru cu note mari, spre surprinderea tuturor.

În momentul în care am auzit ca sunt înscrisă la acest liceu, am simțit pur și simplu că Dumnezeu este cu mine și că mi-a ascultat marea dorință! Dorința de a deveni solistă de muzică populară. Sinceră să fiu, părinții mei au fost foarte surprinși de talentul meu prima dată când m-au auzit cântând la o oră de canto, când mă pregăteam pentru primul concurs. Atunci și-au dat seama că, de fapt, mi-am ales bine viitorul, dacă pot să spun așa.

Rep.: Cum de ai ales muzica populară și nu alt gen de muzică?

M.S.: Am crescut într-o familie de artiști. Dansatori și muzicanți. Bunica din partea tatălui și bunicul din partea mamei au fost dansatori în tinerețea lor. De asemenea, am foarte mulți unchi din partea tatălui care cântă la diverse instrumente.

Eu, de mică, am fost, oarecum, învățată cu muzica și dansurile populare, mergând în fiecare iarnă la balul care se organizează de Crăciun în Morăreni, de unde mă și trag. La joc, cum i se spune pe la noi. Și nu numai la joc. La vârsta de 4 ani, părinții m-au înscris la dansuri populare, de care nu am putut să mă despart nici până în ziua de azi. Am crescut în sala de balet! Am crescut pe scenă!

În școala generală am avut o profesoară de muzică, care m-a făcut să îmi dau seama că, de fapt, pe mine asta mă definește, muzica și dansul! Așa, ușor, ușor, am început să îmi dau interesul în aceasta privință și le-am demonstrat tuturor că visele se pot îndeplini când îți dorești cu adevărat. Eu singură am ales mai apoi să studiez muzica populară, dar bineînțeles, am fost influențată puțin și de familie, noi toți fiind iubitori de tradiții populare românești.

Rep.: Cât de mult repeți în general?

M.S.: Sinceră să fiu, în timpul anului școlar, destul de rar îmi găsesc timp să repet în afara orelor de curs, pentru că am un program foarte încărcat. Dar în vacanțe, repet și 2-3 ore pe zi, aproape zilnic. Orele de repetiție variază uneori și de cât timp liber am într-o zi, pentru că, repet, am diverse activități extra.

Rep.: Ce le recomanzi celor care doar acum încep să își descopere pasiunea pentru muzică?

M.S.: Sunt foarte mulți tineri care aleg această meserie doar pentru faptul că devin cunoscuți, faimoși și pentru că pot câștiga destul de mulți bani. Acesta este adevărul… Tot ce pot să le recomand, este să facă asta doar dacă simt cu adevărat că ei asta își doresc de la viață și să o facă cu tot sufletul și cu toată dăruirea.

Fără pasiune nu poți reuși în acest domeniu. Și, bineînțeles, atunci când vor ajunge acolo sus, să nu uite cine au fost și de unde au plecat. Iar asta le sună multor oameni, nu doar celor care sunt pe plan muzical. Toți am plecat de jos la un moment dat!

Rep.: Ce planuri ai de viitor?

M.S.: Îmi doresc ca pe viitor să ajung să cânt pe marile scene din țară și, de ce nu, și pe cele internaționale. Cred că cea mai mare satisfacție a unui artist, când este pe scenă, este să fie aplaudat și să vadă fericirea pe chipurile oamenilor din public.

Cu dansurile populare am ajuns în afara granițelor și e un sentiment de nedescris. Sunt sigură că, muncind, voi reuși să trec granița și ca solistă de muzică populară, unde să reprezint zona și țara mea. Aș mai dori ca la terminarea liceului să urmez Conservatorul și să ajung profesoară de muzică, pentru a învăța și alți copii despre cântecul, tradițiile și folclorul nostru popular.

Rep.: Ce te atrage cel mai tare spre folclor?

M.S.: Mă atrage tot. Începând de la viața la țară, costumele populare care îți dau o stare de mândrie și bucurie, și cântecul popular care “te unge pe suflet”, cum zic bunicii mei. Ca să nu ne pierdem originile, e important să ne păstrăm tradițiile. Cu muzică și joc, viața este mai frumoasă, iar munca pe care o faci zilnic, indiferent dacă acasă sau pe câmp, ți se pare mai ușoară.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut?

M.S.: Sunt încă la început de drum. Am fost la trei concursuri până acum la care am obținut diferite premii. Cel mai important este la concursul “Fii star în țara ta!” de la Vulcan, Hunedoara, unde am cunoscut oameni minunați și am obținut trofeul la categoria mea de vârstă, secțiunea muzică populară.

A fost un sentiment deosebit, mai ales că în acea zi a fost și ziua de naștere a mamei mele, care era cu mine, și pentru ea, a fost cel mai frumos cadou pe care îl putea primi. Următorul concurs la care voi participa va fi în septembrie, în județul Cluj și va fi prima ediție a concursului “Fii star în țara ta!” în Transilvania, organizat de doamna Suciu Liana.

Rep.: Cine te-a ajutat? Cui ai vrea să îi mulțumești?

M.S.: Vreau să le mulțumesc, în special, părinților, care ma susțin și mă însoțesc la toate spectacolele și evenimentele, indiferent de cât de departe sau greu le este, și bunicilor, care mă susțin și sunt foarte mândri de mine. Bunica din partea mamei face tot posibilul să vină cu mine la toate spectacolele, mai ales de când am început să cânt, chiar dacă nu locuim în aceeași localitate. Deja mi-a învățat și ea cântecele!

Iar bunicul mă promovează pe rețelele de socializare la toți cunoscuții și nu numai. Mi-aș dori ca și sora mea să urmeze acest drum, alături de mine, pentru că și ea are înclinații către acest domeniu. Sunt mândră să am o așa familie, sunt mândră că sunt româncă și că pot să duc tradițiile românești mai departe!

Alex Ionuț ORBAN